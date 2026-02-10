Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie”

Oficialii de la Universitatea Craiova au luat poziție după scandalul în care a fost implicată vedeta echipei din Bănie, Ștefan Baiaram, la finalul meciului cu Dinamo.
Adrian Baciu
10.02.2026 | 12:26
Universitatea Craiova reactie despre scandalul in care a fost implicat Baiaram E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul asta Vom avea o discutie
Ce spun cei de la Universitatea Craiova despre scandalul în care a fost implicat Baiaram. Sursa foto: colaj Fanatik
Derby-ul Dinamo – U Craiova de pe Arena Națională s-a încheiat cu o remiză, 1-1, dar și cu momente de tensiune. Ștefan Baiaram, jucătorul vedetă al echipei din Bănie, a intrat în conflict cu suporterii ”câinilor”. Înainte de a ajunge la vestiare, acesta a scuipat un fan al echipei din Capitală, după ce la rândul său fusese provocat în același mod.

Reacție din partea conducerii Universității Craiova după scandalul în care a fost implicat Baiaram: “Vom avea o discuție”

Înjurat de un suporter al lui Dinamo în timp ce se afla în drumul spre vestiare, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram i-a răspuns acestuia cu aceeași monedă și l-a scuipat. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, managerul sportiv al Universității, Mario Felgueiras, a fost chestionat în legătură cu acest incident.

Fostul portar admite faptul că ceea ce a făcut Baiaram nu este deloc potrivit. Oficialul clubului oltean spune că cei din conducerea echipei vor avea o discuție cu jucătorul după episodul de pe Arena Națională.

”Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul. Să aflăm exact ce s-a întâmplat. Dacă e un comportament care nu ne face mândri, atunci trebuie să analizăm și să rezolvăm. Noi trebuie să îi educăm pe toți jucătorii. Ei vor mai fi înjurați. Asta e clar. Fotbalul s-a schimbat. Jucătorii, nu doar cei de la Craiova, sunt sub o presiune mare”, spune lusitanul.

Managerul de la U Craiova: ”Baiaram e un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta”

Conducerea oltenilor spune că nu se pune problema ca Baiaram să fie sancționat după ieșirea sa de la finalul meciului cu Dinamo. O discuție însă va avea loc între club și fotbalist.

”E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta. E un băiat pe care trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l respectăm. El e un jucător important nu doar la Craiova, ci și la naționala României. A trecut prin multe în acest an și s-a încărcat”, mai punctează managerul Universității.

