Universitatea Craiova se simte mai bine în deplasare! De când nu a mai pierdut pe teren străin în Liga 1

În acest sezon, Universitatea Craiova se simte mai bine în deplasare decât pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oltenii nu au mai pierdut un meci pe teren străin în Liga 1 din martie 2020, atunci când erau învinși în chiar ultimul meci înainte de pauza provocată de pandemia de coronavirus. Pe „Arena Națională”, trupa lui Papură pierdea cu 4-1.

Craiovenii au luat doar un punct din deplasarea de la Giurgiu, deși au presat toată repriza a doua pentru a obține golul victoriei. Astra a condus prin golul lui Hugo Sousa, dar Cicâldău a punctat pentru oaspeți înainte de finalul primei părți.

Forma slabă a „juveților” continuă. Corneliu Papură și ai săi elevi nu au mai obținut o victorie de patru etape, astfel că Universitatea nu a simțit gustul victoriei în 2021.

După egalul de la Giurgiu, Craiova rămâne clasată pe ultima treaptă a podiumului, la trei puncte sub FCSB și CFR Cluj, dar bucureștenii au un meci mai puțin jucat. În actualul sezon, „alb-albaștrii” au pierdut puncte importante pe teren propriu, iar acest lucru s-ar putea să îi coste în bătălia pentru campionat. În acest moment, Universitatea Craiova are patru meciuri fără victorie și cu un singur gol marcat, iar etapa viitoare urmează partida cu Viitorul, sâmbătă, 23 ianuarie, ora 21:00.

Toate cele trei înfrângeri din acest an competițional au venit pe stadionul „Ion Oblemenco”: U Craiova – Academica Clinceni 0-1, U Craiova – Chindia Târgoviște 0-1 și U Craiova – FCSB 0-2. Dacă scoatem din calcul ultima adversară, Știința a pierdut cu echipe modeste, care, în mod normal, nu ar fi trebuit să emită pretenții în Bănie, însă craiovenii i-au „răsplătit” cu trei puncte.

Situația se schimbă dacă ne uităm în parcursul meciurilor din deplasare. Acolo, oltenii au șase victorii și trei egaluri. Victorii au fost cele de pe terenul lui Sepsi (1-0), Viitorul (4-1), FC Argeș (2-1), Dinamo (1-0), Hermannstadt (1-0) și UTA Arad (2-1). Remizele s-au consemnat la Botoșani (0-0), Cluj (0-0) și Giurgiu (1-1).

21 este numărul de puncte adunat de Craiova în deplasare în acest sezon

2 este locul ocupat într-un clasament al punctelor adunate în deplasare.

22 de puncte a adunat CFR Cluj, echipa de pe primul loc în topul menționat

Oltenii nu au mai pierdut un meci în deplasare de la ultima partidă a lui Corneliu Papură din mandatul trecut

Parcursul foarte bun al Craiovei din play-off-ul sezonului trecut i-a adus pe jucătorii antrenați la acea vreme de Cristiano Bergodi foarte aproape de câștigarea campionatului, dar CFR Cluj a câștigat meciul decisiv și a năruit visele oltenilor.

Ultima înfrângere a Universității Craiova în deplasare se leagă de acel play-off de senzație. Pe 8 martie, fix înainte ca România să fie pusă într-un „lockdown”, Papură se afla pentru ultima dată pe banca tehnică a echipei în mandatul trecut într-un meci cu FCSB, pe „Arena Națională”. A fost o victorie cu 4-1 a gazdelor și a reprezentat ultimul eșec al Craiovei pe teren străin în Liga 1. La câteva luni distanță, „Papi” și-a dat demisia.

Totuși, Bancu și compania au simțit gustul înfrângerii într-o deplasare în Georgia, în primul tur preliminar al UEFA Europa League, pe 27 august 2020. „Juveții” după ce pierdeau cu 2-1 în fața necunoscuților de la Locomotive.

„Cred că am dominat jocul cu Astra, am întâlnit o echipă care s-a grupat. Mă așteptam la acest joc al lor. Cred că meritam să mai înscriem. Ultima pasă ne-a lipsit în majoritatea acțiunilor. Nu am pierdut, trebuie să uităm cât mai repede acest meci și să ne concentrăm pe următorul joc. Cred că la fiecare joc este presiune, nu văd ceva deosebit în următorul meci. Eu îmi văd de treaba mea și îmi fac treaba aici,” a declarat Papură la finalul meciului cu Astra.