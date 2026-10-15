Universitatea Craiova, program de foc: 9 meciuri în 27 de zile! Cât de pregătit e Filipe Coelho să dezamorseze „bomba”?

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Situația meciurilor la trei zile nu este nouă la Craiova, echipă calificată a doua oară consecutiv în grupele Conference League. Filipe Coelho a mai trecut prin ceva foarte similar chiar după numirea sa ca antrenor, ca înlocuitor al lui Mirel Rădoi: atunci a jucat 9 meciuri în intervalul 21 noiembrie – 22 decembrie 2025. Așadar, situația actuală va fi asemănătoare, deși clar mai complicată (9 meciuri la 27 de zile acum, față de 9 meciuri la 32 de zile atunci).

Cum a gestionat Filipe Coelho o perioadă asemănătoare la Craiova anul trecut, imediat după ce l-a înlocuit pe Mirel Rădoi

Dacă vine vorba despre cum s-a descurcat Coelho în perioada de foc din aproximativ aceeași perioadă a anului trecut, răspunsul este bine spre foarte bine. În acele 9 meciuri, majoritatea foarte dificile, portughezul a reușit 5 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri.

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Seria de anul trecut a început cu o „triplă” de foc: deplasare la FC Argeș, acasă cu Mainz, deplasare la U Cluj, toate în decurs de 11 zile. Interesant este că, în aceste trei prime meciuri, toate foarte importante (încheiate cu două victorii și un egal ghinionist la Cluj), Coelho a avut o abordare foarte conservatoare. Acesta a folosit în toate aceste trei meciuri un total de 16 jucători, din care un nucleu de aceiași 6 titulari în fiecare partidă, adică: Rus, Romanchuk, Bancu, Băluță, Anzor și Baiaram. Alți 5 jucători (Isenko, Mogoș, Screciu, Matei și Assad) au fost folosiți ca titulari în două dintre cele trei partide, iar restul de 5 (Popescu, Teles, Cicâldău, Etim, Nsimba) într-un singur meci.

După deplasarea de la Cluj au urmat 6 meciuri la interval de 18 zile, adică exact situația care o va aștepta pe Știința în următoarea lună: trei dintre ele au fost victorii (Petrolul și Hermannstadt în deplasare, Ciuc acasă), unul egal (CFR acasă), iar restul de două au fost singurele înfrângeri ale lui Coelho din 2025: acasă cu Sparta și în deplasare la AEK.

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Strategia preferată a lui Filipe Coelho la Craiova: un nucleu de șase „titulari”, cinci schimbări la fiecare meci

În aceste ultime 6 meciuri din intervalul de 9 de anul trecut, Coelho a surprins în privința nucleului de jucători folosiți: Teles a jucat în toate cele șase, demonstrându-și astfel și potența fizică, dar și versatilitatea, în timp ce Romanchuk, Anzor, Cicâldău și Pe scurt, am calculat că Coelho face în medie exact CINCI SCHIMBĂRI / MECI, atunci când meciurile se desfășoare la trei zile, bazându-se implicit pe UN NUCLEU DE ȘASE FOTBALIȘTI, care apar ca titulari în majoritatea cazurilor.

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Ce adversari o așteaptă acum pe Craiova și care va fi „nucleul de șase fotbaliști” la care ne putem aștepta

Știința are programate 9 meciuri în următoarele 27 de zile, dintre care 6 în deplasare, adică:

1. Deplasare la Ciuc pe 11 octombrie (deja jucat și câștigat cu 1-0)

2. Acasă cu Getafe pe 15 octombrie

3. Acasă cu Farul pe 18 octombrie

4. Deplasare la Escaldes pe 22 octombrie

5. Deplasare la Sepsi pe 26 octombrie

6. Deplasare la Voluntari pe 28 octombrie (cupă)

7. Acasă cu Botoșani pe 1 noiembrie

8. Acasă cu Egnatia pe 5 noiembrie

9. Deplasare la CFR Cluj în weekendul 7-8 noiembrie

Și, dacă e să alegem nucleul de șase fotbaliști pe care ne putem aștepta ca Coelho să se bazeze în aceste nouă partide, aceia ar putea fi exact cei șase care au trecut de pragul de 1200 minute jucate în acest sezon, adică:

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1. Nicușor Bancu – 1582 minute jucate

2. Mora – 1458 minute jucate

3. Stevanovic – 1443 minute jucate

4. Screciu – 1418 minute jucate

5. Cicâldău – 1325 minute jucate

6. Romanchuk – 1204 minute jucate.

Celor șase li se alătură cei doi jucători din lotul actual care nu au atins borna 1200, dar au depășit 1100, adică Popescu (1170) și Baiaram (1101). Desigur, merită menționat aici că Stevanovic a adunat atâtea minute și pentru că Romanchuk, la începutul sezonului, și . Absențele celor doi l-au determinat pe Coelho să apeleze la „tancul” sârbesc probabil mai des decât ar fi făcut-o în mod normal.

De asemenea, este de așteptat ca Tudor Băluță (actualmente doar al 12-lea jucător al alb-albaștrilor, în clasamentul minutelor jucate) să apară mult mai des în primul 11, datorită împrejurărilor speciale – plecarea lui Anzor, forma bună arătată de Băluță și cuplul tot mai sudat pe care acesta pare să-l facă cu Cicâldău.

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Getafe, abia al doilea adversar spaniol întâlnit de Știința în toată istoria ei

Din 1948 și până astăzi, Universitatea a mai întâlnit o singură dată o echipă din Spania într-un meci oficial. Se întâmpla în toamna lui 1984, când o Craiova Maxima aflată deja către apusul ei (ocupase doar locul 3 în sezonul precedent de Divizia A) trecea în dublă manșă de Betis Sevilla, în primul tur al Cupei UEFA.

Dubla cu Betis a fost una foarte încordată și echilibrată. După 1-0 pentru spanioli la Sevilla, returul de la Craiova a fost încrâncenat, disputat ca de obicei pe un stadion unde nu puteai arunca un ac. Oltenii au învins tot cu 1-0 în timp regulamentar, după un gol fabulos marcat de actualul președinte Sorin Cârțu, o execuție similară cu cea a lui Hagi din meciul cu Columbia din 1994, doar că de pe partea opusă și ceva mai din apropierea porții.

Golul lui Cârțu cu Betis și alte câteva superfaze ale lui din meciul ăla aici – La penaltiuri, Știința o elimina atunci pe Betis, după ce Silviu Lung apăra șutul lui Rincon, în timp ce românii marcau toate cele 5 penaltiuri executate prin Irimescu, Bîcu, Cârțu, Ștefănescu și Popescu.