Universitatea Craiova, principala favorită la titlu?! Meciul retur cu Başakşehir, decisiv pentru tot sezonul: „Va fi greu cu ei în campionat”

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al Universității Craiova, a analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, jocul oltenilor din ultima perioadă și, în special,

Laurențiu Reghecampf laudă Universitatea Craiova: „E într-un moment bun”

Reghecampf a subliniat momentul excelent prin care trece formația antrenată de Mirel Rădoi, atât din punct de vedere al jocului prestat, cât și din punct de vedere al șansei în momente-cheie ale partidelor.

„Craiova chiar are un ritm în momentul de față. Uitați-vă la primul gol. Atacantul Craiovei vrea să tragă la poartă, vine fundașul de la echipa turcă, blochează balonul, ajunge balonul la Cicâldău, care îl bagă în poartă și marchează primul gol. Dacă fundașul de la turci nu pune piciorul, poate mingea se duce afară sau poate o prinde portarul. Deci ei, clar, sunt într-un moment bun. (n.r. – „tu spui că și norocul se aliniază”) Exact! Mai ales că jocul lor este unul foarte bun! Gândiți-vă la faza pe care o are Bancu…”, și-a început Laurențiu Reghecampf analiza.

Oltenii, aprecieri din partea lui Marius Șumudică: „Au multe soluții pe faza ofensivă”

„Ajung cu mulți jucători sus, Reghe, și au soluții. Cicâldău ajunge acolo. Bancu, exact ce spui tu acum, are șutul ăla la colțul lung, șut cu care trebuia să prindă poarta”, l-a întrerupt Marius Șumudică, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA.

„Puțin exterior dacă prinde…”, a completat rapid Reghecampf

„Exact. Din bandă stângă cum era el folosit fundaș stânga, acum face toată banda și sunt momente în care centrează Bancu și ajunge Mora, din banda cealaltă, să finalizeze. Adică ei au foarte multe soluții pe faza ofensivă”, a continuat Șumudică.

„Este adevărat, dar dacă stai și faci o comparație cu prima repriză de la Sarajevo, când au fost conduși cu 2-0. Mult mai compacți, mult mai bine, nu au lăsat niciun fel de culoar pe faza de apărare, pe orice minge pierdută s-au strâns foarte bine la mijlocul terenului și au făcut pressing pe adversar”, a concluzionat Laurențiu Reghecampf.

Previziunea lui Laurențiu Reghecampf pentru lupta la titlu în SuperLiga: „Va fi greu cu Craiova”

Laurențiu Reghecampf a achesat și la ideea lui Horia Ivanovici, că Universitatea Craiova este, în acest sezon, o candidată reală la titlu în SuperLiga. Oltenii au declarat în ultimii ani că au ca obiectiv câștigarea campionatului, dar jocul prestat nu a susținut această idee. Totuși, în prezent, echipa lui Rădoi arată foarte bine și are rezultatele de partea sa. După 6 etape, oltenii sunt lideri în SuperLiga, cu 5 victorii și remiza de poveste de la Arad, când au fost egalați după ce au condus cu 3-0.

„Da, este o echipă solidă și pentru titlu. Ceea ce se joacă în momentul de față și parcursul lor, atât în campionat, cât și în cupele europene, le dă acest drept. Clar, rezultatele sunt de partea lor. Și știi cum este, orice victorie e foarte importantă. Pentru că moralul crește, jocul este unul mult mai bun, ai mult mai puține de rezolvat decât atunci când ai parte de înfrângeri. Deci tot ce se întâmplă la Craiova este pozitiv.

(n.r. – s-a echilibrat și Rădoi) Presiunea e mare. Mai ales la Craiova. Veneau și după meciul acela de la Arad 3-0, 3-3, au fost unele declarații după meciul respectiv, presiune mare și, probabil, de acolo a plecat și ieșirea lui Mirel Rădoi.

Este normal în momentul în care câștigi și echipa joacă bine și când tot ce pregătești la antrenamente se vede la meci, este normal să fii mult mai calm și mult mai controlat. Cred eu că pentru ei Și dacă vor reuși acest lucru, cu toate că va fi un meci dificil, sper să aibă susținerea fanilor, va fi greu cu Craiova la tot ce se va întâmpla în campionat”, a mai spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.