Universitatea Craiova, primul antrenament după trei zile și trei nopți de petrecere. Cum va arăta echipa de start a oltenilor cu Rapid, fără 10 jucători de bază

Bănia a petrecut trei zile și trei nopți după ce Universitatea Craiova a realizat eventul. Oltenii au câștigat miercurea trecută, la Sibiu, Cupa României, iar duminică, pe Ion Oblemenco, au devenit matematic campioni ai SuperLigii după un 5-0 cu U Cluj. FANATIK a aflat că jucătorii care au dus greul .

Sărbătoare generală în Craiova. Ce au făcut jucătorii Universității după ce au câștigat titlul

După 35 de ani, Oltenia a sărbătorit un nou titlu. Universitatea Craiova a câștigat SuperLiga României duminică seara, pe un Ion Oblemenco plin până la refuz. Echipa lui Filipe Coelho a învins-o pe contracandidata U Cluj cu 5-0, iar suporterii au declanșat petrecerea.

Jucătorii au primit liber din partea antrenorului Filipe Coelho, iar prima acțiune din cantonament are loc astăzi, pe 20 mai, la trei zile după meciul cu U Cluj.

Mai este o etapă de jucat în SuperLiga României, iar Universitatea Craiova va da piept pe 25 mai, de la ora 20:30, în Giulești, cu Rapid. Meciul nu mai are o miză reală. Oltenii și-au asigurat primul loc, iar bucureștenii nu mai pot prinde cupele europene nici prin intermediul unei victorii.

Jucătorii de bază ai Universității Craiova au primit liber după ce au câștigat titlul în Superliga

a decis ca mai mulți jucători să primească liber. Fotbaliștii care ar urma ca în luna iunie să meargă în cantonamentele echipelor naționale nu vor face deplasarea la București. Este vorba despre Popescu, Screciu, Rus, Bancu, Baiaram și Cicâldău, care au șansa să prindă lotul lui Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor.

Mai mult, și jucătorii care cel mai probabil vor fi convocați la alte echipe naționale au primit mai repede vacanță. Romanchuk ar urma să fie chemat la naționala Ucrainei, Anzor la cea a Georgiei, care va juca chiar împotriva României, Mora la Costa Rica, iar Assad la naționala Palestinei. Ei ar urma să nu joace în Giulești.

Cum ar putea arăta echipa de start a Craiovei în meciul cu Rapid

Astfel, antrenorul Filipe Coelho va trebui să improvizeze un prim „11” pentru meciul din Giulești. FANATIK a aflat cum ar putea arăta echipa de start. Vor evolua jucătorii care în acest sezon au prins mai puține minute, dar și fotbaliști din academie ar putea primi o șansă.

Primul „11” probabil al Universității Craiova pentru meciul cu Rapid: Lung (Goncalves) – V. Mogoș, Stevanovic, Badelj – Teles, T. Băluță, A. Crețu, F. Ștefan – Băsceanu, Etim, D. Barbu.

Universitatea Craiova va reprezenta România în preliminariile UEFA Champions League în această vară. Oltenii vor debuta în primul tur preliminar, acolo unde vor avea adversari accesibili la prima vedere. Visul fanilor formației din Bănie este să vadă echipa de pe Ion Oblemenco în faza principală a competiției.