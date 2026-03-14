Universitatea Craiova, pusă la zid după eşecul cu FC Argeş: “Credeau că va fi o formalitate! Se vedeau campioni” Elevii lui Coelho, abandonaţi de fani?!

Universitatea Craiova a debutat în actuala ediție de play-off cu un eșec acasă cu FC Argeș. Oltenii au fost criticați după meciul făcut contra piteștenilor. Ce s-a întâmplat cu publicul numeros de pe „Oblemenco”.

Marius Mitran, șocat de atitudinea Universității Craiova în meciul pierdut cu FC Argeș

SuperLiga a ajuns oficial la faza de play-off, iar ediția din acest an s-a deschis cu meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Oltenii au fost gazde într-un meci în care se așteptau să îl câștige.

Nu a fost așa, și relansând astfel lupta la titlu. Marius Mitran, expertul FANATIK, a avut un discurs vehement la adresa formației din Bănie după ce a văzut jocul din această primă rundă de play-off.

„Am dormit puțin. Am adormit foarte greu, pe la 3 dimineața, după ce am mai văzut o dată meciul, deși l-am citit, ca să spun așa, după cinci minute. Mi-am dat seama că nu e nu e seara Craiovei, pentru că se vedea din viteza de joc, din răbdarea asta infinită pe care și-o închipuia că o are și asta continuat tot jocul. Văzând jocul în reluare azi noapte, am observat mai bine faptul că și în minutul 60 și în minutul 72 era același ritm. La un moment dat e un lucru care spune multe. Au un corner de pe partea dreaptă și nu se duce nimeni…

Mora, îi lasă locul lui Cicâldău, îl cheamă. Mă, acolo trebuie să te grăbești. Acolo alea 18 minute câte mai sunt, de fapt mai sunt câteva atacuri. Credința lor că e o formalitate, că va veni golul. Că vor egala, că vor întoarce. S-a mai întâmplat cu Metaloglobus, cu ăia, cu ăia. Nu e prima oară. Ei au venit pe starea asta de fericire pe ideea că a marcat și Bancu. Marcase tot lotul, numai Bancu nu marcaseră.

Cum vede Marius Mitran eventualul parcurs al Universității Craiova după eșecul cu FC Argeș

Marius Mitran a spus ulterior cum vede posibila traiectorie a Universității Craiova după șocul încasat în urma meciului pierdut pe teren propriu cu FC Argeș în prima etapă a play-off-ului din acest sezon.

Sunt doar două variante. Ori a fost un accident și avem un play-off nebun sau n-a fost un accident… în care Argeșul va mai câștiga, Craiova va mai pierde, va mai bate, va fi care pe care și caruselul ăsta de etape va fi la nesfârșit imprevizibil. Fie, nu va fi așa și una dintre echipe va lua la mână pe toată lumea de acum în acolo și se va duce spre titlu.

Acum întrebarea este Craiova va intra în morișca asta în care va mai pierde un meci acasă, va mai câștiga patru în deplasare. E genul ăsta? Părerea mea e că nu e. Părerea mea este că ea este cea mai sensibilă echipă dintre toate cele șase. Emoțional. Cea mai bună, cea mai valoroasă ca lot, dar cea mai fragilă emoțional. Pentru că toate celelalte sunt ca elevii aia știi, domne, că în viață n-am avut acasă, mai luai sandvișul de la coleg, mai te descurcai, învăț diseară două subiecte, poate îmi cad alea. Mă, Craiova a venit cu temele. Lot, Rădoi, antrenor portughez, bani, avioane, transport, tot, ca la carte. Mă, tu fetița aia cu codițe și cea mai apretată, în clipa în care a luat primul patru la matematică s-a terminat. S-a tăiat!”, a spus inițial Marius Mitran.

Ce s-a întâmplat cu publicul de pe „Oblemenco” la meciul Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Specialiștii FANATIK au comentat apoi pe seama prezenței reduse a suporterilor olteni pe stadionul „Ion Oblemenco”. , însă adevărata „bilă neagră” a fost faptul că echipa lui Filipe Coelho nu a beneficiat de sprijinul pe care îl cere o astfel de partidă importantă.

„Nu mi-a plăcut la începutul meciului, când am văzut 13 sau 14 mii de oameni în tribună. N-ai cum. Stadionul ăla ar trebui să aibă 25 de mii de oameni aseară care să pună presiune pe adversar, mai ales că erau și problemele, cu linia de mijloc a Craiovei care n-a existat aseară pentru că au fost suspendați.

Faptul că publicul craiovean în momentul în care începe bătălia adevărată pentru titlu, lasă echipa cu jumătate de stadion gol, pentru mine nu sună bine. Este o așteptare de 36 de ani. Publicul trebuia să fie ieri undeva 25 de mii de oameni care să câștige el jumătate de meci!”, a precizat și moderatorul Cristi Coste.

Marian Aliuță speră ca Universitatea Craiova să se trezească după eșecul cu FC Argeș

Marian Aliuță a subliniat de asemenea importanța unui stadion plin la un meci de play-off, mai ales când echipa luptă și este foarte aproape de un trofeu precum titlul, pe care oltenii nu l-au mai cucerit de peste trei decenii.

„Mai ales la Craiova unde există emulația asta. Să nu vii acum când ești pe primul loc, când ești cel mai aproape de a câștiga un titlu. Să nu fii aproape… pentru că cea mai importantă, mai ales la meciurile de acum încolo, presiunea suporterilor. Dacă tu nu ai suporteri din spate să te împingă… La un corner te vor împinge suporterii. Vor țipa. Sunt momente în joc când suporterii pun presiune. Dacă te duci la corner ușor, începe ăla și fluieră acolo. Suporterii te ajută foarte mult.

Iar ce s-a întâmplat aseară pentru Craiova, eu sper să fie un un duș așa rece, pentru că nu e ușor. Toți îi îi vedeau campioni, chiar și ei se vedeau. E un duș rece care poate le pică bine!”, a spus și Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.