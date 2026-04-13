Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc luni seară, în a doua zi de Paște, de la ora 21:30, pe „Cluj Arena”, într-un meci cu miză uriașă în lupta pentru titlu din SuperLigă. Cele două formații sunt la egalitate perfectă în fruntea clasamentului, cu 36 de puncte, iar duelul din etapa a 4-a a play-off-ului poate înclina decisiv balanța în cursa pentru campionat. Dincolo de importanța sportivă a partidei, un detaliu statistic interesant le leagă pe cele două echipe înaintea confruntării directe.

Bilanț aproape identic în zilele de Paște pentru Universitatea Craiova și Universitatea Cluj

Rezultatele din ultimii ani, în perioada Paștelui, arată un echilibru aproape perfect între cele două echipe, dar cu un mic avantaj, totuși, de partea Craiovei. Dacă privim rezultatele din ultimii patru ani, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au avut parcursuri aproape simetrice în jurul Paștelui, indiferent de adversar sau de contextul competițional.

Pentru olteni, seria ultimilor ani arată astfel:

2022: 4-0 la Argeș (deplasare)

2023: 3-1 cu Rapid (acasă)

2024: 2-0 cu FCSB (acasă)

2025: 2-0 la Dinamo (deplasare)

De cealaltă parte, Universitatea Cluj are un tablou aproape similar, doar remiza cu Dinamo din sezonul 2023/2024 fiind singurul moment de impas. Totuși, trebuie menționat că în 2022, victoria ardelenilor în fața Petrolului a fost în Liga 2.

2022: 3-1 cu Petrolul (acasă, Liga 2)

2023: 2-0 la Petrolul (deplasare)

2024: 3-3 cu Dinamo (acasă)

2025: 2-0 la Rapid (deplasare)

Compararea celor două serii de rezultate arată un lucru clar: Craiova și U Cluj au un bilanț echilibrat în perioada Paștelui, fără un avantaj net superior pentru vreuna dintre ele.

Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci al etapei în SuperLiga

La doar câteva zile după meciul terminat cu scandal din Champions League, dintre Barcelona și Atletico Madrid, din play-off. Acesta va conduce meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova.

La cele două tușe se vor afla Tunyogi Ferencz şi Akexandru Ioan Corb, în timp ce rezervă va fi Szabolcs Kovacs. În Camera VAR se vor afla Iulian Dima şi Bogdan Dumitrache. Observatori vor fi Zoltan Szekely şi Dan Potocianu.

Complexul care planează asupra Universității Cluj: o singură victorie în 13 meciuri directe!

Din 2014 până în prezent, . În rest, bilanțul este clar înclinat spre olteni:

6 victorii pentru Craiova

6 rezultate de egalitate

1 singură victorie pentru U Cluj

Singurul succes al clujenilor a venit abia recent, în play-off-ul sezonului trecut, scor 2-1. Un rezultat care, însă, nu reușește să șteargă dominația evidentă a Craiovei din ultimul deceniu.

Mai mult decât atât, diferența se vede și la golaveraj. Oltenii au marcat de două ori mai mult, mai exact 19 goluri, față de cele 9 reușite de ardeleni, un detaliu care subliniază nu doar superioritatea rezultatelor, ci și controlul jocurilor directe.

Echilibru aparent, dar avantaj clar pentru olteni

Paradoxal, deși Universitatea Craiova domină statistic, multe dintre dueluri au fost extrem de echilibrate. Nu mai puțin de 6 partide s-au încheiat la egalitate, semn că diferențele din teren nu au fost întotdeauna evidente. Cu toate acestea, în momentele decisive, Craiova a știut să încline balanța. Iar acest tipar repetat poate cântări greu și înaintea unui meci cu o asemenea miză.

Totuși, în ultima întâlnire directă de pe „Cluj Arena“, formația lui Filipe Coelho nu a reușit să găseacă drumul spre gol. În ciuda dominării copioase și a celor 18 șuturi spre poartă, oltenii au plecat cu un singur punct din Ardeal.