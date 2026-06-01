Sport

Universitatea Craiova poate da lovitura verii! Dinamo Kiev a pus ochii pe un om de bază al lui Filipe Coelho

Universitatea Craiova poate realiza o mutare importantă în perioada de mercato, după ce fundașul Oleksandr Romanchuk a intrat pe radarul lui Dinamo Kiev. Câți bani cer oltenii.
Tibi Cocora
01.06.2026 | 14:52
Universitatea Craiova poate da lovitura verii Dinamo Kiev a pus ochii pe un om de baza al lui Filipe Coelho
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova poate realiza o mutare importantă în perioada de mercato.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova ar putea realiza una dintre cele mai importante mutări ale perioadei de mercato, după sezonul excelent în care a cucerit titlul și Cupa României. Unul dintre titularii de bază ai lui Filipe Coelho a intrat în atenția unui nume important din fotbalul est-european, iar suma vehiculată pentru un eventual transfer se ridică la câteva milioane de euro.

Dinamo Kiev îl monitorizează pe Oleksandr Romanchuk

Potrivit publicației de specialitate TransferFeed, Dinamo Kiev îl are pe lista de transferuri pe fundașul central al Universității Craiova, Oleksandr Romanchuk. Formația din capitala Ucrainei ar lua în calcul readucerea fotbalistului de 26 de ani, care a evoluat în trecut pentru echipa secundă a clubului.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate, Universitatea Craiova solicită aproximativ 3 milioane de euro pentru a renunța la fundașul ucrainean. Romanchuk a ajuns în Bănie în vara anului 2025, fiind transferat pentru aproximativ 750.000 de euro, iar contractul său este valabil până în iunie 2028.

TransferFeed notează că evaluarea jucătorului a crescut considerabil în ultimele luni. Dacă în primăvara acestui an se vorbea despre o sumă cuprinsă între 2 și 3 milioane de euro pentru un eventual transfer, în prezent oltenii par deciși să nu negocieze sub pragul de 3 milioane de euro. În prezent, Romanchuk este cotat la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, iar evoluțiile sale constante atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a Ucrainei îi pot crește și mai mult valoarea în perioada următoare.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate

Oleksandr Romanchuk este dorit și în Bundesliga

Gladiatorul din apărarea Universității Craiova are ofertă și de la o echipă importantă din Bundesliga. Mihai Rotaru își poate umple buzunarele dacă îl vinde pe stoperul ucrainean.

ADVERTISEMENT
Ralf Schumacher s-a căsătorit cu bărbatul care îi este partener din 2022!
Digisport.ro
Ralf Schumacher s-a căsătorit cu bărbatul care îi este partener din 2022! "Cred că a găsit persoana potrivită"

Echipa care îl dorește pe Oleksandr Romanchuk este Werder Bremen, ocupanta locului 15 în Bundesliga și cvadruplă campioană a Germaniei. Vivi Răchită a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA toate detaliile despre interesul nemților pentru fundașul central al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Hai să îți dau și eu o exclusivitate. Romanchuk, de la Craiova, e dorit de Werder Bremen. E foarte aproape să plece la Werder Bremen. Din Germania știu. Și e foarte aproape să ajungă din nou și la echipa națională. (n.r. – La cât ajunge cota lui de piață?) Vreo 2 milioane de euro. 2-3 milioane.

Dar ce știu e că este foarte aproape să ajungă la Werder Bremen, e în negocieri avansate. Încă un jucător, care a venit în România, și-a făcut o carte de vizită și pleacă pe bani mult mai buni.E jucător valoros, bun de tot”, a dezvăluit nu demult Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât valoarează Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk evoluează la Universitatea Craiova din vara lui 2025 și s-a impus imediat în primul „11” al oltenilor. În 42 de meciuri, fundașul central din Ucraina a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Potrivit transfermarkt.com, valorea lui Romanchuk este în aceste momente de 2.000.000 de euro.

Oleksandr Romanchuk, primele minute la naționala mare a Ucrainei

Naționala Ucrainei s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Poloniei, într-un meci amical disputat la Wroclaw. Printre titularii selecționatei pregătite de Andrea Maldera s-a aflat și Oleksandr Romanchuk. Yaremchuk, minutul 34, și Yarmolenko, minutul 44, au înscris pentru Ucraina.

Fundașul Universității Craiova, aflat la prima convocare la reprezentativa de seniori a țării sale, a început partida din primul minut și a evoluat pe întreaga durată a primei reprize. La pauză, selecționerul ucrainean a decis să îl înlocuiască pe Romanchuk cu Valeriy Bondar.

Pentru fundașul oltenilor, momentul reprezintă o nouă bornă importantă într-un sezon de excepție. După ce a contribuit decisiv la câștigarea titlului și a Cupei României alături de Universitatea Craiova, Romanchuk a primit în premieră și șansa de a îmbrăca tricoul primei reprezentative a Ucrainei.

Transfer surpriză la U Cluj! Fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 1,3...
Fanatik
Transfer surpriză la U Cluj! Fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro a revenit în România
Tricolorii, asaltaţi pentru autografe la sosirea în Georgia! Naționala României a ajuns la...
Fanatik
Tricolorii, asaltaţi pentru autografe la sosirea în Georgia! Naționala României a ajuns la Tbilisi cu întârziere. Video
Răzvan Burleanu ratează debutul lui Gică Hagi la echipa națională! Motivul pentru care...
Fanatik
Răzvan Burleanu ratează debutul lui Gică Hagi la echipa națională! Motivul pentru care președintele FRF nu va fi în tribune la Georgia – România. Exclusiv
Parteneri
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru...
iamsport.ro
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru internaționalul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!