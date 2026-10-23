Sport

Universitatea Craiova, salt spectaculos spre primăvara europeană! Șanse uriașe de calificare

Traian Terzian
23.10.2026 | 05:20
Universitatea Craiova salt spectaculos spre primavara europeana Sanse uriase de calificare
ULTIMA ORĂ
Cum arată șansele de calificare ale Universității Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă pe terenul lui Inter d’Escaldes și și-a mărit considerabil șansele de calificare în Conference League.
ADVERTISEMENT

Campioana României s-a impus cu 3-1 în deplasarea din Andorra și cu patru puncte acumulate a urcat pe locul 11 în clasamentul din Conference League. Un super computer a stabilit că Universitatea Craiova are acum șanse foarte mari de a se califica în fazele eliminatorii.

Șansele de calificare ale Universității Craiova din grupa de Conference League

După victoria cu Inter d’Escaldes, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, statisticienii de la Football Meets Data au stabilit că Universitatea Craiova a înregistrat cea mai mare creștere a șanselor de a termina în Top 24.

ADVERTISEMENT

Dacă după remiza cu Getafe din prima rundă șansele erau de 61,6%, acum acestea au crescut cu 19,8% și au ajuns la 81,4%. Este o veste importantă pentru fanii campioanei României, care speră ca favoriții să ajungă cel puțin în play-off-ul optimilor de finală.

Când vine vorba de a încheia între primele 8 și a merge direct în optimi, procentele ”alb-albaștrilor” nu sunt atât de mari. Ei sunt văzuți cu doar 9,9% șanse de a reuși o astfel de performanță. Clasarea oltenilor pe primul loc la finalul grupei este posibilă în măsura a 0,2%, iar pentru poziția secundă procentajul este de 0,7%.

ADVERTISEMENT
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus...
Digi24.ro
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru

Programul Universității Craiova în Conference League

După 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter d’Escaldes, Universitatea Craiova este în grafic pentru accederea în fazele eliminatorii ale Conference League. Campioana României mai are nevoie de patru puncte pentru a fi sigură că prinde Top 24, dar se poate califica și dacă mai adună doar trei puncte. Însă, în acest caz va avea nevoie și de jocul rezultatelor, unul care i-a fost nefast în sezonul precedent.

ADVERTISEMENT
Scene neverosimile: a luat 5 goluri în Europa și a
Digisport.ro
Scene neverosimile: a luat 5 goluri în Europa și a "dat de pământ" cu propria sa conducere!

În acest final de an, oltenii vor disputa și ultimele patru întâlniri din grupa de Conference League. Programul acestor meciuri este următorul:

  • Universitatea Craiova – Egnatia, 5 noiembrie, ora 22:00
  • Brighton – Universitatea Craiova, 26 noiembrie, ora 22:00
  • Kairat Almaty – Universitatea Craiova, 10 decembrie, ora 17:30
  • Universitatea Craiova – FC Copenhaga, 17 decembrie, ora 22:00
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3. Cât...
Fanatik
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3. Cât ajută victoria oltenilor. Update
Atenție, Craiova! Egnatia vine în Bănie după încă o surpriză în Conference League
Fanatik
Atenție, Craiova! Egnatia vine în Bănie după încă o surpriză în Conference League
UEFA Europa League, live, etapa 3 din faza grupei. Victorie uriașă pentru Ionuț...
Fanatik
UEFA Europa League, live, etapa 3 din faza grupei. Victorie uriașă pentru Ionuț Radu, eșec drastic pentru Florin Tănase. AC Milan și Lyon, umilite la scor de neprezentare
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Vă spargem mașinile, tot!'. Fotbaliștii lui FCSB, amenințați de galerie înaintea derby-ului cu...
iamsport.ro
'Vă spargem mașinile, tot!'. Fotbaliștii lui FCSB, amenințați de galerie înaintea derby-ului cu Rapid
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!