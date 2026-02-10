Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie”

Derby-ul Dinamo – U Craiova de pe Arena Națională s-a încheiat cu o remiză, 1-1, dar și cu momente de tensiune. Ștefan Baiaram, jucătorul vedetă al echipei din Bănie, a intrat în conflict cu suporterii ”câinilor”. Înainte de a ajunge la vestiare, acesta a scuipat un fan al echipei din Capitală, după ce la rândul său fusese provocat în același mod.
Înjurat de un suporter al lui Dinamo în timp ce se afla în drumul spre vestiare, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram i-a răspuns acestuia cu aceeași monedă și l-a scuipat. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, managerul sportiv al Universității, Mario Felgueiras, a fost chestionat în legătură cu acest incident.
Fostul portar admite faptul că ceea ce a făcut Baiaram nu este deloc potrivit. Oficialul clubului oltean spune că cei din conducerea echipei vor avea o discuție cu jucătorul după episodul de pe Arena Națională.
”Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul. Să aflăm exact ce s-a întâmplat. Dacă e un comportament care nu ne face mândri, atunci trebuie să analizăm și să rezolvăm. Noi trebuie să îi educăm pe toți jucătorii. Ei vor mai fi înjurați. Asta e clar. Fotbalul s-a schimbat. Jucătorii, nu doar cei de la Craiova, sunt sub o presiune mare”, spune lusitanul.
Conducerea oltenilor spune că nu se pune problema ca Baiaram să fie sancționat după ieșirea sa de la finalul meciului cu Dinamo. O discuție însă va avea loc între club și fotbalist.
”E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta. E un băiat pe care trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l respectăm. El e un jucător important nu doar la Craiova, ci și la naționala României. A trecut prin multe în acest an și s-a încărcat”, mai punctează managerul Universității.