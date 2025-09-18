Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe Fanatik și am venit să-mi iau abonamentul!”

Cu mai bine de o lună înainte de debutul Universității Craiova în UEFA Conference League pe „Ion Oblemenco”, oltenii au luat cu asalt casele de bilete pentru a cumpăra pachetele pentru meciurile de acasă cu Noah (Armenia), Mainz (Germania) și Sparta Praga (Cehia).

Pachetele pentru meciurile din UEFA Conference League se vând ca pâinea caldă!

Oltenia întreagă respiră fotbal în această perioadă, iar suporterii şi fanii pătimaşi ai Universităţii Craiova nu admit sub nicio formă să rateze vreun meci în .

Din informațiile FANATIK, peste 4.500 de abonamente s-au vândut până în acest moment, iar „nebunia“ continuă la magazinele oficiale ale clubului, dar şi pe online. , deja se vânduseră 3.000 de pachete, după cum a anunţat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii Craiovei au citit pe FANATIK şi au luat cu asalt casele de bilete

Aşa cum a anunţat în exclusivitate FANATIK, Universitatea Craiova a găsit soluţia perfectă pentru a împăca pe toată lumea. Începând de miercuri, suporterii care achiziţionează abonamentele online şi nu doresc să plătească taxa de livrare se pot prezenta la magazinele oficiale ale clubului pentru a le ridica. Acest lucru s-a şi întâmplat, iar sute de oameni au format cozi în Electroputere Mall şi centru, la magazinele Craiovei.

Câţiva fani ceva mai curajoşi ne-au dezvăluit că au aflat chiar de pe FANATIK faptul că pot veni să ridice abonamentele din magazinele oficiale şi că nu sunt nevoiţi să plătească o taxă în plus de livrare. De asemenea, aceştia s-au aruncat şi la câteva pronosticuri.

„Am venit să-mi iau abonamentul pentru meciurile din Conference League. Am văzut la voi, pe Fanatik, că pot ridica cardul direct din magazine, ca să nu mai plătesc taxele de curierat. Suntem vreo opt persoane, mergem în grup de fiecare dată la meciuri.

Mă bucur că pot şi copiii noştri să trăiască astfel de momente pe stadion, alături de Universitatea Craiova. Nu ne sperie nimeni, pentru că, la cum arată echipa, avem şanse bune să trecem de această grupă. Cu Noah luăm toate punctele, cred şi sper că la fel va fi şi cu Sparta Praga. Cu Mainz va fi mai greu, dar nu imposibil. Forţa, Ştiinţa!“, a povestit entuziasmat un fan al Craiovei.

Ce așteptări au fanii oltenilor înainte de startul fazei principale din Conference League

„Sperăm că o să facem meciuri bune. Ne-a lipsit o participare în grupele unei competiţii europene, iar acum noi, suporterii, suntem extrem de încrezători. Vrem prezenţă cât mai mare la stadion. Eu am cumpărat abonament pentru mine şi familia mea.

Vom sta în Peluza Nord, acolo am abonament de mult timp. Îmi place în Nord, pentru că acolo am mers prima dată la stadion şi fenomenul acesta e cu totul special. Am fost la toate meciurile de până acum, atât în campionat, cât şi în Conference.

Chiar cred că putem trece de această grupă. Întâlnim echipe puternice, dar cu toţii ne dorim să ajungem în Primăvara Europeană. Din meciurile de acasă vom scoate patru puncte, zic eu. Cu Mainz va fi cel mai greu“, a mai spus un tânăr suporter „alb-albastru“.

Fanii Universităţii Craiova nu se sperie de Mainz, Sparta Praga şi AEK Atena

Constantin Zamfir, un domn cu zâmbetul pe buze şi care a acceptat instant să stea de vorbă cu noi, a mărturisit că Universitatea Craiova i-a creat aşteptări mari în urma rezultatelor obţinute în acest sezon. Cu dezinvoltură şi extrem de multă încredere, acesta pariază pe calificarea alb-albaştrilor în faza următoare a Conference League, dar şi pe invincibilitate în meciurile disputate în „Templul“ din Bănie.

„Am făcut astăzi abonament pentru meciurile din Conference League, pentru că am mare încredere în Ştiinţa. La momentul actual, Universitatea are o trupă foarte bună şi poate avea rezultate excelente pe toate planurile. Fără doar şi poate putem trece de această grupă europeană. Nu mă sperie nicio echipă, nici Mainz, nici Sparta Praga, AEK Atena sau altcineva.

Sunt tot fotbalişti şi acolo, deci va conta strict cum vom gestiona noi aceste jocuri. În meciurile de acasă vom câştiga cu siguranţă toate meciurile, nu se poate altfel. Pe Oblemenco nu ne bate nimeni. Am abonament la tribuna 2 alături de mai mulţi amici şi suntem pregătiţi să o susţinem pe Universitatea Craiova“, ne-a declarat Constantin Zamfir, un suporter al Universităţii Craiova.

Cât costă pachetele pentru cele trei meciuri din Conference League

Ticketele pentru Conference League au fost în primă fază disponibile doar online, în zilele de duminică, luni și marți. Apoi, începând de miercuri, abonamentele pot fi găsite și la casele de bilete de la stadionul „Ion Oblemenco” și la magazinele mobile din oraș.

Prețurile acestor pachete pornesc de la suma de 90 de lei, la Peluza Nord. În același timp, se vor mai putea achiziționa și bilete individuale, la un cost minim de 30 de lei, în aceeași zonă a stadionului, pentru suporterii deținători de abonamente. Toate informațiile referitoare la această chestiune au fost puse la dispoziție în mod oficial de către club și se regăsesc în fotografia care va fi atașată în continuare.