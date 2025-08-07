Sport

Universitatea Craiova, probleme mari cu Nicușor Bancu! Oltenii se tem de ce e mai rău, după ce căpitanul echipei a ieșit accidentat cu Trnava. Exclusiv

Nicușor Bancu a ieșit accidentat din întâlnirea Universitatea Craiova - Spartak Trnava, iar FANATIK a aflat că problema ar putea fi una gravă.
Traian Terzian
07.08.2025 | 23:57
Universitatea Craiova probleme mari cu Nicusor Bancu Oltenii se tem de ce e mai rau dupa ce capitanul echipei a iesit accidentat cu Trnava Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Nicușor Bancu a ieșit accidentat din partida Universitatea Craiova - Spartak Trnava. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

În repriza a doua a jocului cu Spartak Trnava, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări.

ADVERTISEMENT

Accidentare pentru Nicușor Bancu în partida Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Alb-albaștrii au avut un start de repriză secundă fantastică în fața formației slovace și au marcat e două ori prin Ștefan Baiaram și Assad Al Hamlawi, însă imediat l-au pierdut pe fundașul stânga Nicușor Bancu.

Căpitanul Universității Craiova a rămas întins pe gazon, a primit îngrijiri medicale, a fost bandajat și a fost scos din teren. În locul său, tehnicianul Mirel Rădoi l-a trimis pe proaspăt venitul Florin Ştefan.

ADVERTISEMENT

Din primele informații aflate de FANATIK, oltenii se tem de faptul că Bancu ar putea avea afectate ligamentele de la piciorul stâng, cea ce ar putea însemna că este vorba de o accidentare gravă și jucătorul va lipsi o perioadă îndelungată pe teren.

Craiova, duel probabil cu Istanbul Bașakșehir

Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă pentru calificare, după ce a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Golurile oltenilor au fost marcate de Baiaram (51), Assad (54) și Mora (81).

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Partida retur este programată peste o săptămână, joi, 14 august, de la ora 21:30, pe stadionul Antona Malatinseho din Trnava. În cazul unei calificări, ”alb-albaștrii” vor întâlni în play-off învingătoarea partidei dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

În meciul tur disputat în Norvegia, turcii s-au impus cu scorul de 3-1 și sunt mari favoriți la calificare. Prima manșă a play-off-ului pentru formația lui Rădoi va avea loc pe 21 august, în deplasare, urmând ca returul să fie în Bănie, pe 28 august.

ADVERTISEMENT
Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final!...
Fanatik
Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final! Rezultat surpriză în meciul adversarei
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita...
Fanatik
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita 3-2: turbo Politic, golgheterul Bîrligea şi renegatul care a schimbat meciul
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Fanatik
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!