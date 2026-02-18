Universitatea Craiova și Dinamo, în bătălia cifrelor! Ce arată jocul primelor două clasate din SuperLiga după 27 de etape

Universitatea Craiova conduce în ierarhia SuperLigii, cu 53 de puncte, câștigate după 27 de etape. Pe locul doi, în clasament e Dinamo, care a acumulat 52 de puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu 49 de puncte.
Primele două clasate sunt calificate, în acest moment, în play-off. Ele sunt singurele formații care au ajuns inclusiv matematic în faza competiției care va stabili campioana sezonului actual. Iar, din punct de vedere al cifrelor, supremația lor este pe deplin justificată. Și arată o cvasi-egalitate, întărită și de faptul că în cele două jocuri de până acum s-au înregistrat două remize: 2-2 în Bănie, 1-1 la București.
Universitatea este echipa cu cele mai multe goluri marcate. În principal pentru că are jucători de atac mult mai prolifici decât Dinamo. Trioul Nsimba – 8 goluri, Baiaram – 7 goluri, Assad – 7 goluri, plus Etim – 3 goluri, a înscris mai mult de jumătate dintre goluri echipei.
Atacul lui Dinamo a produs mult mai puțin – Karamoko – 6 goluri, Amstrong – 5 goluri, Soro – 4 goluri, Pop – 3 goluri. Deci, deloc întâmplător, Dinamo îl aduce pe George Pușcaș, sperând să rezolve problema ofensivă.
Deși are atacanți de calibru, niciunul dintre fotbaliștii Craiovei nu e în Top 5 marcatori din SuperLigA, care arată astfel: Dobre – 13 goluri, Lukic, Cordea, Fl. Tănase – 11, Costache – 9.
Goluri marcate
Goluri marcate cu capul
Goluri din penalty
Goluri din careu
Goluri din afara careului
Deși la nivel de reușite, Craiova este peste Dinamo, cele două echipe aduc mingea în fața porții în parametri relativ egali. Dinamo are mai multe ocazii mari pe meci, care, prin prisma golurilor marcate, arată că ratează mai mult, în vreme ce Craiova încearcă mai mult poarta, din careu și de la distanță. Universitatea e mai ghinionistă cu o bară decât Dinamo.
Ocazii mari pe meci
Șuturi la poartă pe meci
Șuturi pe poartă pe meci
Bare
Dacă e să ne luăm după posesie, potrivit superliga.ro, Dinamo are un joc mai elaborat. Sensibil mai combinativ decât cel al Craiovei, care mizează destul de mult și pe mingi lungi. Dinamo este echipa care apelează cel mai puțin la lansări în adâncime, din toată SuperLiga, dovedind apetitul echipei pentru combinații scurte și incisive.
Posesie
Driblinguri reușite pe meci
Pase reușite pe meci
Pase lungi reușite pe meci
Centrări reușite pe meci
Cornere pe meci
Potrivit cifrelor, Dinamo are un joc defensiv mai bun decât Craiova. A încasat doar 23 de goluri, un unul mai mult decât FC Botoșani, care încă e lider la acest capitol. Jocul lor defensiv este însă asemănător, deși Craiova mizează pe trei fundași centrali, iar Dinamo pe doi. La nivel de disciplină, oltenii sunt mai nărăvași, având un un cartonaș galben mai mult și cu două roșii în plus.
Goluri primite
Dinamo – 23, Universitatea Craiova 25
Faulturi comise
Universitatea Craiova – 313, Dinamo – 298
Tacklinguri pe meci
Intercepții pe meci
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
