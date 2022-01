Universitatea Craiova – Rapid Live video ora 20:00. Oltenii au mari probleme de efectiv, dar nu au putut obţine amânarea

Meciul Universitatea Craiova – Rapid are loc sâmbătă, 22 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 22-a din Liga 1. La sfârşitul anului 2021 echipa olteană încheia pe locul 5, cu 32 de puncte, acelaşi număr de puncte ca al giuleştenilor, dar aceştia se află pe locul 7, primul în afara play-off-ului, din motive de golaveraj.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Rapid

Confruntarea Universitatea Craiova – Rapid se desfăşoară sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie în etapa a 22-a din Liga 1, fiind primul meci oficial al ambelor echipe din acest an. Ambele au ca obiectiv acesul între primele şase, adică în play-off.

Este un joc la care accesul publicului este permis în măsură limitată, ca urmare a faptului că ne aflăm în faza de creştere accelerată a cazurilor de infectări cu tulpina Omicron a coronavirusului şi nu se poate intra pe stadion decât prezentând dovada vaccinării complete sau a trecerii prin boală în ultimele şase luni.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Rapid

Partida Universitatea Craiova – Rapid se joacă sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj şi contează pentru etapa a 22-a din Liga 1. Este trasnsmisă în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-.ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova este cer senin, fără nici un pericol de precipitaţii, cu o temperatură maximă în jur de 5 grade, în jur de un grad-două la ora partidei. Acest meci foarte important pentru zona play-off a fost încredinţat pentru a fi condus arbitrului clujean Horaţiu Feşnic.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea Universitatea Craiova – Rapid

Ambele echipe au probleme înaintea acestei partide. Dar, de departe, cele mai mari sunt la olteni, peste care a năvălit uraganul COVID, fâcând ravagii, cu 15 persoane infectate. Dintre cei testaţi pozitiv sunt încă în izolare Nistor şi Vătăjelu. Sunt accidentaţi Houri, Găman, Roguljic şi Conte, pe serviciile lui Ivanov şi Fedele nu se mai contează.

vor lipsi doi dintre cei patru apărători de bază, Bellu-Iordache şi Grigore, ambii accidentaţi, aşa cum mai sunt Alexandru Ioniţă II şi Carnat. Se află în teren nou venitul Onea ca fundaş dreapta şi pe bancă Acuna, Vojtus şi Kayt.

Craiovenii, supăraţi de refuzul Ligii de a amânare a jocului

Valul de infectări cu coronavirus care a lovit echipa lui Laurenţiu Reghecampf pentru meciul cu Rapid. Conducerea clubului din Bănie a vrut să obţină amânarea jocului, dar nu a primit acceptul Ligii Profesioniste.

Preşedintele Craiovei, Sorin Cârţu, recunoaşte că în aceste condiţii un rezultat de egalitate nu ar fi deloc rău, pentru că ar menţine echipa în zona de play-off, în schimb eşecul ar putea avea consecinţe foarte neplăcute, cu mari şanse să se cadă în clasament sub locul 6.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Rapid

Deşi Universitatea Craiova are aceste serioase probleme de lot cât şi de pregătire a jocului casele de pariuri îi acordă prima şansă la victorie, e drept, cu o cotă foarte ridicată, 2,25. O victorie a Rapidului ajunge la cota 3,40 iar varianta şansă dublă X2 are cotă 1,60. Un gol al oaspeţilor are cotă 1,50.

În meciul disputat în tur pe Arena Naţională a învins Craiova cu 2-1, răsturnând o situaţie favorabilă echipei lui Mihai Iosif, care astfel a suferit prima înfrângere, deşi portarul Horaţiu Moldovan a avut câteva intervenţii de-.a dreptul fenomenale, conservând mult timp avantajul giuleştenilor. Golul victoriei oaspeţilor a venit în minutul 93, dar trebuie spus că din minutul 43 Rapid a evoluat în zece oameni, după eliminarea lui Bellu-Iordache.