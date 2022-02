Oltenii sunt precauți înainte de Dinamo – U Craiova: „Rezultatul cu CFR nu mai contează la un asemenea derby” / „Nu jucăm pe un teren bun”

este derby-ul etapei a 25-a din Casa Pariurilor Liga 1. Oltenii au ascendent moral după ultima etapă, dar și după rezultatul înregistrat în partida tur. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf trage un semnal de alarmă și cere atenție sporită din partea fotbaliștilor săi.

„Știința” a obținut un punct mare în runda precedentă, când a egalat-o la unu pe CFR Cluj în minutul 90+6 al meciului de pe „Ion Oblemenco”. În ceea ce o privește pe Dinamo, marea rivală a oltenilor .

Universitatea Craiova nu o subestimează pe Dinamo

Înaintea etapei a 25-a, U Craiova ocupă locul 5, cu 36 de puncte, două mai multe decât Rapid, prima echipă aflată în afara play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

„Întotdeauna când se întâlnesc aceste două echipe sunt meciuri cu o intensitate foarte mare, sunt ambiții foarte mari. În primul rând se uită absolut orice s-a întâmplat în urmă cu o zi. Când începe un asemenea meci, intervin ambițiile, intervin luptele din tribune. Dinamo – Craiova este mereu un derby, un meci unde intervin foarte multe lucruri.

În primul rând contează pentru noi că am câștigat un punct (n.r – golul marcat în prelungiri cu CFR Cluj). Contează pentru jucători, pentru moralul lor, că au luptat până în ultima secundă și nu au cedat. Am avut multe șanse să marcăm, dar este bine că s-a terminat 1-1 și am marcat în ultima secundă.

Pentru mine a devenit o obișnuință (n.r. – să aibă jucători accidentați). Elvir Koljic nu va juca în primul rând din cauza cumului de cartonașe, dar are și o durere la spate. A fost o căzătură urâtă. Baiaram are entorsă de gradul doi. Va fi foarte greu să îl refacem până la ora meciului. Aici mai adaug pe listă Nistor, care nu e încă refăcut, Rogulic, Găman, Houri, etc. Sunt jucători importanți pentru echipa noastră, care nu ne pot ajuta în următoarea perioadă.

Moralul jucătorilor este foarte bun. Să faci un asemenea meci contra lui CFR Cluj îți dă moral. Dar la un meci Dinamo – U Craiova nu mai contează acest lucru. Noi trebuie să fim foarte concentrați, jucătorii trebuie să intre montați pe teren. Va fi un joc de luptă, unde echipa care își va dori mai mult va câștiga.

Cu siguranță noi vom face tot ce putem să le oferim satisfacție pentru eforturile pe care le fac (n.r. – suporterii care vor face deplasarea la București). Sunt oameni care iubesc enorm această echipă și, făcând un drum de 4-5 ore, așteaptă de la noi în primul rând să dăm dovadă de responsabilitate, devotament pentru culorile clubului și să câștigăm cele trei puncte”, a declarat Laurențiu Reghecampf, înainte de Dinamo – U Craiova.

Dinamo, victima preferată a lui Andrei Ivan

În schimb, dinamoviștii, care sunt pe locul 15, cu 12 puncte, la 11 lungimi de baraj, au de cine să se teamă. Andrei Ivan este „nașul” lor. Dintre echipele din Liga 1, atacantul oltenilor a marcat cele mai bune goluri în poarta „câinilor”, șase la număr.

„Va fi un meci foarte greu. Vom juca pe un teren nu așa bun, dar trebuie să ne acomodăm și să câștigăm cele trei puncte. Nu cred că va conta atât de mult (n.r. – situația din clasament a lui Dinamo), pentru că este un derby și speră să ieșim de pe teren cu cele trei puncte.

Starea de spirit e una foarte bună. Am și vorbit în vestiar. Trebuie să fim mult mai uniți. Am fost foarte bucuros (n.r – după golul marcat de Gustavo cu CFR Cluj). Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut cum a explodat stadionul și sper să marcăm cât mai multe goluri”, a declarat Andrei Ivan.