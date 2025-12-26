ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va începe anul în forță, cu un cantonament de iarnă în Antalya, acolo unde alb-albaștrii se vor pregăti timp de 10 zile pentru reluarea competițiilor oficiale. Alb-albaștrii și-au stabilit și două amicale interesante, cu echipe din Turcia și Germania.

Universitatea Craiova, amicale cu echipe din Turcia și Germania în cantonamentul din Antalya

Delegația Științei va pleca spre Turcia pe 2 ianuarie, de pe Aeroportul Internațional Craiova, urmând să fie cazată la Hotelul Regnum Carya, una dintre locațiile preferate de cluburile europene pentru pregătirea de iarnă.

Pe lângă sesiunile intense de antrenament, staff-ul tehnic a programat și două partide amicale, menite să ofere ritm de joc și să testeze diferite formule de echipă. Primul test este programat pe 7 ianuarie, împotriva formației Konyaspor, echipă din prima ligă a Turciei (locul 13). Al doilea meci de verificare va avea loc pe 10 ianuarie, contra celor de la VfB Stuttgart II, o reprezentantă a Germaniei din liga a 3-a (locul 10). Orele de start ale celor două confruntări vor fi stabilite și anunțate ulterior.

Alb-albaștrii, relaxare la maximum înainte de Antalya

Până atunci, alb-albaștrii au câteva zile la dispoziție să-și petreacă timpul așa cum își doresc. , alături de partenera sa, Cristina Răduț. Cei doi au demonstrat că sunt extrem de fericiți de momentul pe care îl trăiesc nu doar prin imagini, ci și prin descrierea pe care au afișat-o: „A dream come true! (Un vis devenit realitate)”.

De partea cealaltă, internaționalul Vladimir Screciu, titular și la Universitatea Craiova, a ales să-și petreacă Crăciunul alături de partenera sa într-o zonă mai exotică, mai exact în Maldive. Tot la căldură și înconjurați de vreme bună au ales să fie și Alexandru Crețu și Assad Al-Hamlawi, cei care s-au pozat alături de familie în momentele lor de relaxare, sub soare.

Ștefan Baiaram, „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc

Fotbalistul oltenilor a progresat mult în ultima perioadă. Ștefan Baiaram este clar jucătorul cel mai periculos din lotul Universității Craiova. A primit mult mai multă libertate și joacă atât pe flancul stâng, cât și în centrul ofensivei.

Ștefan Baiaram a fost declarat „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc, la Gala FANATIK. Fotbalistul a vorbit despre planurile sale de carieră și speră să câștige titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajungă într-unul dintre campionatele de top ale Europei.

Marea dorință a lui Ștefan Baiaram pentru anul 2026

În plus, Ștefan Baiaram se gândește și la echipa națională. Jucătorul Universității Craiova este de părere că România poate trece în luna martie de Turcia, la baraj, și visează să își reprezinte țara la .

„Va fi un meci foarte greu. Îmi doresc să fiu sănătos și să fac o figură frumoasă la club, pentru a fi selecționat. Cu siguranță, dacă voi fi convocat, îmi voi face datoria. Sper să ne calificăm. Avem un grup foarte bun și sunt convins că putem.

Toată lumea s-a gândit la calificare atunci când a văzut tragerea la sorți. Important este să trecem de baraj și să ajungem acolo. Eu îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajung la Mondial cu echipa națională și, după aceea, să prind un transfer într-un campionat din top 5”, a declarat Ștefan Baiaram, la Gala FANATIK.