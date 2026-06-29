Universitatea Craiova – Polissya Zhytomyr, live video în cantonamentul din Austria! Oltenii, față în față cu ultimul meci de pregătire

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Cantonamentul Universității Craiova se apropie de final. Elevii lui Filipe Coelho au învins în prima partidă amicală disputată, scor 7-1 contra echipei de amatori FC Stubai, ca în a doua să remizeze, scor 1-1, cu Oltenii mai un singur meci de pregătire, contra formației Polissya Zhytomyr.

Universitatea Craiova – Polissya Zhytomyr, live video în cantonamentul din Austria

După două evoluții foarte bune, jucătorii Universității Craiova se pregătesc de ultima partidă de verificare înainte de revenirea în România. Oltenii se află în localitatea austriacă Neustift im Stubaital, acolo unde au ajuns pe 20 iunie, iar întoarcerea în țară este programată marți, 30 iunie.

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Duelul dintre Universitatea Craiova și Polissya Zhytomyr este programat luni, 29 iunie, de la ora 18:00. , în contextul în care vor debuta în turul întâi preliminar al UEFA Champions League pe 8 iulie, în deplasare, la Budapesta, contra celor de la ML Vitebsk.

Polissya Zhytomyr este fără doar și poate cel mai interesant adversar din cei programați. Lotul ucrainenilor este evaluat la 32,9 milioane de euro, astfel că Filipe Coelho ar putea să-și dea seama de unde se situează lotul său. La formația adversă evoluează și Lindon Emërllahu, fostul mijlocaș de la CFR Cluj.

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Unde sunt cazați jucătorii Universității Craiova

Universitatea Craiova a revenit în Austria pentru stagiul de pregătire din această vară, alegând din nou localitatea Neustift im Stubaital, o destinație deja tradițională pentru olteni. Aceasta este a șasea oară când „leii din Bănie” și-au stabilit cartierul general în celebra stațiune austriacă.

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Locația este recunoscută la nivel european pentru condițiile sale excelente, atrăgând de-a lungul anilor nume mari precum Ajax, Frankfurt, Stuttgart, Genoa sau Legia Varșovia. Mai mult, naționale de top ca Franța, Spania (înainte de a câștiga EURO 2008) sau chiar reprezentativa României s-au antrenat aici.

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Reunirea lotului a avut loc pe 14 iunie în Bănie, unde fotbaliștii au efectuat efectua vizita medicală. Delegația craioveană va a decolat spre Austria pe 20 iunie și va reveni în țară pe data de 30 iunie. Pe durata celor zece zile, alb-albaștrii vor fi cazați la același stabiliment de lux ca în sezoanele trecute, Wellness & Relax Hotel Milderer Hof.

Lotul deplasat de Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria: