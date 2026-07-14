Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo formează „Alianța Berii”! Planul pus la cale înainte de startul SuperLigii

ADVERTISEMENT

Modificările aduse Legii 4, care va permite inclusiv comercializarea și consumul berii pe stadioanele din România, începe să genereze primele mișcări importante în SuperLiga. Înainte de prima rundă a sezonului 2026-2027, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au hotărât să formeze o alianță prin care să negocieze împreună cu cei mai mari producători de bere din țara noastră.

„Alianța Berii” în SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo negociază împreună

FANATIK a aflat că rivalele Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo s-au unit înainte de startul SuperLigii și au format „Alianța Berii”. Din informațiile obținute de FANATIK, cele trei rivale au hotărât să lase deoparte negocierile individuale și să încerce să obțină împreună cel mai mic preț de la producători pentru comercializarea berii pe stadioane.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că inițiativa i-a aparținut lui Mihai Rotaru, patronul campioanei României, care i-a convins pe șefii de la Rapid și Dinamo să discute împreună cu berarii din România ca să obţină cel mai bun preţ. În aceste condiții, cele trei cluburi reprezintă un potențial comercial mult mai mare decât dacă ar negocia separat, motiv pentru care încearcă să obțină un preț cât mai bun și condiții comerciale superioare. Practic, cele trei formații se prezintă în fața producătorilor ca un singur partener comercial.

În cursă sunt cei mai mari berari ai României. Cine va câștiga licitația?

Potrivit informațiilor FANATIK, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo poartă deja negocieri cu numeroși producători importanți de bere din România. Cele trei rivale din SuperLiga vor analiza ofertele pe care le primesc și speră să obțină cel mai bun raport calitate-preț, condițiile comerciale pe care și le doresc și un parteneriat pe termen lung. În final, producătorul de bere care va veni cu oferta cea mai avantajoasă pentru toate cele trei cluburi va câștiga această licitație și va livra

ADVERTISEMENT

Schimbarea Legii 4 permite ca berea să fie consumată pe stadioanele din România

Adoptarea modificărilor la Legea 4 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive a fost primită cu entuziasm de suporteri, după ce Parlamentul a dat undă verde vânzării băuturilor alcoolice slab alcoolizate pe stadioane. Totuși, una dintre cele mai mari necunoscute era dacă berea va putea fi consumată doar în zone special amenajate sau și în tribune. Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului de modificare și completare a Legii 4, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că . „Da, berea va putea fi consumată peste tot în incinta stadionului, inclusiv în tribune. Se va vinde în pahare de plastic, alcoolemia va fi de până la 5,5%”, a declarat Ciprian Paraschiv, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT