Sport

“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul: “Gigi o are grea la titlu!”

Giovanni Becali a lansat, în direct la „DON Giovanni”, un scenariu impresionant pentru Universitatea Craiova în acest sezon - calificare în semifinalele UEFA Conference League.
Iulian Stoica
22.08.2025 | 22:35
Universitatea Craiova poate ajunge pana in semifinalele Conference Cea mai tare reactie dupa victoria oltenilor de la Istanbul Gigi o are grea la titlu
Giovanni Becali o vede pe Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda cotelor de piață, Universitatea Craiova a învins-o pe Bașakșehir, la Instanbul, cu scorul de 2-1, și pleacă cu prima șansă la calificarea în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Returul este programat peste o săptămână, iar Giovanni Becali a venit cu un scenariu de vis pentru olteni.

“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali s-a arătat surprins de faptul că Universitatea Craiova a învins-o pe Bașakșehir. Impresarul îi vede pe olteni drept principalii favoriți la titlu, în fața lui Gigi Becali, și mizează că „Știința” va ajunge până în fazele superioare UEFA Conference League.

„(n.r. – Te-a surprins că a bătut Craiova?) Da, am fost! După prima repriză, nu a fost o surpriză. Surpriza ar fi fost să fie egalați, să și piardă. Echipa a jucat extraordinar, asta pe lângă greșeala portarului. Craiova a controlat jocul, cei de Bașakșehir au jucători de 9-10 milioane.

Craiova nu e numai principala candidată la titlu, Craiova e candidată să meargă până în fazele finale din Conference League. Poate merge până în sferturi cel puțin, poate chiar semifinale, pentru că au o echipă echilibrată, au o echipă bine consolidată.

„Gigi o are grea cu Craiova la titlu”

Assad Al Hamlawi este foarte bun, îmi place. Acoperă bine mingea, sare la cap bine. Și Cicâldău intră încet-încet în ritmul lui. Cicâldău cred că va face surpriza și o va duce pe Craiova până în sferturile Conference League.

Acolo dai de echipe mai slabe, nu poți să dai de echipe mari… Nu joci ca în grupe, cu trei bune și cu a patra mai slabă. Poți să te duci, FCSB a fost la un pas să meargă în fazele finale. Cu noroc, poate ajunge în semifinale.

Văd că Mirel, după pacea făcută cu patron, merge strună. Rotaru a fost înțelept atunci, a spus ‘cât timp să tot schimb antrenorii? Hai să-l țin pe ăsta, e oltean, e încăpățânat, e muncitor, știe’. Dacă îl asculți pe Mirel Rădoi la conferințele de presă, el vorbește la un nivel elevat. (n.r. – Gigi o are grea cu Craiova la titlu) Foarte grea o are Gigi cu Craiova la titlu. Gigi se gândea la CFR Cluj, dar cu ei o să aibă cea mai mică problemă”, a declarat Giovanni Becali.

Giovanni Becali, scenariu de vis pentru Universitatea Craiova în Conference League

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
