Universitatea Craiova s-a reunit! Costel Gâlcă îi cere transferuri lui Mihai Rotaru: “Cât mai repede!”

S-a terminat vacanța pentru jucătorii Universității Craiova, care s-au reunit la baza de pregătire „Ilie Balaci” în cursul zilei de vineri. Costel Gâlcă a dezvăluit ce transferuri și-ar dori în perioada de mercato din iarnă și ce obiective are în noul an.

Universitatea Craiova s-a reunit! Costel Gâlcă, despre obiectivele din anul 2025: „Echipa va fi pregătită”

Costel Gâlcă a strigat adunarea în . Tehnicianul „juveților” s-a revăzut cu jucătorii Universității Craiova pentru prima oară în 2025, anul în care oltenii speră să câștige, în sfârșit, titlul din SuperLiga.

De la reunire au lipsit Relu Stoian, Denil Maldonado, Basilio Ndong, Iago Lopez, Carlos Mora, Takuto Oshima și Luis Paradela. Astfel, Costel Gâlcă s-a bazat doar pe Laurențiu Popescu, Silviu Lung Jr., Ștefan Vlădoiu, Florin Gașpăr, Mihai Căpățînă, Juraj Badelj, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Gjoko Zajkov, Grego Sierra, Anzor Mekvabishvili, Alex Cicâldău, Lyes Houri, Marian Danciu, Ștefan Baiaram, Ștefan Bană, Andrei Ivan, Elvir Koljic, David Barbu, Jovo Lukic și Alex Mitriță la primul antrenament.

Înainte de startul primului antrenament din 2025, Costel Gâlcă a vorbit despre obiectivele in noul an. Tehnicianul „juveților” vrea să câștige titlul din SuperLiga și Cupa României Betano cu oltenii.

„Intrăm în 2025 cu gândul de a câștiga titlul, Cupa României pentru că avem opțiuni. Știu că nu va fi ușor, dar echipa va fi pregătită pentru a aborda campionatul și Cupa. Sunt încrezător, avem ceva timp împreună, cu siguranță că în aceste zile puține, vom deveni mai omogeni și vom arăta altfel.

Cu siguranță că vor mai veni jucători, avem nevoie. Avem nevoie de un atacant, e prioritate pentru noi. O să avem un amical cu Oțelul Galați, vedem dacă putem să stabilim și următorul meci. Este posibil să reușim eventul, suntem la un club care își dorește foarte mult și trebuie să luptăm.

O să încercăm să începem bine campionatul, avem două meciuri importante cu Dinamo și Rapid, sper ca o să câștigăm maximum de puncte. Am fi avut nevoie de mai mult timp în cantonament, dar o să ne adaptăm în acest timp”, a declarat Costel Gâlcă.

Mesaj pentru Mihai Rotaru: „Am nevoie de un atacant”

„Eu îmi doresc ca jucătorii să vină cât mai repede, pentru a se acomoda cât mai repede. Cred că în partea a doua a campionatului diferența se va face în fața porții.

Mi-a plăcut atitudinea pe care echipa a avut-o pe finalul anului 2024. Sunt multe supărări pentru că nu am scos punctele necesare în campionat, puteam să avem șapte puncte în plus. Noi am avut destul de multe ocazii și nu le-am concretizat, iar asta s-a văzut în multe meciuri.

Să lăsăm arbitrajul, important este ceea ce propunem noi. Am demonstrat că putem să producem un fotbal de calitate, însă ne-a lipsit golul. Andrei Ivan era unul dintre jucătorii care puteau să plece de la începutul campionatului.

Am nevoie de tot lotul, am nevoie de un atacant. Sunt câțiva atacanți la care ne gândim, o să vedeți. Sunt mai multe propuneri, o să vedem ce se va întâmpla în aceste zile”, a mai spus Costel Gâlcă.