“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul: “Gigi o are grea la titlu!”

În ciuda cotelor de piață, Universitatea Craiova a învins-o pe Bașakșehir, la Instanbul, cu scorul de 2-1, și pleacă cu prima șansă la calificarea în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Returul este programat peste o săptămână, iar Giovanni Becali a venit cu un scenariu de vis pentru olteni.

ADVERTISEMENT

“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul

În cadrul „DON Giovanni”, . Impresarul îi vede pe olteni drept principalii favoriți la titlu, în fața lui Gigi Becali, și mizează că

„(n.r. – Te-a surprins că a bătut Craiova?) Da, am fost! După prima repriză, nu a fost o surpriză. Surpriza ar fi fost să fie egalați, să și piardă. Echipa a jucat extraordinar, asta pe lângă greșeala portarului. Craiova a controlat jocul, cei de Bașakșehir au jucători de 9-10 milioane.

ADVERTISEMENT

Craiova nu e numai principala candidată la titlu, Craiova e candidată să meargă până în fazele finale din Conference League. Poate merge până în sferturi cel puțin, poate chiar semifinale, pentru că au o echipă echilibrată, au o echipă bine consolidată.

„Gigi o are grea cu Craiova la titlu”

Assad Al Hamlawi este foarte bun, îmi place. Acoperă bine mingea, sare la cap bine. Și Cicâldău intră încet-încet în ritmul lui. Cicâldău cred că va face surpriza și o va duce pe Craiova până în sferturile Conference League.

ADVERTISEMENT

Acolo dai de echipe mai slabe, nu poți să dai de echipe mari… Nu joci ca în grupe, cu trei bune și cu a patra mai slabă. Poți să te duci, FCSB a fost la un pas să meargă în fazele finale. Cu noroc, poate ajunge în semifinale.

ADVERTISEMENT

Văd că Mirel, după pacea făcută cu patron, merge strună. Rotaru a fost înțelept atunci, a spus ‘cât timp să tot schimb antrenorii? Hai să-l țin pe ăsta, e oltean, e încăpățânat, e muncitor, știe’. Dacă îl asculți pe Mirel Rădoi la conferințele de presă, el vorbește la un nivel elevat. (n.r. – Gigi o are grea cu Craiova la titlu) Foarte grea o are Gigi cu Craiova la titlu. Gigi se gândea la CFR Cluj, dar cu ei o să aibă cea mai mică problemă”, a declarat Giovanni Becali.