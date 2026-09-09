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Regula U21 a fost introdusă pentru prima dată în sezonul 2016-2017 în SuperLiga şi prevede ca fiecare club să aibă în permanenţă un jucător eligibil pentru naţionala U21 pe teren, timp de 90 de minute. Şi în acest sezon sunt eligibili pentru această regulă jucătorii care pot reprezenta naţionala României şi care sunt născuţi după 1 ianuarie 2004.

Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! FCSB a rezolvat „problema” cu Pădurariu

Este una dintre cele mai contestate şi controversate reguli din ultimii ani în fotbalul românesc. Totuşi, în acest sezon numărul contestatarilor a scăzut şi mai puţini patroni şi-au declarat nemulţumirea. Unul dintre motive este că, , echipele de top stau mult mai bine la acest capitol, cu jucători pregătiţi să fie titulari, ba chiar şi câteva variante de rezervă.

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FCSB a fost una dintre cele mai afectate echipe în stagiunea trecută de această regulă. Fosta campioană a României pare a fi rezolvat „problema”, Ricardo Pădurariu impunându-se ca titular de drept în banda stângă. Ba mai mult, FCSB a jucat deseori cu mai mulţi „underi” pe teren.

Jucători U21 FCSB: David Avram (16 ani), Andrei Dăncuș (17 ani), Alexandru Stoian (18 ani), Ricardo Pădurariu (19 ani), Matei Popa (19 ani), David Popa (19 ani), Mihai Toma (19 ani), Luca Stancu (21 de ani)

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Universitatea Craiova şi Rapid stau bine la underi! David Matei a „explodat” în sezonul trecut

Universitatea Craiova a investit în tineri anul trecut şi a cules roadele. A câştigat eventul şi i-a crescut cota enorm lui David Matei, cel care venise pentru doar 75.000 de euro de la Steaua, iar acum a ajuns să fie unul dintre cei mai bine cotaţi „underi” din SuperLiga.

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Jucători U21 Universitatea Craiova: Alexandru Maxim (19 ani), David Matei (20 de ani), David Barbu (20 de ani), Luca Băsceanu (20 de ani), Mihnea Rădulescu (20 de ani)

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Rapid l-a pierdut pe cel mai valoros jucător U21 din campionat, Andrei Borza. În schimb, Daniel Pancu are mai multe soluţii pentru a bifa şi această regulă, principalele variante fiind Cătălin Vulturar, Rareş Pop sau Robert Sălceanu:

Jucători U21 Rapid: Andrei Șucu (17 ani), Alin Șimonia (18 ani), Ștefan Senciuc (19 ani), Bogdan Ungureanu (19 ani), Jason Kodor (20 de ani), Rareș Pop (21 de ani), Cătălin Vulturar (22 de ani), Robert Sălceanu (22 de ani)

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Liderul din SuperLiga are cei mai valoroşi „underi”! Musi, cel mai bine cotat din SuperLiga

Dinamo este echipa care, conform cotei de piaţă a jucătorilor, stă cel mai bine la capitolul U21. Liderul din SuperLiga îl are pe cel mai valoros „under”, Alex Musi, dar şi alţi tineri valoroşi precum Cristi Mihai sau Adrian Mazilu, care nu au confirmat aşteptările:

Jucători U21 Dinamo: Ștefan Opriș (19 ani), Ianis Tarbă (20 de ani), Răzvan Radu (20 de ani), David Irimia (20 de ani), Matteo Duțu (20 de ani), Adrian Mazilu (20 de ani), Andrei Ionică (21 de ani), Cristi Mihai (21 de ani), Alex Musi (22 de ani)

U Cluj, probleme la capitolul U21! FC Argeş are doi foarte valoroşi

U Cluj s-a bătut în sezonul trecut pentru cele trei trofee, dar a pierdut de fiecare dată în faţa Universităţii Craiova. Echipa lui Bergodi are un start greu de sezon, dar şi probleme în ceea ce priveşte jucătorii U21, în condiţiile în care Chinteş sau Lefter nu se ridică la nivelul concurenţei pe post:

Jucători U21 U Cluj: Luca Szimionaș (20 de ani), Alin Chinteș (20 de ani), Vlad Rafailă (20 de ani), Ștefan Lefter (21 de ani), Denis Moldovan (21 de ani), Tobias Horn (21 de ani)

În schimb, FC Argeş, chiar dacă are puţini jucători U21 în lot, sunt de valoare. Mario Tudose este unul dintre cei mai bine cotaţi „underi” din SuperLiga, la fel ca şi Yanis Pârvu. Din acest punct de vedere, Bogdan Andone e acoperit:

Jucători U21 FC Argeș: Daniel Sandu (19 ani), Yanis Pârvu (19 ani), Gabriel Gheorghe (19 ani), Patrick Dulcea (21 de ani), Mario Tudose (21 de ani)

CFR Cluj l-a păstrat pe Biliboc! Farul se întoarce la ce ştie mai bine: creşterea jucătorilor

Marius Şumudică a venit la un CFR Cluj în criză profundă. Antrenorul ardelenilor a repus echipa „pe şine” şi în ultima zi de transferuri a primit multe nume noi. Şi la capitolul U21, CFR Cluj stă foarte bine, cu Biliboc, Şfaiţ şi Kun:

Jucător U21 CFR Cluj: Cosmin Matei (17 ani), Mateo Miclăuș (17 ani), Leo Saca (19 ani), Lorenzo Biliboc (19 ani), Răzvan Gligor (19 ani), Nicolae Sula (20 de ani), Andres Șfaiț (21 de ani), Viktor Kun (22 de ani)

Farul Constanţa a avut un sezon de coşmar şi a evitat retrogradare după executarea loviturilor de departajare cu Chindia. Se pare că din acest sezon „marinarii” revin la ce ştiu să facă mai bine: creşterea şi promovarea de tineri jucători:

Jucători U21 Farul: Alexandru Goncear (17 ani), Răzvan Marincean (17 ani), Cristian Sima (19 ani), Ionuț Cercel (19 ani), Rafael Munteanu (20 de ani), David Păcuraru (20 de ani), Luca Banu (21 de ani), Eduard Rădăslăvescu (22 de ani), David Maftei (22 de ani)

Echipele din secuime, probleme la capitolul jucătorului U21!

La echipele care anul trecut au evoluat în play-out şi nou-promovate, cele mai mari probleme în ceea ce priveşte jucătorii U21 par să le aibă echipele din secuime, Sepsi şi Csikszereda. Însă, spre deosebire de stagiunile precedente, echipele din SuperLiga au ridicat mult ştacheta la acest nivel, iar una dintre explicaţiile parcursului excelent pe care îl are Petrolul este şi faptul că are „underi” de valoare care joacă titulari fără să fie nevoie de regulă:

Jucători U21 UTA Arad: Denis Ile (17 ani), Denis Țăroi (18 ani), Andrei Tolcea (18 ani), Alexandru Matei (18 ani), Robert Bădescu (21 de ani), Andrei Dorobanțu (22 de ani), Omar El Sawy (22 de ani),

Jucători U21 FC Botoșani: Narcis Ilaș (19 ani), Mario Preda (20 de ani), Denis Ștefan (20 de ani), Răzvan Creț (20 de ani), George Sorodoc (20 de ani), David Dincă (22 de ani),

Jucători U21 Oțelul Galați: Dragoș Aftene (16 ani), Robert Cojoc (16 ani), Radu Postelnicu (18 ani), Viorel Bălănică (19 ani), Robert Olteanu (19 ani), Matei Frunză (20 de ani), Denis Bordun (20 de ani), Darius Paharnicu (20 de ani), Cristian Neicu (21 de ani),

Jucători U21 Petrolul: Ștefan Rădulescu (16 ani), Liviu Argeșanu (16 ani), Rareș Manolache (16 ani), Rareș Leescu (17 ani), Mario Ioniță (19 ani), David Paraschiv (19 ani), Marius Costache (21 de ani), Adam Zaian (22 de ani), Mark Țuțu (22 de ani)

Jucători U21 Csikszereda: Darius Bota (17 ani), Luca Noveli (18 ani), Gyorgy Pap (18 ani), Elod Toth Pal (18 ani), Ervin Bakos (22 de ani)

Jucători U21 Corvinul Hunedoara: Gabriel Apur (16 ani), Eduard Cioază (17 ani), Denis Zanc (19 ani), Silviu Drîngă (20 de ani), Codruț Sandu (20 de ani), Adrian Frînculescu (21 de ani)

Jucători U21 Sepsi: Hunor Baczula (18 ani), Radu Cîmpean (20 de ani), Giovani Ghimfus (21 de ani), Akos Nistor (21 de ani)

Jucători U21 FC Voluntari: Mario Ștefan (17 ani), Robert Petculescu (19 ani), Ianis Vencu (19 ani), Bogdan Ștefan (19 ani), Remus Guțea (19 ani), Eduard Chioveanu (21 de ani), Alexandru Șuteu (22 de ani).

FCSB, niciun jucător în top 10 „underi” din România

La capitolul valorii de piaţă, Dinamo are cei mai valoroşi „underi” din SuperLiga. Alexandru Musi e jucătorul cu cea mai mare cotă de piaţă, iar în top 10 mai apar Cristi Mihai şi Adrian Mazilu, dar care nu au confirmat aşteptările. Podiumul e completat de Mario Tudose şi David Matei. De remarcat e că FCSB nu are niciun jucător U21 între cei mai valoroşi din ţară:

Cei mai valoroși „underi” din SuperLiga:

Alexandru Musi – 1.800.000 de euro Mario Tudose – 1.700.000 de euro David Matei – 1.700.000 de euro Lorenzo Biliboc – 1.500.000 de euro Cristian Mihai – 800.000 de euro Mark Ţuţu – 750.000 de euro Cătălin Vulturar – 700.000 de euro Adrian Mazilu – 650.000 de euro Eduard Rădăslăvescu – 650.000 de euro Yanis Pîrvu – 650.000 de euro

Din sezonul viitor se va schimba data de eligibilitate a jucătorilor U21 la cei născuţi după 1 ianuarie 2006. În această vară, cel mai bine cotat „under” din SuperLiga , , din Turcia, pentru 2.200.000 de euro.