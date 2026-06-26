Sport

Universitatea Craiova schimbă gazonul de pe „Ion Oblemenco”. Vechea suprafață de joc, pusă la loc de cinste în oraș

Universitatea Craiova schimbă gazonul de pe „Ion Oblemenco” după eventul istoric! Oltenii vor condiții de lux pentru Champions League: anunțul făcut de Olguța Vasilescu
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
26.06.2026 | 12:30
Universitatea Craiova schimba gazonul de pe Ion Oblemenco Vechea suprafata de joc pusa la loc de cinste in oras
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Universitatea Craiova schimbă gazonul de pe „Ion Oblemenco”
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Universitatea Craiova folosește pauza competițională pentru a schimba gazonul de pe „Ion Oblemenco”. Astfel, oltenii se pot aștepta la o suprafață de joc care să se prezinte în condiții optime în preliminariile UEFA Champions League. După cum se știe deja destul de bine, în primul tur preliminar campioana României se duelează cu Vitebsk, campioana din Belarus.

Universitatea Craiova schimbă gazonul de pe „Ion Oblemenco”

Lucrările pentru montarea noului gazon au început în cursul zilei de vineri, bineînțeles după ce vechea suprafață de joc a fost decopertată. Procesul va dura aproximativ două săptămâni, astfel încât gruparea din Bănie va putea juca pe noul „covor” încă de pe data de 12 iulie, la meciul cu U Cluj din Supercupa României, pe care îl va disputa pe teren propriu din postură de câștigătoare a eventului în sezonul trecut.

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Întrucât pe vechiul gazon a fost sărbătorit momentul istoric reprezentat de câștigarea unui nou titlu de campioană de către Universitatea Craiova, el nu va fi aruncat, ci din contră va fi folosit de acum înainte cu scopul păstrării amintirii acestei performanțe în memoria colectivă a locuitorilor orașului Craiova.

Vechiul gazon rămâne la loc de cinste în oraș

Concret, gazonul respectiv a fost deja montat pe unul dintre bulevardele principale din „Cetatea Băniei”, după cum a anunțat chiar primarul Lia Olguța Vasilescu: „Vechea suprafață de gazon a fost deja montată pe zona mediană a Bulevardului Râului, unde va contribui la amenajarea și înfrumusețarea spațiului verde din zonă”. 

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Universitatea Craiova se află în această perioadă în plin stagiu de pregătire în Austria. Echipa antrenată de Filipe Coelho a jucat deja două meciuri amicale, victorie cu 7-1 în fața amatorilor de la FC Stubai și egal 1-1 cu Sabah Baku, campioana din Azerbaijan, formație care urmează de asemenea să joace în preliminariile Champions League. Oltenii mai au de disputat o singură partidă de verificare în acest cantonament, cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, luni, 29 iunie, de la ora 18:00. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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