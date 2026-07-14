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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 UEFA Champions League. Cu cine joacă oltenii

Universitatea Craiova e cu un pas în turul 2 preliminar din UEFA Champions League. Campioana României a aflat și cu cine va juca după „dubla” cu ML Vitebsk, dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka
Cristian Măciucă
14.07.2026 | 22:38
Universitatea Craiova sia aflat adversara din turul 2 UEFA Champions League Cu cine joaca oltenii
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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 UEFA Champions League. Cu cine joacă oltenii dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova a avut noroc la tragerea la sorți pentru primele două tururi preliminar UEFA Champions League. Oltenii sunt cu un pas în turul 2 după ce au spulberat-o în prima manșă pe ML Vitebsk, scor 4-1. Pentru a accede în turul 3, campioana României va înfrunta câștigătoarea „dublei” dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka.

Cu cine joacă U Craiova în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar UEFA Champions League cu o zi înaintea returului cu ML Vitebsk din turul 1. Marți, 14 iulie, fost programat returul „dublei” Levski Sofia și Borac Banja Luka. După 1-1 în prima manșă, campioana Bulgariei a luat o opțiune uriașă la calificare.

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După doar o oră de joc, bulgarii aveau deja 2-0. Oko-Flex (48) și Reinaldo (59) au marcat golurile vecinilor noștri împotriva campioanei din Bosnia & Herțegovina. Levski Sofia a continuat ofensiva și după minutul 60, astfel că bulgarii au mai zguduit o data plasa porții lui Cetkovic. Același brazilian, Reinaldo, unul dintre cei mai periculoși jucători de la Levski, a făcut 3-0 în minutul 65. Până la final, Levsi Sofia a spulberat-o pe Borac Banja Luka. Perea (85) a închis tabela la 4-0.

Returul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk ar trebui să fie o simplă formalitate pentru olteni și să gândească încă de acum la „dubla” din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Manșa secundă a „dublei” dintre campioana României și campioana Belarusului se va juca miercuri, 15 iulie, de la ora 20:30.

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Cu moralul sus după ce a câștigat și Supercupa României, Universitatea Craiova știe când va juca „dubla” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Partidele din turul 2 sunt programate pentru 21-22 iulie, turul. și 28-29 iulie, returul. Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho aceasta este prima participare în preliminariile celei mai puternice competiții intercluburi din lume.

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Cine e Levski Sofia, viitoare adversară a Craiovei din turul 2 UEFA Champions League

Levski Sofia, echipa cu care U Craiova se va lupta pentru un loc în turul 3 preliminar, este cel mai galonat club din Bulgaria. Are în palmares nu mai puțin de 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și 3 Supercupe. Totuși, până la reușita din sezonul 2025-2026, Levski Sofia nu mai câștigase titlul de campioană de la finalul stagiunii 2008-2009.

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Cu un lot evaluat de transfermarkt.com la 36,98 milioane de euro, Levski Sofia nu este departe de Universitatea Craiova, al cărui lot valorează 38,60 milioane de euro. Cei mai scumpi fotbaliști din echipa pregătită de Julio Velázquez sunt doi fundași, stoperul Christian Makoun și fundașul stânga Macion, fiecare câte 3,5 milioane de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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