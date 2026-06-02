Universitatea Craiova pregătește asaltul Ligii Campionilor într-un cantonament de lux! Aici se antrena Spania înainte să cucerească Campionatul European

Universitatea Craiova a anunțat programul cantonamentului de vară. Campioana României va efectua stagiul de pregătire în Austria, într-o locație aleasă de-a lungul timpului de nume mari ale fotbalului internațional.
Tibi Cocora
02.06.2026 | 19:15
Universitatea Craiova a anunțat oficial planul de pregătire pentru noul sezon competițional. Campioana României va efectua și în această vară un stagiu centralizat în Austria, într-o locație devenită deja familiară pentru clubul din Bănie. Oltenii au făcut public atât programul reuniri lotului, cât și perioada cantonamentului și locul în care echipa lui Filipe Coelho va pregăti noua stagiune.

Neustift im Stubaital, destinația aleasă de Universitatea Craiova pentru al șaselea cantonament consecutiv

Oficialii Universității Craiova au anunțat că echipa va reveni în localitatea austriacă Neustift im Stubaital, loc devenit o adevărată tradiție pentru formația din Bănie. Va fi al șaselea stagiu de pregătire desfășurat aici de gruparea alb-albastră.

Stațiunea din Austria este una cu renume în fotbalul european. De-a lungul timpului, aici s-au pregătit echipe importante precum Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Legia Varșovia sau Genoa. Tot la Neustift im Stubaital și-au organizat cantonamente și echipe naționale de prestigiu, printre care România, Franța și Spania, ibericii alegând această locație înaintea triumfului de la EURO 2008.

Conform programului anunțat de club, jucătorii Universității Craiova se vor reuni pe 14 iunie, în Bănie, pentru vizita medicală și primele antrenamente ale verii. Plecarea în Austria este programată pentru 20 iunie, iar revenirea în România va avea loc pe 30 iunie.

Pe durata cantonamentului, delegația campioanei României va fi cazată la Wellness & Relax Hotel Milderer Hof, locație folosită și în anii precedenți de formația olteană. Clubul a precizat, totodată, că programul meciurilor amicale din Austria va fi anunțat într-o perioadă următoare, după definitivarea adversarilor și a datelor de disputare.

Programul verii pentru Universitatea Craiova:

  • 14 iunie – reunirea lotului la Craiova;
  • 20 iunie – plecarea în cantonamentul din Austria;
  • 30 iunie – revenirea în Bănie.

Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League

Universitatea Craiova se pregătește de preliminariile UEFA Champions League. Conducerea clubului din Bănie încearcă să aducă întăriri pe anumite posturi pentru ca echipa să facă față pe două fronturi. Din informațiile FANATIK, pe mâna lui Filipe Coelho ar putea ajunge un fundaș dreapta croat.

Este vorba despre Marko Vranjković. În vârstă de 27 de ani, fundașul dreapta este cotat la 350.000 de euro și în ultimul sezon a evoluat în Bosnia și Herțegovina, la Zrinjski Mostar. Contractul său cu gruparea din fosta Iugoslavie expiră la data de 30 iunie 2026.

Oltenii l-ar putea aduce pe Marko Vranjković în Bănie fără să le plătească celor de la Zrinjski Mostar nici măcar un euro. FANATIK a aflat că oficialii clubului îl analizează cu maximă atenție și ar putea veni cu o propunere în perioada următoare.

Pleacă Vasile Mogoș, vine un croat? Planul Universității Craiova pentru postul de fundaș dreapta

Marko Vranjković a început fotbalul în Croația, la Dubrava TK. În anul 2016 ajungea la juniorii lui Lokomotiva Zagreb. A mai evoluat la formații precum Sesvete și Inter Zaprešić, iar din august 2025 a îmbrăcat culorile clubului Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina.

Oltenii au nevoie de un fundaș dreapta. Vasile Mogoș, cel care în ultimul sezon a fost rezerva lui Carlos Mora, s-a despărțit de Universitatea Craiova. Contractul său cu formația din Bănie a expirat, iar jucătorul a ales să revină în Italia pentru a fi alături de familie.

