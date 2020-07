Universitatea Craiova se va despărți de încă un jucător. “Este cea mai bună variantă”

Mijlocașul din Paraguay Cesar Meza Colli (28 de ani) va pleca de la Craiova, echipă cu care avea o înțelegere pe trei sezoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sud-americanul nu a reușit să devină unul dintre titularii echipei din Oltenia, deși aceștia l-au transferat cu această intenție. Recent, oltenii s-au despărţit de Marius Briceag, ajuns la FCSB, şi de Carlos Fortes

Fotbalistul are valoare, însă nu a reușit să se acomodeze la fotbalul practicat în România. În urmă cu doi ani a venit în țara noastră. Acum e pregătit să plece.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

U Craiova se va despărţi de Cesar Meza Colli

Meza Colli a fost împrumutat în stagiunea precedentă la Keșla, formație din Azerbaidjan. 4 goluri a reușit acesta în 19 meciuri. Potrivit celor de la azerisport.com, formația de acolo a făcut o ofertă pentru a-l transfera definitiv pe valorosul mijlocaș.

”O să plec în România, pentru că mai am un an de contract cu Universitatea. Apoi, vom vedea. Totul va fi clar. Mai am timp până în august să merg în România, dar pentru început voi merge în Paraguay. Mă simt bine în Azerbaijdan”, declara Meza Colli.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii azeri cred că Cesar este un jucător foarte bun pentru echipa care evoluează pe stadionul ASK Arena: ”Tarlan Ahmetov l-a transformat în piesa lipsă de care echipa avea nevoie. Și pentru Meza, Keșla este cea mai bună variantă”.

A fost aproape să ajungă la FC Voluntari

”Era foarte scump pentru noi FC Voluntari…salariul, da… în jur de 10.000 de euro pe lună. Dacă stai așa să te gândești, se compară cu Eric. Este un pic mai bun și mai rapid. Joacă în spatele vârfului. Ni s-au propus mai mulți jucători și l-am văzut și pe Meza. Este un stângaci excepțional, mi-a plăcut foarte mult”, a spus Iulian Miu, potrivit telekom Sport, oficial al ilfovenilor de la FC Voluntari atunci când Meza Colli a ajuns la Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cesar Meza Colli a reușit împreună cu echipa sa să încheie pe locul al treilea campionatul trecut. Din acest motiv azerii vor să-l transfere definitiv. Alexander Christovao, fost jucător al celor de la Dinamo București a ajuns și el tot la echipa azeră.

17 partide a bifat Meza la Universitatea Craiova. Paraguayanul a mai evoluat la Cesena, Alaves, Inter Baku și Zira. 3 partide are Cesar în campionatul Italiei.

ADVERTISEMENT