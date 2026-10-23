Universitatea Craiova, salt spectaculos spre primăvara europeană! Șanse uriașe de calificare

Campioana României s-a impus cu 3-1 în deplasarea din Andorra și cu patru puncte acumulate a urcat pe locul 11 în clasamentul din Conference League. Un super computer a stabilit că Universitatea Craiova are acum șanse foarte mari de a se califica în fazele eliminatorii.
După victoria cu Inter d’Escaldes, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, statisticienii de la Football Meets Data au stabilit că Universitatea Craiova a înregistrat cea mai mare creștere a șanselor de a termina în Top 24.
Dacă după remiza cu Getafe din prima rundă șansele erau de 61,6%, acum acestea au crescut cu 19,8% și au ajuns la 81,4%. Este o veste importantă pentru fanii campioanei României, care speră ca favoriții să ajungă cel puțin în play-off-ul optimilor de finală.
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🇷🇴 Univ Craiova, 🇳🇱 Ajax, 🇧🇦 Borac add the most in Top 24 race!
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🇪🇸 Getafe, 🇰🇿 Kairat, 🇨🇭 Thun drop the most… https://t.co/sdqJy96YaV
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2026
Când vine vorba de a încheia între primele 8 și a merge direct în optimi, procentele ”alb-albaștrilor” nu sunt atât de mari. Ei sunt văzuți cu doar 9,9% șanse de a reuși o astfel de performanță. Clasarea oltenilor pe primul loc la finalul grupei este posibilă în măsura a 0,2%, iar pentru poziția secundă procentajul este de 0,7%.
🟢 UECL projections after MD2
📈 In Top 8:
🇨🇭 Lugano
🇧🇪 STVV
📉 Out of Top 8:
🇩🇪 Freiburg
🇧🇪 Gent
📈📉 Top 24:
🚫 no changes
👉 Full team-level projections available in our app at https://t.co/9HzDcInnfj https://t.co/lKf0HvAWdr
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2026
După 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter d’Escaldes, Universitatea Craiova este în grafic pentru accederea în fazele eliminatorii ale Conference League. Campioana României mai are nevoie de patru puncte pentru a fi sigură că prinde Top 24, dar se poate califica și dacă mai adună doar trei puncte. Însă, în acest caz va avea nevoie și de jocul rezultatelor, unul care i-a fost nefast în sezonul precedent.
În acest final de an, oltenii vor disputa și ultimele patru întâlniri din grupa de Conference League. Programul acestor meciuri este următorul: