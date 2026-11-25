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Universitatea Craiova va beneficia de condiții excelente în Anglia, înaintea confruntării de joi cu Brighton, din Conference League. Reporterii FANATIK au ajuns cu o zi mai devreme decât delegaţia oltenilor în orașul englez şi au vizitat hotelul de patru stele în care va fi cazată delegația olteană. Situat la doi pași de Canalul Mânecii și inaugurat în urmă cu doar doi ani, Maldron Hotel Brighton City Centre le pune la dispoziție craiovenilor o intrare privată și o zonă rezervată, unde vor avea liniștea și intimitatea asigurate. Mai mult, FANATIK a descoperit un detaliu inedit: Universitatea Craiova este prima echipă de fotbal care va fi găzduită de acest hotel!

FANATIK a vizitat hotelul de lux al Universității Craiova din Brighton! Englezii au investit 30 de milioane de lire sterline

Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase deplasări europene din ultimii ani. Joi, 26 noiembrie, de la ora 19.45 (ora româniei), , pe Amex Stadium, într-o partidă în care oltenii vor beneficia de susținerea a peste 2.000 de suporteri. Înaintea sosirii delegației din Bănie în Anglia, reporterii FANATIK au făcut o vizită la hotelul ales de oficialii Universității Craiova pentru această deplasare.

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Este vorba despre Maldron Hotel Brighton City Centre, o construcție modernă de patru stele, inaugurată pe 18 iulie 2024, într-una dintre cele mai frumoase zone ale orașului englez. Hotelul face parte din portofoliul grupului irlandez Dalata Hotel Group, iar dezvoltatorul imobiliar Topland Group a anunțat, la momentul inaugurării, că investiția în dezvoltarea proiectului s-a ridicat la 30 de milioane de lire sterline.

Clădirea îmbină arhitectura modernă cu elementele istorice ale zonei, unele dintre fațade fiind protejate pentru valoarea lor arhitecturală. Hotelul dispune inclusiv de o curte interioară și de un acoperiș amenajat cu vegetație.

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Universitatea Craiova ajunge miercuri la prânz la Brighton! Oltenii au asigurate condiţii speciale: intrare privată și liniște deplină pentru fotbaliști

Oficialii Universității Craiova au ținut cont nu doar de confortul fotbaliștilor, ci și de intimitatea de care aceștia au nevoie înaintea unei confruntări de asemenea importanță. Din informațiile obținute de FANATIK, delegația din Bănie, ce va ajunge la prânz la Brighton după un zbor charter Craiova – Southampton, va beneficia de acces privat în hotel și de o zonă rezervată, astfel încât jucătorii și membrii staff-ului tehnic să nu fie deranjați de ceilalți clienți.

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Hotelul oferă facilități special concepute pentru delegațiile sportive, inclusiv spații separate pentru formalitățile de cazare, servirea meselor și desfășurarea ședințelor tehnice. Practic, craiovenii își vor putea desfășura programul independent de restul oaspeților hotelului, Filipe Coelho având la dispoziție condițiile necesare pentru a pregăti în liniște duelul cu formația din Premier League.

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Un etaj destinat chiar întâlnirilor și evenimentelor pune la dispoziția oaspeților cinci săli de conferințe, dotate cu echipamente audio-video moderne, internet de mare viteză și sisteme de climatizare. Cea mai mare dintre acestea, denumită The Pavillion, are o suprafață de 140 de metri pătrați și poate găzdui până la 100 de persoane.

Universitatea Craiova, premieră la hotelul de lux din Brighton

Discreția este una dintre prioritățile personalului de la Maldron Hotel Brighton City Centre. Reporterii FANATIK au încercat să stea de vorbă cu reprezentanții hotelului pentru a afla mai multe detalii despre condițiile pregătite pentru delegația olteană, însă angajații au preferat să păstreze confidențialitatea. Personalul, din câte se pare, nu dorește să dezvăluie informații despre organizarea internă a șederii delegației, reprezentanții hotelului confirmând doar că miercuri este așteptată sosirea unui grup numeros.

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FANATIK a aflat, însă, un detaliu cu adevărat inedit. Universitatea Craiova este prima echipă de fotbal care va fi găzduită de Maldron Hotel Brighton City Centre de la inaugurarea acestuia, în iulie 2024. Așadar, oltenii vor inaugura, practic, lista cluburilor de fotbal care beneficiază de facilitățile acestei unități hoteliere.

Cât costă o noapte la hotelul de lux ales de Mihai Rotaru pentru campionii României

O noapte de cazare la hotelul ales de Mihai Rotaru pentru campionii României costă, în medie, 85 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 97 de euro, în luna noiembrie. Tarifele diferă însă în funcție de categoria camerei și de facilitățile incluse.

Pe platformele de rezervări, în această lună, o cameră Deluxe a fost disponibilă pentru 67 de lire sterline pe noapte, în timp ce o cameră Executive, cu vedere la Canalul Mânecii și mic dejun inclus, a ajuns la 100 de lire sterline. Pentru un apartament Junior Suite cu mic dejun, turiștii au avut de achitat 126 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 145 de euro.

Hotelul dispune de aproximativ 225 de camere, amenajate într-un stil modern, de la camere Deluxe până la camere Executive și apartamente spațioase. Unele beneficiază de vedere către Canalul Mânecii, în timp ce cele din categoriile superioare sunt dotate cu paturi de dimensiuni generoase, espressoare Nespresso, minifrigidere, halate și papuci de baie. Camerele sunt prevăzute cu aer condiționat, televizoare moderne, internet wireless, seifuri și băi dotate cu dușuri de tip rain shower. Hotelul dispune inclusiv de apartamente cu două dormitoare separate, care pot găzdui până la șase persoane.

Dincolo de confortul camerelor, hotelul ales de Universitatea Craiova oferă facilități importante pentru pregătirea unei partide de fotbal. Maldron Hotel are propriul restaurant, Grain & Grill, un bar, o cafenea și o sală de fitness. Pentru delegațiile sportive există inclusiv posibilitatea utilizării sălii de fitness la orice oră din zi sau din noapte.

85 de lire sterline costă camera pe noapte la hotelul Maldron

2024 este anul inaugurării hotelului Maldron, din Brighton

Universitatea Craiova, la doi pași de plajă și de celebrul ponton din Brighton

Amplasarea hotelului reprezintă un alt punct de atracție. Maldron Hotel Brighton City Centre se află la doar câteva minute de mers pe jos de Brighton Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje din Marea Britanie. Spre deosebire de litoralul românesc, plaja din Brighton este acoperită cu milioane de pietricele rotunjite de apa mării. Faleza care mărginește Canalul Mânecii este una dintre principalele atracții ale orașului, cu restaurante, terase, clădiri istorice și numeroase obiective turistice.

La mai puțin de zece minute de mers pe jos de hotelul oltenilor se află Brighton Palace Pier, una dintre cele mai fotografiate atracții turistice de pe coasta sudică a Angliei. Inaugurat în 1899, pontonul se întinde pe aproximativ 525 de metri deasupra apelor Canalului Mânecii. Construcția găzduiește un adevărat parc de distracții, cu montagne russe, carusele, restaurante și săli de jocuri. Imaginea spectaculoasă a pontonului, care înaintează sute de metri în mare, a devenit de-a lungul timpului un simbol al orașului Brighton.

În apropierea hotelului se află și ruinele West Pier, ponton inaugurat în 1866, care a fost distrus în mare parte în urma incendiilor izbucnite în 2003. Structura metalică rămasă în larg oferă astăzi una dintre cele mai interesante imagini ale litoralului englez. Tot în această zonă se găsește Brighton i360, turnul panoramic de 162 de metri înălțime, una dintre construcțiile moderne reprezentative ale orașului. Practic, de la hotelul Universității Craiova și până la malul Canalului Mânecii jucătorii au doar câteva minute de mers pe jos.

Cât are de parcurs Universitatea Craiova de la hotel până la Amex Stadium

Dacă hotelul oltenilor se află în inima orașului Brighton, aproape de mare, stadionul pe care este amplasat într-o zonă complet diferită. American Express Stadium, cunoscut sub denumirea de Amex Stadium, se află în zona Falmer, la periferia orașului, în apropierea campusului Universității Sussex.

Între hotelul Universității Craiova și arena inaugurată în 2011 sunt aproximativ opt kilometri pe șosea, o distanță care poate fi parcursă cu autocarul în circa 30 de minute, în funcție de trafic.