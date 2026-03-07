Universitatea Craiova și-a stabilit obiectivul pentru derby-ul cu Rapid și a făcut calculele de play-off: “Trebuie să învăţăm din greşeli”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova merge pe două fronturi în acest sezon: Cupă și campionat. Oltenii se pregătesc de ultimul joc din sezonul regular, cu Rapid. Sorin Cârțu a spus totul despre ce urmează pentru echipa lui.

Universitatea Craiova traversează un sezon deosebit, participând în faza ligii din Conference League și, acum, luptând cu șanse reale și pentru Cupă și pentru titlu în SuperLiga.

După ce la meciul din Cupă cu CFR Cluj, Sorin Cârțu a comentat despre viitorul apropiat al echipei din Bănie. Oltenii au ca obiectiv la să nu piardă, iar ținta supremă este titlul.

„Pot să vorbesc despre obiectivul pe care îl avem, de la început, să câștigăm campionatul. Dar asta vezi atunci în ultimele 3 etape, nu știi până atunci. Primul și primul lucru acum e să așteptăm configurația exactă a clasamentului, să vedem. Țintarul se face ușor apoi. În momentul în care eviți o înfrângere într-o dispută, că e campionat regular, că e play-off, îți dă o altă stare.

Știi cum e? E bine să învățăm din greșeli. Avem ceva experiență și în meciuri internaționale și în atâtea play-off-uri la care am participat. Cred că de când s-a băgat play-off-ul, o singură dată mi se pare că n-am fost. Trebuie să punem în evidență experiența asta, că știm ce am greșit anul trecut să evităm, iar ce am făcut bine să repetăm!”, a spus Sorin Cârțu.

Cum a comentat Sorin Cârțu posibilul ajutor oferit de Dinamo lui FC Argeș pentru calificarea în play-off

Ulterior, Sorin Cârțu a vorbit despre posibilul ajutor pe care Dinamo i l-a oferit lui FC Argeș în meciul direct pentru ca piteștenii, prin victorie, să se califice în play-off, iar ulterior să le returneze punctele „câinilor”. Oficialul oltenilor contestă orice aranjament între cele două și a ținut să laude echipa din provincie.

„(n.r. – dacă crede că Dinamo îi va lua 4 puncte lui Argeș după ultimul meci direct) Nu vreau să comentez. Nu mă bag în discuție. Am văzut Dinamo – FC Argeș. Argeșul e o echipă grea. E o echipă care aleargă mult, se grupează bine, închid bine culoarele, e potentă.

Sunt dominați așa de o foame din asta de performanță. Pentru că îți dai seama, vin din Divizia B, au câștigat acum locul în play-off și în fața unor echipe… lași pe FCSB afară, lași alte echipe care aveau alte pretenții de când a început campionatul. M-ar mira să facem polemici asupra lui Dani Coman, el care a fost atât de vocal acum spre sfârșit și pe urmă să se ajungă să vedem cu ochiul liber la ei niște greșeli. Am încredere că nu fac… sau că s-au calificat pe meritul lor. Și-au dorit mai mult victoria”, a mai spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.