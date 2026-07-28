Universitatea Craiova și-a aflat viitoarea adversară! Deplasare acasă la Moș Crăciun pentru turul 3 din Europa League

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Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia miercuri, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Champions League, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho are nevoie de un succes pe „Ion Oblemenco” pentru a se califica în următoarea fază, după eșecul cu 0-1 suferit în Bulgaria. În cazul în care vor fi eliminați din cea mai importantă competiție inter-cluburi, oltenii vor trece în turul 3 al Europa League, unde ar înfrunta campioana Finlandei, KuPS.

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 3 al Europa League

Universitatea Craiova pornește ca favorită în returul cu Levski Sofia și are șanse importante de a avansa în turul 3 al Champions League în ciuda eșecului suferit în meciul tur din Bulgaria. Dacă va obține calificarea, campioana României ar înfrunta în următoarea fază învingătoarea din „dubla” Omonia – Kairat Almaty, meciul tur fiind câștigat cu 1-0 de formația din Cipru.

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În cazul în care nu va reuși să întoarcă rezultatul în , gruparea din Bănie va părăsi Liga Campionilor și va trece în turul 3 preliminar al Europa League, unde ar înfrunta-o pe Kuopion Palloseura, cunoscută ca și KuPS. Campioana Finlandei a fost eliminată din turul 2 al Champions League după ce a pierdut ambele dueluri contra lui Sabah Baku (Azerbaidjan), 0-1 în deplasare și 0-2 pe teren propriu. „Dubla” dintre Universitatea Craiova și KuPS s-ar disputa pe 6 și 13 august, prima manșă urmând a avea loc în Finlanda, „țara lui Moș Crăciun”. .

Cine este KuPS, formația care ar putea întâlni Universitatea Craiova

KuPS este campioana ultimelor două sezoane din campionatul Finlandei, 2024 și 2025, iar în ediția actuală echipa ocupă locul 1 după primele 17 etape ale sezonului regulat, cu 36 de puncte, 5 în plus față de a doua clasată Inter Turku. Conform , lotul echipei este cotat la 6.3 milioane de euro, comparabil cu cel al nou-promovatei în SuperLigă, Sepsi Sfântu Gheorghe (6.15 milioane) și mult sub cel al Universității Craiova (38.6 milioane).

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Cel mai valoros jucător al echipei este Tommy Jyry, fostul fotbalist al Petrolului, cotat la 700.000 de euro. Mijlocașul central a revenit la KuPS în această vară, după două sezoane și jumătate în care a evoluat pentru gruparea ploieșteană. În sezonul precedent, finlandezii au participat în Conference League, unde au reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie, fiind eliminați în play-off de Lech Poznan, cu scorul general de 3-0. De-a lungul timpului, KuPS a întâlnit în cupele europene două echipe din România: în 2011 a fost învinsă de Gaz Metan Mediaș în turul 2 preliminar al Europa League, iar în 2020 a fost eliminată de CFR Cluj din play-off-ul competiției.