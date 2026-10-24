Universitatea Craiova pregătește un transfer spectaculos! ”Jucător tânăr, cu potențial”

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În acest moment, conform datelor specialiștilor, Universitatea Craiova are cel mai valoros lot din SuperLiga. Jucătorii pe care Filipe Coelho (46 de ani) se bazează în campionat, Cupa României și în Conference League însumează cu toții aproape 37 de milioane de euro, la distanță mare de rivale. Nici în aceste condiții, conducerea din Bănie nu stă cu mâinile în sân și pregătește un nou transfer spectaculos.

Ce transfer important pregătește Universitatea Craiova: ”Jucător tânăr, cu potențial”

După remiza cu Getafe, U Craiova s-a dus în Andorra și a revenit acasă cu toate cele 3 puncte. Elevii lui Filipe Coelho s-au impus cu 3-1 pe terenul lui Inter Club d’Escaldes, în etapa a 2-a din grupa de Conference League. Campioana României avea 2-0 după doar cinci minute, dar a trăit periculos pe final, după ce echipa gazdă a marcat în ultimul sfert de oră. Elisor, omul cu golul, a risipit emoțiile și astfel Craiova a bifat prima victorie în grupa principală.

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După acest succes, Craiova este pe locul 11 în grupa de Conference League. Oltenii o duc bine și în campionat, acolo unde ocupă locul 3, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Deși echipa lui Coelho joacă tot mai bine, conducerea clubului oltean analizează piste pentru perioada de mercato. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Emil Săndoi (61 de ani), fostul mare fotbalist al Craiovei, a dezvăluit ce fotbalist ar putea ajunge pe ”Ion Oblemenco” în viitorul apropiat.

”Din câte am auzit eu, Craiova este în discuții pentru a aduce un jucător de prin Ucraina, dacă nu mă înșel. Un jucător cu potențial, un jucător care este destul de bine cotat și destul de tânăr”, a spus Săndoi. În privința postului acestuia, se pare că ar fi vorba de un apărător. ”(n.r. Tot fundaș?) Așa am înțeles”. Reamintim că, tot la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a dezvăluit faptul că Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul de bază al oltenilor, .

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Cum stă Universitatea Craiova la capitolul fundași centrali

Încă din această toamnă, în condițiile în care Adrian Rus, fundașul de bază din sezonul trecut în echipa lui Coelho, s-a accidentat, clubul din Bănie s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. În septembrie, FANATIK . Apărătorul venea de la FK TSC, din prima ligă a Serbiei. În CV-ul acestuia mai sunt aproape 100 de meciuri în Ligue 2, la Guingamp.

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La ora actuală, Universitatea Craiova îi are în lot pe poziția de fundaș central pe Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Adrian Rus și Nikola Stevanovic. Acesta din urmă a început să joace meci de meci, după ce Rus a devenit indisponibil. Stevanovic are 11 meciuri consecutive ca titular la U Craiova în toate competițiile: SuperLiga, Cupa României și UEFA Conference League. ”Știința” s-a despărțit în vară de Juraj Badelj, vândut la formația cipriotă Aris Limassol.