Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor

Universitatea Craiova se pregătește de preliminariile UEFA Champions League. Conducerea clubului din Bănie încearcă să aducă întăriri pe anumite posturi pentru ca echipa să facă față pe două fronturi. Din informațiile FANATIK, pe mâna lui Filipe Coelho ar putea ajunge un fundaș dreapta croat.

Universitatea Craiova negociază cu un fundaș croat liber de contract

Este vorba despre Marko Vranjković. În vârstă de 27 de ani, fundașul dreapta este cotat la 350.000 de euro și în ultimul sezon a evoluat în Bosnia și Herțegovina, la . Contractul său cu gruparea din fosta Iugoslavie expiră la data de 30 iunie 2026.

Oltenii l-ar putea aduce pe Marko Vranjković în Bănie fără să le plătească celor de la Zrinjski Mostar nici măcar un euro. FANATIK a aflat că oficialii clubului îl analizează cu maximă atenție și ar putea veni cu o propunere în perioada următoare.

Pleacă Vasile Mogoș, vine un croat? Planul Universității Craiova pentru postul de fundaș dreapta

Marko Vranjković a început fotbalul în Croația, la Dubrava TK. În anul 2016 ajungea la juniorii lui Lokomotiva Zagreb. A mai evoluat la formații precum Sesvete și Inter Zaprešić, iar din august 2025 a îmbrăcat culorile clubului Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina.

Oltenii au nevoie de un fundaș dreapta. . Contractul său cu formația din Bănie a expirat, iar jucătorul a ales să revină în Italia pentru a fi alături de familie.