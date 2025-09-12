Universitatea Craiova sare în ajutorul suporterilor! Decizia care îi apropie pe olteni și mai mult de fani

Universitatea Craiova este una dintre echipele extrem de iubite din SuperLiga, iar relația cu fanii și suporterii alb-albaștri este una foarte strânsă. Pentru a sări în ajutorul lor, dar și a celor care iubesc, în general, fotbalul, clubul din Bănie a transmis un comunicat oficial care nu poate decât să încânte suporterul român

Universitatea Craiova propune implementarea unor măsuri pe stadioane

Prin cadrul unui comunicat postat pe pagina oficială de facebook, Universitatea Craiova își exprimă susținerea totală pentru implementarea unor măsuri esențiale pentru îmbunătățirea atmosferei pe stadioane și protejarea drepturilor suporterilor. Mai exact, Universitatea Craiova își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu toate instituțiile implicate pentru ca toate măsurile propuse să fie adoptate.

„Universitatea Craiova își menține poziția privind restructurarea Legii nr. 4/2008. Fotbalul românesc are nevoie de o lege adaptată anului 2025, în care suporterii și cluburile, cei care produc spectacolul sportiv, să fie respectați. Suntem din ce în ce mai aproape ca până la sfârșitul acestui an să avem libertate pentru suporteri, spectacol și siguranță în sport. Noua lege a ajuns recent în comisiile Senatului pentru avize și sperăm ca acest proces să se desfășoare fără probleme.

Așa cum se întâmplă în mare parte dintre campionatele puternice din Vestul Europei, clubul nostru susține implementarea unor măsuri esențiale pentru îmbunătățirea atmosferei pe stadioane și protejarea drepturilor suporterilor, printre care:

* Comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive

* Eliminarea interdicției pe arene pentru fani până la pronunțarea instanței

* Eliminarea zonei-tampon de pe stadioane (capacitate 100% pe arene)

* Facilități dedicate pentru fanii cu nevoi speciale

* Permiterea utilizării pirotehnicelor în mediu controlat

Universitatea Craiova își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu toate instituțiile implicate pentru ca această lege să fie adoptată. Considerăm că fotbalul românesc are nevoie de o nouă deschidere către suporteri, pentru ca spectacolul de pe teren să fie completat de o atmosferă specială în tribune“, se arată în comunicatul Craiovei.

Legea care va permite consumul de alcool pe stadioane intră în linie dreaptă

Proiectul legislativ care ar permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioanele din România a intrat în linie dreaptă. Până la finalul acestei luni, proiectul de lege prin care urmează să fie modificată Legea 8/2008 ar trebui să primească avizele de la comisiile Senatului. În acest moment legea ar trebui să primească avizele.

Până în prezent, proiectul de lege, inițiat de către deputatul AUR Ciprian Paraschiv, dar care a primit susținerea mai multor parlamentari PSD și PNL, printre care și Elisabeta Lipă, a primit avize pozitive din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social. Senatul este prima cameră consultată, iar dacă în termen de 45 de zile nu va fi supusă votului va fi adoptat tacit. Concret acest lucru se va întâmpla în data de 16 octombrie, .

Principala modificare pe care legea o va aduce este că va permite comercializarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioanele din România, la fel ca în vestul Europei. „Să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică de până la 5°Mo în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, se arată la litera k, a art. 10.

Proiectul precizează că, dacă stadionul sau arena unde este organizată o competiție sportivă are amenajată o zonă separată și privată pentru mâncare și băutură şi acces la anumite locuri premium şi/sau loje, „organizatorul poate distribui în zona respectivă și vin, indiferent de concentrația alcoolică a acestuia.”