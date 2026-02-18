Sport

Universitatea Craiova și Dinamo, în bătălia cifrelor! Ce arată jocul primelor două clasate din SuperLiga după 27 de etape

Universitatea Craiova și Dinamo par, în acest moment, principalele favorite la titlul de campioană, dominația lor în campionat fiind susținută și de cifre
18.02.2026
Universitatea Craiova conduce în ierarhia SuperLigii, cu 53 de puncte, câștigate după 27 de etape. Pe locul doi, în clasament e Dinamo, care a acumulat 52 de puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu 49 de puncte.

Universitatea Craiova și Dinamo sunt matematic în play-off

Primele două clasate sunt calificate, în acest moment, în play-off. Ele sunt singurele formații care au ajuns inclusiv matematic în faza competiției care va stabili campioana sezonului actual. Iar, din punct de vedere al cifrelor, supremația lor este pe deplin justificată. Și arată o cvasi-egalitate, întărită și de faptul că în cele două jocuri de până acum s-au înregistrat două remize: 2-2 în Bănie, 1-1 la București.

Universitatea este echipa cu cele mai multe goluri marcate. În principal pentru că are jucători de atac mult mai prolifici decât Dinamo. Trioul Nsimba – 8 goluri, Baiaram – 7 goluri, Assad – 7 goluri, plus Etim – 3 goluri, a înscris mai mult de jumătate dintre goluri echipei.

Vârfurile Craiovei, mai productive decât cele de la Dinamo

Atacul lui Dinamo a produs mult mai puțin – Karamoko – 6 goluri, Amstrong – 5 goluri, Soro – 4 goluri, Pop – 3 goluri. Deci, deloc întâmplător, Dinamo îl aduce pe George Pușcaș, sperând să rezolve problema ofensivă.

Deși are atacanți de calibru, niciunul dintre fotbaliștii Craiovei nu e în Top 5 marcatori din SuperLigA, care arată astfel: Dobre – 13 goluri, Lukic, Cordea, Fl. Tănase – 11, Costache – 9.

Goluri marcate

  • Universitatea Craiova – 47, Dinamo – 41

Goluri marcate cu capul

  • Dinamo – 10, Universitatea Craiova – 8

Goluri din penalty

  • Universitatea Craiova – 5, Dinamo -3

Goluri din careu

  • Universitatea Craiova – 43, Dinamo -35

Goluri din afara careului

  • Dinamo – 6, Universitatea Craiova – 4

Dinamo ratează mai mult, Craiova încearcă mai des poarta

Deși la nivel de reușite, Craiova este peste Dinamo, cele două echipe aduc mingea în fața porții în parametri relativ egali. Dinamo are mai multe ocazii mari pe meci, care, prin prisma golurilor marcate, arată că ratează mai mult, în vreme ce Craiova încearcă mai mult poarta, din careu și de la distanță. Universitatea e mai ghinionistă cu o bară decât Dinamo.

Ocazii mari pe meci

  • Dinamo – 3,5, Universitatea Craiova – 2,7

Șuturi la poartă pe meci

  • Universitatea Craiova – 15,2, Dinamo – 14,7

Șuturi pe poartă pe meci

  • Universitatea Craiova – 5,7, Dinamo – 5,3

Bare

  • Universitatea Craiova – 12, Dinamo 11

Dinamo mizează rar pe mingi lungi

Dacă e să ne luăm după posesie, potrivit superliga.ro, Dinamo are un joc mai elaborat. Sensibil mai combinativ decât cel al Craiovei, care mizează destul de mult și pe mingi lungi. Dinamo este echipa care apelează cel mai puțin la lansări în adâncime, din toată SuperLiga, dovedind apetitul echipei pentru combinații scurte și incisive.

Posesie

  • Dinamo – 59,63, U Craiova – 58,67

Driblinguri reușite pe meci

  • Universitatea Craiova – 8,6, Dinamo – 7,6

Pase reușite pe meci

  • Universitatea Craiova – 418.6, Dinamo – 418,3

Pase lungi reușite pe meci

  • Universitatea Craiova – 27,5, Dinamo – 20,2

Centrări reușite pe meci

  • Universitatea Craiova – 5,8, Dinamo – 5,6

Cornere pe meci

  • Dinamo – 6,2, Universitatea Craiova – 5,1

Dinamo are o apărare mai rezistentă

Potrivit cifrelor, Dinamo are un joc defensiv mai bun decât Craiova. A încasat doar 23 de goluri, un unul mai mult decât FC Botoșani, care încă e lider la acest capitol. Jocul lor defensiv este însă asemănător, deși Craiova mizează pe trei fundași centrali, iar Dinamo pe doi. La nivel de disciplină, oltenii sunt mai nărăvași, având un un cartonaș galben mai mult și cu două roșii în plus.

Goluri primite

Dinamo – 23, Universitatea Craiova 25

Faulturi comise

Universitatea Craiova – 313, Dinamo – 298

Tacklinguri pe meci

  • Universitatea Craiova – 10,3 Dinamo -9,5

Intercepții pe meci

  • Universitatea Craiova – 10,3, Dinamo – 9,0

Cartonașe galbene

  • Universitatea Craiova – 54, Dinamo 53

Cartonașe roșii

  • Universitatea Craiova – 4, Dinamo -2

Tacklinguri pe meci

  • Universitatea Craiova – 10,3 Dinamo -9,5

Cu cine mai joacă U Craiova și Dinamo până la finalul sezonului regular:

  • U Craiova – Slobozia (deplasare), Metaloglobus (acasă), Rapid (deplasare)
  • Dinamo – Rapid (deplasare), FC Argeș (acasă), CFR Cluj (deplasare)
