Universitatea Craiova, 8 goluri într-un amical la o zi după România – Bosnia 2-4

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Universitatea Craiova a profitat de pauza internațională pentru a-și menține ritmul de pregătire și a programat marți un meci amical împotriva echipei secunde a clubului, la Baza de Pregătire „Ilie Balaci”. Campioana României a făcut spectacol și s-a impus cu 8-0, într-o partidă disputată la doar o zi după eșecul drastic suferit de naționala României în fața Bosniei, scor 2-4.

Universitatea Craiova a făcut spectacol în amicalul-școală din Bănie! Nsimba și Băsceanu s-au remarcat

Universitatea Craiova a controlat partida de la un capăt la celălalt și a înscris de opt ori. Nsimba și Băsceanu au fost principalii marcatori ai formației pregătite de Filipe Coelho, fiecare reușind câte o „dublă”. Pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Tavares, Alex Crețu, Roux și Baiaram, într-un meci în care staff-ul tehnic a putut vedea la lucru mai mulți jucători. Scorul final a fost Universitatea Craiova – Universitatea Craiova II 8-0.

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Pentru prima echipă au evoluat: Sava – Teles, Romanchuk, Roux, Tavares – Rădulescu, Crețu, Lameira, Băsceanu – Elisor, Nsimba. Pe parcursul partidei au mai intrat Popescu – Stevanovic, Baiaram și Iamandache. Antrenor: Filipe Coelho.

Universitatea Craiova II a început partida cu Goga – Amariei, Loghin, Suciu, Pichiu – Șchiopu, Chifa, Cîrstina – Andrade, Ninaci, Stana. În repriza secundă au mai fost utilizați Maxim – Luncașu, Mal, Năstase, Mandagiu, Zorzoliu, F. Duță, Călugărescu, Iovan, Luță și Văduva. Antrenor: Pedro Lomba.

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Meciul a reprezentat un bun prilej pentru jucătorii primei echipe să acumuleze minute în perioada de întrerupere a campionatului, dar și pentru fotbaliștii de la echipa secundă să se dueleze cu jucători care .

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Supercampioana României merge la Slatina pentru un nou meci amical

Universitatea Craiova nu se oprește aici în perioada de pauză internațională. Campioana României va disputa un nou meci de verificare, de această dată în deplasare, împotriva celor de la CSM Slatina. Partida este programată duminică, 4 octombrie, de la ora 11:00, pe Stadionul „1 Mai” din Slatina. Va fi un duel cu puternic spirit oltenesc, între campioana României și formația care ocupă în prezent locul 1 în Liga 2.

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Cele două echipe s-au mai întâlnit într-un meci amical în acest an. La finalul lunii martie, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de Etim și Alex Crețu. De această dată, . Atacantul s-a accidentat la finalul partidei cu FCSB și mai are nevoie de o scurtă perioadă de recuperare înainte de a reveni pe teren.

4 octombrie este data la care se va juca CSM Slatina – Universitatea Craiova

Filipe Coelho nu s-a putut baza pe 7 jucători, toți plecați la naționale

Universitatea Craiova nu a avut la dispoziție întregul lot în această perioadă de întrerupere a campionatului, șapte dintre fotbaliștii săi fiind convocați la echipele naționale. Nicușor Bancu, David Matei, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și Tudor Băluță au fost chemați la prima reprezentativă a României pentru meciurile din Liga Națiunilor.

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La loturile naționale au fost prezenți și Carlos Mora, convocat de Costa Rica, respectiv Assad Al-Hamlawi, aflat alături de reprezentativa Palestinei pentru partidele amicale disputate în China. și a reușit să înscrie de două ori în ultimul meci disputat pentru Costa Rica, în timp ce în cele două partide amicale disputate de Palestina în China.