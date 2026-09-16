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Universitatea Craiova – FCSB va fi sold-out! Optimism în tabăra oltenilor: „Suntem favoriți!”

Universitatea Craiova - FCSB e programat sâmbătă, de la ora 20:30, în Bănie. Oficialii oltenilor se aşteaptă la un stadion plin şi anunţă că sunt favoriţi în derby.
Marian Popovici
16.09.2026 | 06:54
Universitatea Craiova FCSB va fi soldout Optimism in tabara oltenilor Suntem favoriti
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova - FCSB va fi sold-out! Optimism în tabăra oltenilor: „Suntem favoriți!”. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB s-a depărtat la opt puncte de lider după 2-2 cu Petrolul. Roş-albaştrii sunt cu cuţitul la os după o serie neagră pe plan intern şi urmează derby-ul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 10 din SuperLiga.

Oltenii anunţă sold-out la Universitatea Craiova – FCSB

Mario Felgueiras se aşteaptă la un stadion plin sâmbătă seara şi speră ca „Ion Oblemenco” să fie full la fiecare meci, nu doar în derby-urile cu FCSB. Oficialul oltenilor estimează 30.000 de oameni în tribune:

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Asta e ideea, să avem un stadion plin, să avem jucătorul în plus. Venim după o perioadă în care am reuşit două victorii consecutive. Vine FCSB, este normal să fie sold-out. Un meci cu tradiţie, un derby. Ne dorim un stadion plin.

Avem 11.000 de abonaţi, sunt şanse foarte mari să fie sold out. Cred că în jur de 30.000 de oameni. E un semn bun, dar aşa ar trebui să fie la fiecare meci. Sper să ajungem la acel moment”, a spus Felgueiras.

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Universitatea Craiova se consideră favorită în derby: „Nu contează că e cu FCSB”

Managerul sportiv al Universităţii Craiova consideră că echipa sa e favorită în derby-ul cu FCSB. Chiar dacă roş-albaştrii au un avantaj cu transferurile lui Drăguş, Muhar şi Korenica, Felgueiras spune că Universitatea e favorită împotriva oricărei echipe din SuperLiga:

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„E meciul următor, care ne poate da trei puncte. Degeaba câştigăm două meciuri la rând şi nu batem FCSB. Pentru suporteri are o încărcătură specială meciul cu FCSB, dar noi trebuie să fim raţionali şi conştienţi că sunt trei puncte pe care le dorim. 

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Suntem favoriţi în condiţiile în care suntem campioni şi mergem la fiecare meci la victorie. Pentru noi, suntem favoriţi la fiecare meci. Nu contează că e cu FCSB. Suntem campionii României, deci e normal. Au luat trei jucători care cunosc campionatul, chiar dacă Drăguş a plecat demult, dar i-au luat pentru că au considerat că lotul trebuie să fie îmbunătăţit. Lucrurile nu mergeau, e singura explicaţie. E treaba lor, eu am lucruri mai importante de discutat la noi la echipă. 

Consider că FCSB a arătat ca un club care poate face performanţă. Au un lot valoros, au un avantaj cu aceşti trei jucători comparativ dacă ar fi luat alţi trei din străinătate. Au un lot foarte bun”, a spus Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Craiova - FCSB va fi sold-out! Optimism în tabăra oltenilor: „Suntem favoriți!”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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