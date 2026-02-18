Universitatea Craiova și Dinamo, în bătălia cifrelor! Ce arată jocul primelor două clasate din SuperLiga după 27 de etape

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova conduce în ierarhia SuperLigii, cu 53 de puncte, câștigate după 27 de etape. Pe locul doi, în clasament e Dinamo, care a acumulat 52 de puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu 49 de puncte.

Universitatea Craiova și Dinamo sunt matematic în play-off

Primele două clasate sunt calificate, în acest moment, în play-off. Ele sunt singurele formații care au ajuns inclusiv matematic în faza competiției care va stabili campioana sezonului actual. Iar, din punct de vedere al cifrelor, supremația lor este pe deplin justificată. Ș

Universitatea este echipa cu cele mai multe goluri marcate. În principal pentru că are jucători de atac mult mai prolifici decât Dinamo. Trioul Nsimba – 8 goluri, Baiaram – 7 goluri, Assad – 7 goluri, plus Etim – 3 goluri, a înscris mai mult de jumătate dintre goluri echipei.

Vârfurile Craiovei, mai productive decât cele de la Dinamo

Atacul lui Dinamo a produs mult mai puțin – Karamoko – 6 goluri, Amstrong – 5 goluri, Soro – 4 goluri, Pop – 3 goluri.

Deși are atacanți de calibru, niciunul dintre fotbaliștii Craiovei nu e în Top 5 marcatori din SuperLigA, care arată astfel: Dobre – 13 goluri, Lukic, Cordea, Fl. Tănase – 11, Costache – 9.

Goluri marcate

Universitatea Craiova – 47, Dinamo – 41

Goluri marcate cu capul

Dinamo – 10, Universitatea Craiova – 8

Goluri din penalty

Universitatea Craiova – 5, Dinamo -3

Goluri din careu

Universitatea Craiova – 43, Dinamo -35

Goluri din afara careului

Dinamo – 6, Universitatea Craiova – 4

Dinamo ratează mai mult, Craiova încearcă mai des poarta

Deși la nivel de reușite, Craiova este peste Dinamo, cele două echipe aduc mingea în fața porții în parametri relativ egali. Dinamo are mai multe ocazii mari pe meci, care, prin prisma golurilor marcate, arată că ratează mai mult, în vreme ce Craiova încearcă mai mult poarta, din careu și de la distanță. Universitatea e mai ghinionistă cu o bară decât Dinamo.

Ocazii mari pe meci

Dinamo – 3,5, Universitatea Craiova – 2,7

Șuturi la poartă pe meci

Universitatea Craiova – 15,2, Dinamo – 14,7

Șuturi pe poartă pe meci

Universitatea Craiova – 5,7, Dinamo – 5,3

Bare

Universitatea Craiova – 12, Dinamo 11

Dinamo mizează rar pe mingi lungi

Dacă e să ne luăm după posesie, potrivit , Dinamo are un joc mai elaborat. Sensibil mai combinativ decât cel al Craiovei, care mizează destul de mult și pe mingi lungi. Dinamo este echipa care apelează cel mai puțin la lansări în adâncime, din toată SuperLiga, dovedind apetitul echipei pentru combinații scurte și incisive.

Posesie

Dinamo – 59,63, U Craiova – 58,67

Driblinguri reușite pe meci

Universitatea Craiova – 8,6, Dinamo – 7,6

Pase reușite pe meci

Universitatea Craiova – 418.6, Dinamo – 418,3

Pase lungi reușite pe meci

Universitatea Craiova – 27,5, Dinamo – 20,2

Centrări reușite pe meci

Universitatea Craiova – 5,8, Dinamo – 5,6

Cornere pe meci

Dinamo – 6,2, Universitatea Craiova – 5,1

Dinamo are o apărare mai rezistentă

Potrivit cifrelor, Dinamo are un joc defensiv mai bun decât Craiova. A încasat doar 23 de goluri, un unul mai mult decât FC Botoșani, care încă e lider la acest capitol. Jocul lor defensiv este însă asemănător, deși Craiova mizează pe trei fundași centrali, iar Dinamo pe doi. La nivel de disciplină, oltenii sunt mai nărăvași, având un un cartonaș galben mai mult și cu două roșii în plus.

Goluri primite

Dinamo – 23, Universitatea Craiova 25

Faulturi comise

Universitatea Craiova – 313, Dinamo – 298

Tacklinguri pe meci

Universitatea Craiova – 10,3 Dinamo -9,5

Intercepții pe meci

Universitatea Craiova – 10,3, Dinamo – 9,0

Cartonașe galbene

Universitatea Craiova – 54, Dinamo 53

Cartonașe roșii

Universitatea Craiova – 4, Dinamo -2

