Universitatea Craiova și U Cluj vor evolua cu trofeul pe masă. LPF, decizie inedită pentru ultima etapă a SuperLigii

ADVERTISEMENT

Mai sunt două etape de jucat în play-off-ul SuperLigii, iar singurele formații care se mai bat pentru titlu sunt Universitatea Craiova și U Cluj, care se vor duela și în finala Cupei României. Cele două se vor întâlni în weekend, iar LPF a hotărât ca trofeul să fie prezent pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Trofeul SuperLigii va fi în Bănie la Universitatea Craiova și U Cluj

Universitatea Craiova are un punct avans în fața lui U Cluj și cu o victorie în , și-ar asigura matematic câștigarea titlului după o pauză de 35 de ani.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de această posibilitate, șefii Ligii Profesioniste de Fotbal, împreună cu partenerul competiției, Superbet, au luat decizia de a duce trofeul SuperLigii în Bănie. Astfel, jocul din etapa a 9-a a play-off-ului, care , va fi unul cu titlul pe masă, dar doar pentru ”alb-albaștri”.

”În cazul în care Craiova va câștiga meciul de duminică, la finalul acestuia vom organiza, pe gazon, festivitatea de premiere, cu decernarea medaliilor și a trofeului de campion”, au declarat surse pentru .

ADVERTISEMENT

Trofeul SuperLigii va fi adus cu elicopterul în ultima etapă

În cazul în care Universitatea Craiova nu va deveni campioană în weekend-ul ce urmează și totul se va decide în ultima etapă a play-off-ului, care va avea loc în perioada 23-24 mai, atunci LPF a luat o hotărâre interesantă.

ADVERTISEMENT

Oltenii vor evolua în deplasare cu Rapid, în timp ce U Cluj va primi vizita lui Dinamo. Pentru a fi pregătiți în oricare variantă de campioană, șefii LPF pregătesc un elicopter care va duce trofeul SuperLigii pe stadionul unde se va afla noua campioană, ori în Giulești, ori pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT

”Fiind un singur trofeu unicat, care urmează să fie gravat imediat după fluierul final cu numele campioanei, un elicopter va fi pregătit la București pentru a vedea exact unde va ajunge trofeul. Decernarea va avea loc fie în Giulești, fie pe Cluj Arena”, au precizat aceleași surse.

Dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, ”alb-albaștrii” vor primi trofeul în Giulești, iar apoi vor merge direct în Cetatea Băniei pentru a sărbători cu fanii. În cazul în care U Cluj va reuși în premieră să iasă campioană, atunci lucrurile vor fi puțin mai simple, deoarece echipa lui Cristiano Bergodi va juca acasă în ultima etapă și doar va avea de așteptat sosirea elicopterului de la București.

ADVERTISEMENT

Clasament play-off SuperLiga

Cu două etape înainte de finalul sezonului, Universitatea Craiova se află în fruntea play-off-ului, cu 46 de puncte, fiind urmată de U Cluj cu 45 de puncte. Celelalte formații nu mai au matematic șanse pentru a se implica în lupta la titlu.