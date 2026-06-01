ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova ar putea realiza una dintre cele mai importante mutări ale perioadei de mercato, după sezonul excelent în care a cucerit titlul și Cupa României. Unul dintre titularii de bază ai lui Filipe Coelho a intrat în atenția unui nume important din fotbalul est-european, iar suma vehiculată pentru un eventual transfer se ridică la câteva milioane de euro.

Dinamo Kiev îl monitorizează pe Oleksandr Romanchuk

Potrivit publicației de specialitate , Dinamo Kiev îl are pe lista de transferuri pe fundașul central al Universității Craiova, Oleksandr Romanchuk. Formația din capitala Ucrainei ar lua în calcul readucerea fotbalistului de 26 de ani, care a evoluat în trecut pentru echipa secundă a clubului.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate, Universitatea Craiova solicită aproximativ 3 milioane de euro pentru a renunța la fundașul ucrainean. Romanchuk a ajuns în Bănie în vara anului 2025, fiind transferat pentru aproximativ 750.000 de euro, iar contractul său este valabil până în iunie 2028.

TransferFeed notează că evaluarea jucătorului a crescut considerabil în ultimele luni. Dacă în primăvara acestui an se vorbea despre o sumă cuprinsă între 2 și 3 milioane de euro pentru un eventual transfer, în prezent oltenii par deciși să nu negocieze sub pragul de 3 milioane de euro. În prezent, Romanchuk este cotat la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, iar evoluțiile sale constante atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a Ucrainei îi pot crește și mai mult valoarea în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk este dorit și în Bundesliga

are ofertă și de la o echipă importantă din Bundesliga. Mihai Rotaru își poate umple buzunarele dacă îl vinde pe stoperul ucrainean.

ADVERTISEMENT

Echipa care îl dorește pe Oleksandr Romanchuk este Werder Bremen, ocupanta locului 15 în Bundesliga și cvadruplă campioană a Germaniei. Vivi Răchită a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA toate detaliile despre interesul nemților pentru fundașul central al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Hai să îți dau și eu o exclusivitate. Romanchuk, de la Craiova, e dorit de Werder Bremen. E foarte aproape să plece la Werder Bremen. Din Germania știu. Și e foarte aproape să ajungă din nou și la echipa națională. (n.r. – La cât ajunge cota lui de piață?) Vreo 2 milioane de euro. 2-3 milioane.

Dar ce știu e că este foarte aproape să ajungă la Werder Bremen, e în negocieri avansate. Încă un jucător, care a venit în România, și-a făcut o carte de vizită și pleacă pe bani mult mai buni.E jucător valoros, bun de tot”, a dezvăluit nu demult Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât valoarează Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk evoluează la Universitatea Craiova din vara lui 2025 și s-a impus imediat în primul „11” al oltenilor. În 42 de meciuri, fundașul central din Ucraina a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Potrivit transfermarkt.com, valorea lui Romanchuk este în aceste momente de 2.000.000 de euro.

Oleksandr Romanchuk, primele minute la naționala mare a Ucrainei

Naționala Ucrainei s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Poloniei, într-un meci amical disputat la Wroclaw. Printre titularii selecționatei pregătite de Andrea Maldera s-a aflat și Oleksandr Romanchuk. Yaremchuk, minutul 34, și Yarmolenko, minutul 44, au înscris pentru Ucraina.

Fundașul Universității Craiova, aflat la prima convocare la reprezentativa de seniori a țării sale, a început partida din primul minut și a evoluat pe întreaga durată a primei reprize. La pauză, selecționerul ucrainean a decis să îl înlocuiască pe Romanchuk cu Valeriy Bondar.

Pentru fundașul oltenilor, momentul reprezintă o nouă bornă importantă într-un sezon de excepție. După ce a contribuit decisiv la câștigarea titlului și a Cupei României alături de Universitatea Craiova, .