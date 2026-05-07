Universitatea Craiova pare să își pregătească din timp viitorul. Darius Cîrstina, unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai clubului din Bănie, a atras atenția chiar în interiorul academiei oltene, iar aprecierea venită din partea lui Daniel Mogoșanu poate fi interpretată ca o recomandare indirectă pentru Mihai Rotaru. La doar 17 ani, mijlocașul de la Universitatea Craiova U17 este văzut drept un fotbalist cu „calități de număr 8”, profil tot mai rar în fotbalul românesc.

Darius Cîrstina evoluează pentru grupa U17 a Universității Craiova, acolo unde este pregătit de Daniel Mogoșanu, tehnician cu experiență importantă la nivelul loturilor naționale de juniori ale României.

Actualul antrenor din cadrul academiei oltene a activat aproape șase ani în structura FRF. Mogoșanu a început în iulie 2017 ca selecționer al României U16, iar ulterior a continuat la mai multe reprezentative juvenile, ultima fiind naționala U18 a României. Acesta a părăsit Federația Română de Fotbal în aprilie 2023. Acum, fostul selecționer îl are sub comandă pe Darius Cîrstina, mijlocaș de 1,78 metri, unul dintre liderii generației U17 din Bănie și căpitanul echipei pregătite de Mogoșanu.

Antrenorul Universității Craiova U17 a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului fotbalist și consideră că acesta are profilul ideal pentru postul de „număr 8”, un rol extrem de important în fotbalul modern.

„Darius Cîrstina se pregătește bine, este implicat și a progresat mult în ultima perioadă din punct de vedere fizic, tactic, tehnic și psihologic. Are calități de număr 8! Este un bun motivator și drept dovadă este căpitanul acestui grup frumos pe care-l avem.

Cu toții sunt mult schimbați față de perioada în care i-am preluat, ca mentalitate și sunt convins că vor avea un viitor frumos”, a declarat Daniel Mogoșanu, pentru .

Cine este Denys Muntean, juniorul de 16 ani cooptat deja de Filipe Coelho în lotul Universității Craiova

Dacă Darius Cîrstina este văzut drept unul dintre liderii generației U17 din Bănie, Universitatea Craiova mai are un nume care începe să își facă loc tot mai aproape de fotbalul mare. Este vorba despre Denys Ioan Muntean, extrema dreapta în vârstă de doar 16 ani, considerată unul dintre cei mai promițători jucători ai academiei oltene.

Originar din Sibiu, Muntean a impresionat prin evoluțiile sale la nivel juvenil, iar progresul său nu a trecut neobservat nici în cadrul primei echipe. Chiar dacă nu a debutat oficial pentru Universitatea Craiova, din acest sezon, semn clar că staff-ul tehnic îl urmărește atent.

Momentan, Denys Muntean pare să fie o „piesă“ importantă a „satelitului” Universității Craiova, în liga a a III-a. Totuși, în perioada de juniorat, el s-a remarcat în semifinala Cupei de Tineret, atunci când a marcat într-o victorie importantă a Științei împotriva lui Farul Constanța. Practic, Muntean a contribuit decisiv la calificarea Universității Craiova în finală. Apoi, juniorul oltean a participat la Supercupa de Tineret, jucând în primul „11” al echipei U18 a Craiovei în finala câștigată împotriva celor de la FCSB. Nu în ultimul rând, Denys Muntean a făcut parte și din lotul național al României U16 pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Cipru. În meciul de debut al României U16 la acel turneu (vs Irlanda de Nord), Muntean a făcut parte din primul „11“, iar în partida cu Scoția a intrat pe parcursul jocului.

Universitatea Craiova se întărește. Oltenii așteaptă doi noi acționari

Universitatea Craiova a retrezit speranțele oltenilor în acest sezon, după un parcurs entuziasmant în Conference League și altul formidabil în campionat. Echipa pregătită de Filipe Coelho s-a apropiat și mai mult de titlu și are șansa să pună mâna și pe Cupă, unde va juca finala contra lui U Cluj. FANATIK a aflat că, pe lângă cei 9 acționari, în conducerea echipei din Bănie, unde Mihai Rotaru deține 55% acțiuni în prezent, vor veni alți doi acționari. Rotaru ar urma să aibă 45% ulterior. Pavel Badea a vorbit despre acest aspect în direct, explicând viziunea conducerii Craiovei.

„Organizarea clubului, prin aducerea unor importanți oameni de afaceri în cadrul entității Universitatea Craiova, dă speranțe că echipa poate să crească din punct de vedere al bugetului. Să sperăm că acest pas înainte, dacă el va fi realizat, mă refer, din punct de vedere al performanțelor sportive, va aduce și o deschidere mai mare și un interes mai mare pentru proiectul pe care noi l-am început acum 13 ani. Din câte am înțeles există intenția să vină mult mai mulți, pentru că, de fapt, Universitatea Craiova cred că reprezintă o stare de spirit, reprezintă o regiune. Am participat acum două săptămâni la Consiliul de Administrație, la Consiliul Acționarilor, de fapt, și acolo am avut o expunere ce vizează bugetul, ce vizează modul de organizare și desfășurare al activității fotbalistice și cu adevărat vă pot spune că totul este profesionist”, a spus inițial Pavel Badea.

De ce vor investitorii noi să vină la Universitatea Craiova

Ulterior, Pavel Badea a spus de ce investitorii sunt tentați să se alăture proiectului de la Craiova și că dorința acestuia este ca toți cei care simpatizează cu această echipă să îi fie alături pentru realizarea viitoarelor performanțe, dezvăluind că Mihai Rotaru este deschis la astfel de colaborări în binele clubului. „E clar că în momentul în care lucrurile se desfășoară profesionist, există și interes din partea celor care au resursă financiară și iubesc fotbalul să vină alături de proiectul nostru.

Îmi doresc cât mai mulți dintre cei care iubesc Universitatea Craiova să vină alături de proiectul domnului Rotaru, de proiectul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, de proiectul primăriei Municipiului Craiova, pentru că până la urmă această echipă reprezintă comunitatea din Craiova, reprezintă Oltenia și nu este echipa unuia sau altuia. Asta e percepția pe care noi vrem să o transmitem. Domnul Rotaru și-a dorit în ultimii ani să aducă oameni care să fie alături de dânsul în dezvoltarea proiectului. Ceea ce ace unul singur, poate fi făcut de mai mulți mai bine”, a mai spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.