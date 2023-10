Universitatea Craiova și-a lansat aplicație oficială: „Așteptăm suporterii să se înscrie”

Porțile bazei de pregătire „Ilie Balaci” s-au deschis pentru suporterii „alb-albaștrilor” odată cu lansarea aplicației oficiale ale formației din Bănie. Susținătorii Universității Craiova s-au întâlnit cu membrii Craiovei Maxima, dar și o parte dintre jucătorii din lotul lui Corneliu Papură în Lunca Jiului.

Universitatea Craiova și-a lansat aplicația oficială. Mesaj pentru noua „perla” a oltenilor: „Mi-au spus să mă transfer la Real Madrid”

Gruparea din Bănie mai bifează o premieră în acest sezon după lansarea aplicației oficiale U Craiova, iar suporterii au fost primiți cu brațele deschide de către jucători. Fanii „alb-albaștrilor” s-au luptat într-un turneu de fotbal în baza de pregătire din Lunca Jiului, dar au urmat și alte surprize pentru aceștia.

ADVERTISEMENT

Pe lângă distracția de pe terenurile de antrenament din bază, suporterii s-au alăturat și lui Dan Buzărnescu la un joc de FIFA. Sute de persoane i-au luat cu asalt cu Florin Borța, , Marian Danciu, Alex Crețu, David Lazar și Ștefan Vlădoiu pentru poze sau autografe.

Pe lângă jucătorii „alb-albaștrilor” au mai fost prezenți la acțiune și legendele din Bănie precum , Emil Săndoi, Gabi Boldici, Nae Ungureanu, Aurel Beldeanu, Costică Donose și Adrian Popescu. Marian Danciu s-a declarat uimit de evenimentul organizat de Universitatea Craiova și i-a îndemnat pe suporteri să intre pe aplicația oficială.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur să fiu aici alături de acești copii dorinci de a face sport și sper să îi văd cât mai des alături de noi. Mi-am instalat aplicația, mi-am făcut și cont la fel ca ceilalți colegi ai mei. Vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți pentru că vă puteți comanda produse de pe aplicația Universității și 5% din orice comandă merge spre clubul nostru.

„Mi-au spus să joc cât mai bine, să dau cât mai multe goluri și să mă transfer la Real Madrid. Am mai reglat câteva lucruri care probabil nu au mers în trecut și o să arătăm mai bine la meciurile următoare. O să vină și victoriile, pentru asta muncim zilnic.

ADVERTISEMENT

Am mai multă încredere, mă simt foarte bine și sper să o țin așa pe acest drum. Mă bucur pentru Fane că a înscris și echipa U21 a câștigat, l-am văzut și pe cel al naționalei mari. Din păcate au făcut un rezultat de egalitate, dar mai este drum spre Euro, avem o națională bună”, a spus Marian Danciu.

Ce își doresc suporterii de la jucătorii Universității Craiova: „Ne bucură și ne motivează. Vom demonstra că merităm”

Alex Crețu a fost printre cei mai solicitați jucători ai Universității Craiova de către micii suporteri, iar mijlocașul trupei lui Corneliu Papură se bucură că au avut ocazia să fie prezenți la lansare. Acesta a declarat că a primit câteva solicitări de tricouri din partea fanilor.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul a explicat și demersul antrenamentelor din pauza competițională și anunță că își doresc ca în acest sezon să realizeze eventul cu Universitatea Craiova. Acesta speră ca formația din Bănie să urce în clasament și să demonstreze că merită să intre în lupta pentru titlu.

„S-au adunat tineri, au făcut echipe și se joacă și ne bucurăm că ne aflăm în mijlocul lor. Avem și o lansare a aplicației Universității Craiova, este singura echipă. Așteptăm suporterii să se înscrie cât mai mult, primim și un procent puțin, dar benefic clubului.

Am interacționat cu suporterii, am primit câteva comenzi de tricouri de acolo. Întotdeauna suporterii ne cer lucruri în beneficiul clubului, să muncim și să dăm totul pentru acest club deoarece merită. Ne-am antrenat din greu săptămâna asta, am avut zile cu două antrenamente săptămâna asta.

Suntem la începutul campionatului, clar la Craiova se dorește eventul în fiecare an și asta ne bucură, ne motivează. Ușor, ușor vom demonstra că merităm să ne bătem pentru toate trofeele posibile. Am avut un parcurs destul de bun dacă am fi câștigat etapa trecută și cu U Cluj eram mai bine în clasament”, a spus Alex Crețu.