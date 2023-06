Universitatea Craiova s-a reunit la vizita medicală! Andrei Ivan, viitor incert în Bănie: „Sunt pregătit de orice”. Foto

Universitatea Craiova se pregătește pentru plecarea în cantonamentul din Bulgaria din Bansko, locația pe care oltenii au ales-o după boitocul Austriei. Nicușor Bancu așteaptă cu nerăbdare să revină pe teren alături de colegii săi, în schimb ce Andrei Ivan este incert cu privire la viitorul său în Bănie.

Universitatea Craiova s-a reunit la vizita medicală! Alexandru Crețu: „Ne așteaptă un sezon mult mai greu”

săptămâna trecuta, iar oltenii îndreaptă cu pași repezi către cantonamentul de vară. O parte din fotbaliștii „alb-albaștrilor” s-au prezentat la vizita medicală cu o zi înainte de plecarea în Bansko, Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Oltenii vor pleca într-un cantonament în Bulgaria în perioada 21 iunie – 6 iulie înaintea startului din SuperLiga. Eugen Neagoe îi va avea la dispoziție pe Alexandru Mitriță, dar și pe Nicușor Bancu care s-a recuperat senzațional după accidentarea din 2022.

Laurențiu Popescu, David Lazar, Ante Roguljic, Elvir Koljic, Juraj Badelj, Alex Mateiu, Karlo Tomasec, Nicușor Bancu, Mihai Căpățînă și Alex Crețu au fost printre primii jucători care au făcut vizita medicală. Mijlocașul transferat de la FCSB este de părere că „juveții” vor avea un sezon mai dificil față de cel precedent.

ADVERTISEMENT

„Am început de câteva zile antrenamentele , am început în forțp cu antrenamente destul de intense. Astăzi ne aflăm la vizita medicală, toți am trecut-o cu brio și de mâine ne așteaptp un antrenament frumos în Bulgaria, cu două antrenamente grele.

Ne așteaptă un sezon mult mai greu ca anul acesta, având în vedere că muncim un an și ai vacanță câteva zile este scurt. Nu știu dacă ai cum să cauți scuze când nu îți îndeplinești obiectivele, suntem vinovați cu toții, dar vom începe un nou sezon.

ADVERTISEMENT

Toți colegii au venit la bază și și-au luat la revedere, asta face parte din fotbal. Unii vin, alții pleacă și este normal în fotbal. Mă cunosc cu Mitriță de mult timp din fotbal, am avut contre, dar nu s-a simțit lucrul acesta”, a declarat Alexandru Crețu.

Andrei Ivan, viitor incert la Universitatea Craiova: „Sunt pregătit pentru orice. Îmi doream un titlu”

Andrei Ivan este rezervat în ceea ce privește viitorul său la Universitatea Craiova, formație cu care are un contract valabil pe următorii patru ani. Golgheterul „alb-albaștrilor” își dorea să câștige un titlu în Bănie până la 26 de ani.

ADVERTISEMENT

„Ne-am reunit în urmă cu cinci zile, am început foarte tare și am avut antrenamente foarte grele. Mâine vom pleca în cantonament și sper să plecăm mai puternici. Am fost șapte zile cu familia în vacanță, m-am întors și am trecut la treabă.

ADVERTISEMENT

Am suferit mult pentru că nu am putut să câștigam cu Sepsi, poate așa a vrut Dumnezeu să ne axăm mai mult pe campionat. Momentan nu știu nimic, nu mi-a venit nicio ofertă, dar sunt pregătit de orice. Nu este vorba de dorit, am 26 de ani și îmi doream să câștig titlul cu Universitatea, dar vom vedea care va fi viitorul meu.

În fiecare an am vrut titlu, dar nu a fost să fie. Am pierdut cu echipele slab cotate și s-a văzut și în clasament. La națională am fost împreună cu Alex Mitriță, când a venit el am plecat eu și acum a venit el și vom vedea ce va fi”, a spus golgheterul Universității Craiova.

Nicușor Bancu nu se teme de concurență la Universitatea Craiova: „Cine este mai bun să joace”

la Universitatea Craiova, însă căpitanul „alb-albaștrilor” nu se teme de concurență. Internaționalul român așteaptă să revină după șapte luni în tricoul formației din Bănie.

„Din fericire sunt bine, am început să fac antrenamentele cu băieții, dar mai lucrez și separat pentru a fi 100% cu genunchiul. Pregătirea începe să fie din ce în ce mai grea, din fiecare zi lucrăm intens și sperăm ca până la începutul campionatului să fim în formă maximă.

Îmi e dor și de un meci amical, numai să revin să joc. Sunt deja șapte luni de când sunt accidentat și îmi doresc foarte mult să revin pe teren. Șanse sunt să revin din prima etapă, dar nu știu cât de mari. Vom vedea ce va fi ți în cantonament, sper să nu mai apară și alte accidentări.

Concurența este foarte bună, benefică la orice club. Este foarte bine că Ndong a jucat foarte bine în lipsa mea și și-a făcut datoria, vedem ce va hotărâ Mister. Sper să jucăm amândoi dacă se poate, dacă nu cine este mai bun să joace. Este important să fie dubluri pe fiecare post”, a spus Bancu.