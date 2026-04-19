Universitatea Craiova – Rapid, live video în etapa a 5-a din play-off-ul SuperLigii. Cum arată echipele de start

Un nou episod al confruntărilor dintre Universitatea Craiova și Rapid este programat duminică, 19 aprilie, de la 21:00. Cele două echipe aspiră la titlu, însă oltenii par mult mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv. Rămâne de văzut dacă giuleștenii pot produce o surpriză în Bănie. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu absolut toate detaliile despre meciul dintre cele două.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Glodean, Goga – Mogoș, F. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, D. Barbu. Antrenor: Filipe Coelho

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Moruțan, Koljic, Petrila. Rezerve: Briciu – Ciobotariu, C. Manea, Sălceanu, Ș. Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz. Antrenor: Costel Gâlcă

Meci extrem de important în play-off. primește acum vizita celor de la Rapid. Giuleștenii vin de asemenea după un eșec cu U Cluj (scor 1-2), dar cel mai recent meci a fost remiza cu FC Argeș (scor 0-0). Oltenii nu și-au pierdut speranțele la titlu, în timp ce . Rămâne de văzut cine se va impune și își va păstra obiectivul în picioare.

Cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Rapid din etapa 5 din play-off

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Rapid din a cincea etapă a play-off-ului

Meciul dintre U Cluj și U Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Vineri, 17 aprilie

Ora 20:30: FC Argeș – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 21:00: Dinamo București – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 21:00: Universitatea Craiova – FC Rapid

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, cele două și-au împărțit victoriile. Cert este că în fiecare partidă s-a marcat cel puțin un gol. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri directe dintre cele două:

Rapid – Universitatea Craiova 1-1 (8 martie 2026)

Universitatea Craiova – Rapid 2-2 (2 noiembrie 2025)

Universitatea Craiova – Rapid 1-2 (2 mai 2025)

Rapid – Universitatea Craiova 1-2 (29 martie 2025)

Rapid – Universitatea Craiova 1-0 (25 ianuarie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul Universitatea Craiova – Rapid

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Universitatea Craiova. Oltenii au o cotă de 1.87 la victorie, în timp ce oaspeții sunt cotați cu 4.45 pentru un eventual succes. Remiza a primit cota de 3.55. Cei care preferă golurile pot miza fie pe „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.95, fie pe „peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.35.

