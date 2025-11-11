Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Portughezul Filipe Coelho este noul tehnician al oltenilor, după plecarea lui Rădoi. În vârstă de 45 de ani, el a lucrat pentru o perioadă îndelungată alături de cunoscutul Paulo Bento la naționala Coreei de Sud și la cea a Emiratelor Arabe Unite.

De asemenea, în cariera de antrenor principal a activat în țara natală, la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. El a semnat deja contractul și a fost prezentat oficial de către clubul din Bănie.

„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, au informat oltenii prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

FANATIK a anunțat că Universitatea Craiova va miza pe un antrenor portughez după plecarea lui Mirel Rădoi

Așadar, se confirmă dezvăluirea făcută de FANATIK în exclusivitate încă la scurt timp de la

Atunci, în direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Horia Ivanovici a informat că , în primul rând prin prisma conexiunilor avute în această țară de către directorul sportiv Mario Felgueiras:

„Dacă se va concretiza plecarea lui Mirel Rădoi (n.r. ceea ce s-a întâmplat), Universitatea Craiova va aduce antrenor portughez, pe filiera lui Mario Felgueiras. Rotaru și acționarii nu vor să mai audă de antrenori români. Repet, Mihai Rotaru nu se va opune plecării lui Mirel Rădoi”.

Filipe Coelho, un „ucenic” al cunoscutului antrenor portughez Paulo Bento

Înainte de a semna cu Universitatea Craiova, Filipe Coelho era liber de contract din luna martie a acestui an. Atunci a încetat colaborarea lui cu Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite.

Alături de Paulo Bento, el a lucrat și la nivel de club. S-a întâmplat în China, la Chongqing Liangjiang Athletic, în perioada decembrie 2017 – iulie 2018.