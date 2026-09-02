Jurnalistul ucrainean Igor Burbas a dezvăluit că Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 1.6 milioane de euro pentru Oleksandr Romanchuk (26 de ani) de la formația germană Elversberg, care a promovat în această vară în Bundesliga. Fundașul se află în continuare și pe lista lui Dinamo Kiev.
Dinamo Kiev caută în continuare un fundaș central și ar putea reveni la pista Oleksandr Romanchuk, după ce Universitatea Craiova a refuzat oferta primită de la formația germană Elversberg. Nou-promovata a debutat în Bundesliga cu un succes fabulos, 3-2 contra lui Bayer Leverkusen. „Pot doar să bănuiesc că la Dynamo Kiev va reveni la un fotbalist pe nume Oleksandr Romanchuk, care a jucat în trecut pentru Kryvbas.
A plecat și acum joacă în România. Face senzație acolo, după părerea mea; a fost desemnat cel mai bun fundaș din campionat. Din informațiile mele, Dynamo era pregătită să plătească 2 milioane de euro acum câteva luni. Craiova vrea 2.5 sau 3 milioane, nu mai puțin.
Romanchuk a avut opțiunea de a pleca în Bundesliga. Nou-promovata Elversberg a oferit Craiovei 1.6 milioane. Au spus ‘Nu, vrem cel puțin 2.5 milioane’ ”, a afirmat jurnalistul ucrainean Igor Burbas, pe canalul său de YouTube. Dinamo Kiev va trebui să se miște foarte rapid dacă îl dorește pe Romanchuk, deoarece perioada de mercato din Ucraina se închide pe 4 septembrie.
Dinamo Kiev îl dorește în acest moment pe Oleksandr Romanchuk, însă l-a pierdut gratis în 2020. Fotbalistul a petrecut două sezoane la formația secundă a grupării din capitala Ucrainei, însă a plecat la FC Lvov, evoluând mai apoi și pentru Debrecen și Kryvbas înainte de a ajunge la Craiova în 2025. În vara acestui an, fundașul a debutat la naționala Ucrainei, într-o partidă amicală cu Polonia, câștigată cu 2-0.