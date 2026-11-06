Universitatea Craiova, salt uriaș în clasamentul coeficienților! Oltenii pot egala performanța FCSB de acum 2 ani

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Universitatea Craiova începe să culeagă roadele parcursului european din acest sezon! Victoria cu Egnatia, scor 2-0, a propulsat echipa din Bănie cu 16 poziții în clasamentul coeficienților UEFA, iar oltenii au ajuns pe locul 134 în Europa. Formația pregătită de Filipe Coelho și-a egalat deja performanța din sezonul trecut, deși a disputat doar trei dintre cele șase meciuri din faza ligii. Marea miză este însă alta: un coeficient care să vină la pachet cu statutul de cap de serie în play-off-ul UEFA Champions League!

Universitatea Craiova, start aproape perfect în Conference League! Calificarea în primăvara europeană, la un pas

Oltenii au acumulat șapte puncte după primele trei etape și ocupă locul 8 în clasamentul fazei ligii, poziție care asigură calificarea directă în optimile de finală. Echipa lui Filipe Coelho a debutat excelent, cu un 1-1 în fața spaniolilor de la Getafe, apoi a învins-o pe Inter Club d’Escaldes, scor 3-1. Joi seară, în Bănie, a venit un nou succes, 2-0 cu Egnatia.

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Cu trei etape înainte de final, Craiova este aproape sigură de calificarea în primăvara europeană. Potrivit simulărilor realizate de Football Meets Data, oltenii au 98,7% șanse să termine între primele 24 de echipe și 18,2% șanse să prindă TOP 8, care permite evitarea barajului pentru optimi. Înaintea meciului cu Egnatia, probabilitatea unei clasări între primele opt era de aproximativ 10%. Craiova mai are de disputat partidele cu Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga.

La jumătatea fazei ligii, oltenii ocupă locul 8, ultimul care asigură calificarea directă în optimile de finală, fără disputarea barajului. Victoria cu Egnatia, scor 2-0, putea fi însă și mai categorică, după numeroasele ocazii ratate de formația din Bănie. Un singur gol în plus ar fi propulsat Craiova până pe locul 5, peste Brighton, FC Copenhaga și Brann.

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De ce este Conference League o adevărată mină de aur pentru coeficientul Craiovei

Dincolo de premiile financiare oferite de UEFA, rezultatele din Conference League au o importanță uriașă pentru viitorul european al Universității Craiova. Fiecare victorie din faza ligii valorează două puncte la coeficientul individual al clubului, în timp ce un rezultat de egalitate aduce un punct. Aceste puncte sunt esențiale la tragerile la sorți din următoarele sezoane. UEFA stabilește statutul de cap de serie în funcție de coeficientul acumulat în ultimii cinci ani, iar echipele mai bine clasate pot evita adversarii cu un coeficient superior în anumite tururi preliminare.

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Universitatea Craiova a urcat 16 locuri în Europa! A ajuns la un coeficient de 14.000 de puncte

Victoria împotriva Egnatiei a venit la pachet cu o veste bună în ceea ce privește clasamentul UEFA. Universitatea Craiova a urcat 16 poziții și a ajuns pe locul 134 în Europa, cu un coeficient total de 14.000 de puncte. Oltenii au depășit mai multe formații și au ajuns la egalitate cu Sabah FK, KuPS Kuopio și Hearts. În clasamentul general, FCSB ocupă locul 84, cu 25.500 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția 120, cu 16.500 de puncte.

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Universitatea Craiova și-a egalat deja coeficientul obținut în întregul sezon european precedent. Oltenii au acumulat 5.000 de puncte în actuala ediție, exact cât au reușit în stagiunea 2025/2026. Practic, la jumătatea fazei ligii, Craiova a egalat deja performanța europeană din sezonul trecut.

Sezon Coeficient UEFA 2022/2023 2.500 2023/2024 0 2024/2025 1.500 2025/2026 5.000 2026/2027 5.000 TOTAL 14.000

Ce bonus primește Craiova dacă se califică direct în optimile Conference League. Obiectiv clar pentru olteni

Dacă oltenii ar încheia faza ligii pe locul 8, poziția ocupată în prezent, ar primi 2,250 de puncte bonus pentru clasare, la care s-ar adăuga încă 0,500 de puncte pentru accederea în optimi. În total, 2,750 de puncte suplimentare, fără a lua în calcul punctele obținute din meciurile rămase. În Conference League, bonusurile pentru clasarea în faza ligii sunt de maximum 4 puncte, pentru primul loc, și scad treptat până la zero pentru locurile 25-36. În plus, fiecare calificare în optimi, sferturi, semifinale și finală aduce câte 0,500 puncte la coeficientul UEFA.

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Universitatea Craiova vrea să repete performanța FCSB! Oltenii țintesc optimile Conference League și un coeficient de 14,500 de puncte

Oltenii și-au fixat și un obiectiv ambițios: repetarea performanței reușite de FCSB în ediția 2024/2025 din Europa League. Atunci, roș-albaștrii au încheiat faza ligii pe locul 11, cu 14 puncte acumulate în opt partide, și au obținut calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. Bucureștenii au trecut ulterior de PAOK Salonic, formația pregătită de Răzvan Lucescu, după două victorii, 2-1 în Grecia și 2-0 pe Arena Națională.

Parcursul FCSB s-a încheiat în optimile Europa League, în fața celor de la Olympique Lyon, după două înfrângeri, 1-3 la București și 0-4 în Franța. Cu toate acestea, roș-albaștrii au încheiat sezonul cu un coeficient UEFA de 14,500 de puncte, unul uriaș, de care echipa lui Gigi Becali va profita în preliminariile europene încă trei sezoane. Acesta este nivelul pe care Universitatea Craiova își propune să îl atingă în actuala ediție din Conference League.

Champions League: Craiova poate deveni cap de serie inclusiv în play-off! Miza uriașă a următoarelor meciuri

Cel mai important avantaj al creșterii coeficientului ar putea apărea în preliminariile Champions League. Dacă Universitatea Craiova va câștiga din nou titlul în SuperLiga, va intra pe ruta campioanelor, unde un coeficient cât mai ridicat îi poate permite să evite adversari puternici. Cu cele 14.000 de puncte acumulate, oltenii ar fi capi de serie în primele două tururi preliminare. Desigur, miza formației din Bănie este să urce și mai mult în clasamentul coeficienților UEFA.

Pentru turul al treilea, simularea realizată de Football Meets Data plasează Craiova în urna echipelor fără statut de cap de serie. Cu alte victorii în actuala ediție, oltenii ar putea depăși alte cluburi și ar avea șanse să devină capi de serie și în turul al treilea. Teoretic, există șanse ca echipa lui Mihai Rotaru să fie cap de serie inclusiv în play-off, însă pentru ca acest lucru să se întâmple ar fi nevoie minimum de o calificare în optimile Conference League.

Tur preliminar Statut Universitatea Craiova Turul 1 Cap de serie Turul 2 Cap de serie Turul 3 Nu este cap de serie Play-off Nu este cap de serie

Europa League: Oltenii pot evita adversari puternici în drumul către faza ligii

Desigur, obiectivul principal este calificarea în Champions League, însă coeficientul UEFA îi poate ajuta pe olteni și în drumul către Europa League. La actuala valoare de 14.000 de puncte, Universitatea Craiova ar fi cap de serie în primul tur preliminar, conform simulării realizate pe baza coeficienților existenți. Începând cu turul al doilea, oltenii ar figura însă în urna echipelor fără statut de cap de serie. În funcție de echipele calificate și de punctajele acestora, Craiova ar putea beneficia de o poziție mai bună la tragerea la sorți. Pentru asta, oltenii au nevoie să acumuleze în continuare puncte. Dacă ar reuși să egaleze performanța FCSB din urmă cu două sezoane, formația din Bănie și-ar putea ușura considerabil drumul către faza ligii.

În Champions League, Universitatea Craiova ar evolua pe Champions Path, ruta rezervată campioanelor naționale, unde ar întâlni inclusiv adversari din campionate mai slab cotate. Astfel, coeficientul de 14.000 de puncte i-ar putea permite formației din Bănie să beneficieze de statutul de cap de serie inclusiv în turul al treilea preliminar. În schimb, în Europa League, lucrurile se schimbă. În preliminarii ajung atât echipe eliminate din Champions League, inclusiv de pe League Path, cât și formații din campionate importante ale Europei precum Anglia, Spania sau Italia. Chiar dacă aceste echipe au un coeficient ceva mai mic, ele se bucură de coeficientul uriaș de țată.

Tur preliminar Statut Universitatea Craiova Turul 1 Cap de serie Turul 2 Nu este cap de serie Turul 3 Nu este cap de serie Play-off Nu este cap de serie

Conference League: Craiova ar fi cap de serie în trei tururi preliminare

Cea mai avantajoasă situație pentru Universitatea Craiova este în Conference League. Cu un coeficient de 14.000 de puncte, formația din Bănie ar fi cap de serie în primul, al doilea și al treilea tur preliminar, potrivit simulării actuale. În schimb, în play-off, oltenii ar figura în urna echipelor fără statut de cap de serie.

Dacă Universitatea Craiova va continua să acumuleze puncte și va ajunge în fazele eliminatorii, ar putea obține un coeficient care să-i permită să fie cap de serie în toate tururile preliminare din Conference League. Astfel, oltenii ar avea un drum mai accesibil către o nouă calificare în faza ligii, unde ar putea să-și îmbunătățească și mai mult coeficientul european.

Tur preliminar Statut Universitatea Craiova Turul 1 Cap de serie Turul 2 Cap de serie Turul 3 Cap de serie Play-off Nu este cap de serie

FCSB rămâne liderul României, dar Universitatea Craiova se apropie de CFR Cluj

Universitatea Craiova este acum a treia echipă din România în clasamentul coeficienților UEFA. FCSB rămâne pe primul loc, cu 25.500 de puncte, urmată de CFR Cluj, cu 16.500. Oltenii au ajuns la 14.000 de puncte și mai au de recuperat doar 2.500 față de formația din Gruia.

Universitatea Craiova, singura echipă românească rămasă în Europa! Ce se întâmplă cu coeficientul României

Rezultatele Universității Craiova sunt importante și pentru clasamentul coeficienților de țară. România ocupă locul 22 în ierarhia UEFA pe ultimii cinci ani, cu 26.125 de puncte, dintre care 3.125 au fost acumulate în actuala stagiune. Celelalte trei reprezentante ale României au fost eliminate, astfel că formația din Bănie este singura care mai poate contribui la creșterea coeficientului național.

Sistemul de calcul este diferit de cel folosit pentru coeficientul individual al cluburilor. În clasamentul de țară, punctele obținute de toate reprezentantele României sunt adunate și împărțite la numărul echipelor participante la începutul sezonului, în cazul nostru fiind patru. Astfel, o victorie a Craiovei în faza ligii aduce României 0,500 puncte la coeficientul național, iar o remiză valorează 0,250 puncte.