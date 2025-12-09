Universitatea Craiova şi-a îndeplinit misiunea de „suflet“! Suporterii Ştiinţei au donat un număr impresionant de ghetuţe copiilor nevoiaşi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a transformat derby-ul de duminică cu CFR Cluj într-o adevărată lecție de solidaritate. Suporterii Științei și-au arătat empatia faţă de copiii fără posibilităţi și au donat un număr impresionant de ghetuţe.

Suporterii Ştiinţei au donat un număr impresionant de ghetuţe

Cu câteva zile înainte de meciul cu CFR Cluj, conducerea Universității Craiova a lansat un apel către suporterii Științei: dacă doresc, să aducă o pereche de ghete pentru copiii nevoiași. Răspunsul fanilor nu a întârziat să apară, iar rezultatul a depășit toate așteptările.

ADVERTISEMENT

În total, s-au strâns nu mai puţin de 5.638 de perechi de ghetuţe, fiecare reprezentând un gest de bunătate și solidaritate. Această inițiativă nu doar că a arătat latura umană a suporterilor Ştiinţei, dar a transformat derby-ul într-un moment de comunitate și responsabilitate socială.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli vor ajuta ca donațiile să ajungă cât mai rapid la copiii din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al Ştiinţei, gest de suflet în prag de sărbători

(2014 – 2016, 2019 – 2023), a venit la arena din Bănie cu ambii copii. A donat o pereche de încălțăminte, după care a părăsit zona. Din motive personale, nu a putut asista la partida cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Ne bucurăm de inițiativa Craiovei. Cred că toți oltenii se vor aduna și vor umple aceste zone amenajate special. Cu toții empatizăm cu cei care au mai puține posibilități, iar aceste inițiative sunt extraordinare”, a spus Bogdan Vătăjelu, fostul fotbalist al Universității Craiova, în prezent legitimat la Aktobe, în Kazahstan.

Show „alb-albastru“ cu Moș Crăciun în Bănie

Nu doar copiii fără posibilităţi au avut parte de o surpriză din partea Universităţii Craiova, ci şi juniorii clubului oltean. Luni seară, în Sala Polivalentă, cu sufletul la gură de micii fotbaliști ai Universității Craiova. La apariția acestora în Sala Polivalentă, copiii s-au entuziasmat și i-au întâmpinat cu aplauze si urale. Bancu, Mora și Nsimba au fost cele trei nume care s-au regăsit cel mai des pe buzele celor mici.

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu și Laurențiu Popescu au venit însoțiți de copii, pe care i-au integrat rapid printre colegii din echipă. A urmat o serie de colinde, iar imediat apoi cei prezenți au putut rememora câteva amintiri de acum 43 de ani, de la victoria Universității Craiova cu Bordeaux (n.r. 2-0). Pe scenă și-a făcut apariția și Gașca Zurli, care a întreținut atmosfera pentru copii și nu numai. Vasile Mogoș, dar și Nicușor Bancu au ținut ritmurile melodiilor, în timp ce Filipe Coelho a fost surprins cu zâmbetul pe față. Absenți de la eveniment au fost Ștefan Baiaram, David Matei și Oleksandr Romanchuk, cei trei fiind prezenți și premiați la SUPER GALA FANATIK 2025

Pe lângă toți jucătorii Universității Craiova și membrii staff-ului, la eveniment au fost prezenți și o parte dintre „Maximii” Științei, precum Sorin Cârțu, Aurel Țicleanu, Gabi Boldici și Costică Donose. Nu în ultimul rând, Lorena Balaci s-a evidențiat în mulțimea alb-albastră, dar și pe scenă, unde a ținut un discurs cu mult patos pentru copiii Științei.