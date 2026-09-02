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Jurnalistul ucrainean Igor Burbas a dezvăluit că Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 1.6 milioane de euro pentru Oleksandr Romanchuk (26 de ani) de la formația germană Elversberg, care a promovat în această vară în Bundesliga. Fundașul se află în continuare și pe lista lui Dinamo Kiev.

Universitatea Craiova a refuzat oferta din Bundesliga pentru Oleksandr Romanchuk

Dinamo Kiev caută în continuare un fundaș central și ar putea reveni la pista Oleksandr Romanchuk, după ce Universitatea Craiova a refuzat oferta primită de la formația germană Elversberg. Nou-promovata a debutat în Bundesliga cu un succes fabulos, 3-2 contra lui Bayer Leverkusen. „Pot doar să bănuiesc că la Dynamo Kiev va reveni la un fotbalist pe nume Oleksandr Romanchuk, care a jucat în trecut pentru Kryvbas.

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A plecat și acum joacă în România. Face senzație acolo, după părerea mea; a fost desemnat cel mai bun fundaș din campionat. Din informațiile mele, Dynamo era pregătită să plătească 2 milioane de euro acum câteva luni. Craiova vrea 2.5 sau 3 milioane, nu mai puțin.

Romanchuk a avut opțiunea de a pleca în Bundesliga. Nou-promovata Elversberg a oferit Craiovei 1.6 milioane. Au spus ‘Nu, vrem cel puțin 2.5 milioane’ ”, a afirmat jurnalistul ucrainean Igor Burbas, pe . Dinamo Kiev va trebui să se miște foarte rapid dacă îl dorește pe Romanchuk, deoarece perioada de mercato din Ucraina se închide pe 4 septembrie.

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Dinamo Kiev l-a pierdut gratis pe Oleksandr Romanchuk

Dinamo Kiev îl dorește în acest moment pe , însă l-a pierdut gratis în 2020. Fotbalistul a petrecut două sezoane la formația secundă a grupării din capitala Ucrainei, însă a plecat la FC Lvov, evoluând mai apoi și pentru Debrecen și Kryvbas înainte de a ajunge la Craiova în 2025. În vara acestui an, .