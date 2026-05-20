Sport

Universitatea Craiova, primul antrenament după trei zile și trei nopți de petrecere. Cum va arăta echipa de start a oltenilor cu Rapid, fără 10 jucători de bază

Universitatea Craiova încă sărbătorește titlul și Cupa României, iar Filipe Coelho a decis să le ofere vacanță mai multor titulari înaintea derby-ului cu Rapid.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 15:15
Universitatea Craiova primul antrenament dupa trei zile si trei nopti de petrecere Cum va arata echipa de start a oltenilor cu Rapid fara 10 jucatori de baza
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii de bază ai U. Craiova au primit liber după ce au câștigat titlul în Superliga
ADVERTISEMENT

Bănia a petrecut trei zile și trei nopți după ce Universitatea Craiova a realizat eventul. Oltenii au câștigat miercurea trecută, la Sibiu, Cupa României, iar duminică, pe Ion Oblemenco, au devenit matematic campioni ai SuperLigii după un 5-0 cu U Cluj. FANATIK a aflat că jucătorii care au dus greul au primit liber de la Filipe Coelho pentru derby-ul cu Rapid, iar portughezul va alinia un prim „11” plin de improvizații pentru ultimul joc din campionat.

Sărbătoare generală în Craiova. Ce au făcut jucătorii Universității după ce au câștigat titlul

După 35 de ani, Oltenia a sărbătorit un nou titlu. Universitatea Craiova a câștigat SuperLiga României duminică seara, pe un Ion Oblemenco plin până la refuz. Echipa lui Filipe Coelho a învins-o pe contracandidata U Cluj cu 5-0, iar suporterii au declanșat petrecerea.

ADVERTISEMENT

Până dimineață, fanii Universității au sărbătorit în centrul Craiovei titlul de campioană. Jucătorii au primit liber din partea antrenorului Filipe Coelho, iar prima acțiune din cantonament are loc astăzi, pe 20 mai, la trei zile după meciul cu U Cluj.

Mai este o etapă de jucat în SuperLiga României, iar Universitatea Craiova va da piept pe 25 mai, de la ora 20:30, în Giulești, cu Rapid. Meciul nu mai are o miză reală. Oltenii și-au asigurat primul loc, iar bucureștenii nu mai pot prinde cupele europene nici prin intermediul unei victorii.

ADVERTISEMENT
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Digi24.ro
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor

Jucătorii de bază ai Universității Craiova au primit liber după ce au câștigat titlul în Superliga

Antrenorul Filipe Coelho a decis ca mai mulți jucători să primească liber. Fotbaliștii care ar urma ca în luna iunie să meargă în cantonamentele echipelor naționale nu vor face deplasarea la București. Este vorba despre Popescu, Screciu, Rus, Bancu, Baiaram și Cicâldău, care au șansa să prindă lotul lui Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor.

ADVERTISEMENT
MM Stoica a vorbit cu Dan Petrescu și a dat vestea
Digisport.ro
MM Stoica a vorbit cu Dan Petrescu și a dat vestea

Mai mult, și jucătorii care cel mai probabil vor fi convocați la alte echipe naționale au primit mai repede vacanță. Romanchuk ar urma să fie chemat la naționala Ucrainei, Anzor la cea a Georgiei, care va juca chiar împotriva României, Mora la Costa Rica, iar Assad la naționala Palestinei. Ei ar urma să nu joace în Giulești.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea arăta echipa de start a Craiovei în meciul cu Rapid

Astfel, antrenorul Filipe Coelho va trebui să improvizeze un prim „11” pentru meciul din Giulești. FANATIK a aflat cum ar putea arăta echipa de start. Vor evolua jucătorii care în acest sezon au prins mai puține minute, dar și fotbaliști din academie ar putea primi o șansă.

Primul „11” probabil al Universității Craiova pentru meciul cu Rapid: Lung (Goncalves) – V. Mogoș, Stevanovic, Badelj – Teles, T. Băluță, A. Crețu, F. Ștefan – Băsceanu, Etim, D. Barbu.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va reprezenta România în preliminariile UEFA Champions League în această vară. Oltenii vor debuta în primul tur preliminar, acolo unde vor avea adversari accesibili la prima vedere. Visul fanilor formației din Bănie este să vadă echipa de pe Ion Oblemenco în faza principală a competiției.

Tenis, Roland Garros 2026, live video. Irina Begu, învinsă în turul 2 al...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Irina Begu, învinsă în turul 2 al calificărilor după un meci de peste trei ore!
Orașele care au promovat în SuperLiga, dar n-au avut stadioane. De ce Corvinul...
Fanatik
Orașele care au promovat în SuperLiga, dar n-au avut stadioane. De ce Corvinul Hunedoara are voie, de fapt, să joace la Arad
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită...
Fanatik
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de milioane de euro
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O...
iamsport.ro
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O țară groaznică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!