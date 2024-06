Universitatea Craiova și-a luat zborul spre Austria! Costel Gâlcă anunță transferuri: „Avem nevoie de jucători”

La o săptămână distanță de la reunirea lotului și vizita medicală, Universitatea Craiova a plecat spre Austria pentru cantonament. Costel Gâlcă îl așteaptă pe Carlos Mora în stagiul de pregătire și anunță alte transferuri la gruparea din Bănie.

Neustift Im Stubaital este casa „alb-albaștrilor” pentru următoarele două săptămâni din pauza competițională. Universitatea Craiova și-a luat zborul spre Austria din București, iar Costel Gâlcă și Andrei Ivan au vorbit înainte să urce în avion.

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Totuși, tehnicianul „alb-albaștrilor” așteaptă și alte mutări în perioada de mercato din vară.

„La număr stăm bine, dar ne dorim ca în următoarele zile să vină jucători pentru că avem nevoie. Sperăm ca săptămână asta să avem câțiva jucători noi. (n.r. Vin din Costa Rica) Vin și sper să vină și ceilalți pentru că avem nevoie de jucători de calitate.

Amicalele sunt destul de bune pentru perioada de pregătire. Sperăm să vină și ceilalți jucători pe care îi dorim și să îi avem pe toți în cantonament. Fiecare sezon este destul de greu, sperăm să începem bine, să avem meciuri bune.

Important este ce alegeri facem, sper să luăm decizii bune. Trebuie să avem constanță în jocuri, să câștigăm meciuri pentru că este important să avem meciuri bune. Doar prin rezultatele pozitive îi putem aduce pe suporteri la stadion”, a declarat Gâlcă.

Costel Gâlcă: „Mitriță este cu noi, la fel și Ivan, dar mai avem nevoie de jucători”

, iar Costel Gâlcă nu se teme că îi poate pierde în perioada următoare. Tehnicianul din SuperLiga a vorbit și despre debutul „tricolorilor” la EURO 2024.

„Mitriță este cu noi, la fel și Ivan, dar mai avem nevoie de alți jucători. Trebuie să aducem un plus lotului pentru a putea să ne bătem cu celelalte echipe din campionat. Sper să fie un meci bun pentru echipa națională a României, le doresc să câștige meciul cu Ucraina.

Este un meci greu, toate vor fi grele, dar depinde doar de ambiția și atitudinea lor. La un Campionat European trebuie să ai atitudine, să îți dorește foarte mult. O echipă trebuie să intre cu încredere în teren, să dea totul pentru a câștiga.

Dacă vor face un meci bun vor prinde mai multă încredere. Unitatea grupului va avea rezultate bune. Ne dorim jucători de valoare, să avem și rezulltate bune pentru a ne putea bate la titlu”, a spus Costel Gâlcă.

Andrei Ivan rămâne la Universitatea Craiova: „Nu am oferte”

Andrei Ivan nu s-a transferat de la Universitatea Craiova și fostul golgheter anunță că nu a primit nicio ofertă de la un club din străinătate. Atacantul așteaptă colegi noi în stagiul de pregătire din Austria și îi ține pumnnii lui Nicușor Bancu la EURO 2024.

„Ne-am pregătit la Craiova din urmă cu o săptămână, iar acum urmează cantonamentul din Austria. Dacă am contract cu Universitatea înseamnă că o să rămân, dar nu pot să spun nimic momentan. Mai am trei ani cu Universitatea și momentan nu am nicio ofertă.

O să avem întăriri și vom avea chiar acum în Austria. Avem cinci amicale, vor fi niște teste foarte bune pentru noi și sper să ne întoarcem în forță. Sper să marcheze Bancu, să câștigăm și să facem un meci bun”, a dezvăluit Andrei Ivan.