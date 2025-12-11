Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5. Probleme pentru ultrașii cehi! Nu au mai aterizat în Bănie

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova forțează calificarea în primăvara europeană într-un meci cu Sparta Praga contând pentru etapa cu numărul 5 din Conference League.

Ultrașii Spartei Praga erau așteptați în condiții de maximă siguranță, iar patru autocare erau pregătite special pentru a-i transporta de la Aeroportul Internațional Craiova. Din cauza ceții dense ce s-a lăsat peste oraș, aeronavei i-a fost interzis să aterizeze și a fost redirecționată către Otopeni. De acolo, suporterii cehi vor fi escortați către „Cetatea Băniei” pentru meciul din UEFA Conference League.

Universitatea Craiova – Sparta Praga, live video în etapa 5 de Conference League

Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Partida poate fi urmărită live text pe FANATIK.

După patru runde, cu alte două rămase de jucat, U Craiova și Sparta Praga sunt la egalitate de puncte, câte 7 de fiecare. Însă cehii stau mai bine în clasament. Formația care va câștiga acest meci ar putea să obțină calificarea în faza următoare chiar din această etapă, dacă rezultatele din celelalte partide îi vor fi favorabile.

Mai mult, primele opt poziții ale clasamentului sunt la un singur punct distanță, astfel că atât U Craiova, cât și Sparta Praga au dreptul să spere direct la optimi.

Clasamentul Conference League înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

Sparta Praga o devansează pe Universitatea Craiova în clasament doar grație golaverajului. Cehii sunt pe locul 11 cu 5 goluri marcate și două primite. Craiova, în schimb, a scos 7 puncte din 3 goluri marcate. Tot atâtea au și primit oltenii. Și, cu un golaveraj 3-3, elevii lui Filipe Coelho sunt pe locul 15. Iată clasamentul Conference League înainte etapa 6:

Samsunspor 10 puncte (golaveraj 9-2) Strasbourg 10 p (7-4) Celje 9 p (8-4) Șahtior 9 p (8-5) Mainz 9 p (4-2) Rakow 8 p (7-2) AEK Larnaca 8 p (5-0) Drita 8 p (4-2) Jagiellonia 8 p (4-2) AEK Atena 7 p (9-4) Sparta Praga 7 p (5-2) Rayo Vallecano 7 p (8-6) Lausanne 7 p (5-3) Sigma Olomouc 7 p (5-5) U Craiova 7 p (3-3) Lech 6 p (9-6) Fiorentina 6 p (6-3) Crystal Palace 6 p (6-4) Zrinjski 6 p (7-8) Alkmaar 6 p (4-7) Omonia 5 p (4-3) KuPS 5 p (4-3) Noah 5 p (4-4) Rijeka 5 p (2-2) Shkendija 4 p (2-4) Lincoln 4 p (4-10) Dinamo Kiev 3 p (6-7) Legia 3 p (3-5) Slovan Bratislava 3 p (4-7) Hamrun 3 p (3-6) Hacken 2 p (4-6) Breidablik 2 p (2-7) Aberdeen 2 p (3-10) Shelbourne 1 p (0-4) Shamrock Rovers 1 p (3-9) Rapid Viena 0 p (2-12)

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Sparta Praga și ce brigadă a fost delegată

Partida U Craiova – Sparta Praga va fi arbitrată de o brigadă 100% belgiană. La centru se va afla Jasper Vergoote, iar tușieri vor fi Michele Seeldraeyers și Michael Geerolf. Al patrulea oficial este Kevin Van Damme.

Jan Boterberg va fi principalul din camera VAR, secondat de Bert Put.

Echipe probabile la Universitatea Craiova – Sparta Praga

U Craiova și-a anunțat lotul pentru meciul contra Spartei Praga. Portughezul Filipe Coelho va avea la dispoziție 21 de jucători. Dar a pierdut doi fotbaliști de bază în ultimele zile, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate. . Cei doi se alătură listei de indisponibili, pe care se mai află căpitanul suspendat Nicușor Bancu, dar și accidentații Mihnea Rădulescu și Carlos Mora.

Absențe sunt și în lotul cehilor. Martinec, Mensah n-au prins lista pentru Europa, Holly, Kofod, Uchenna sunt accidentați, iar Sevinsky este sub semnul întrebării.

Ce au declarat cei doi antrenori

La , Filipe Coelho a fost expeditiv. „Va fi un meci dificil împotriva unei echipe chiar foarte puternice. Au jucat în Liga Campionilor, au jucători experimentați, dar noi suntem pregătiți de acest joc. Nu cred că putem vorbi de vreo echipă favorită. Vom face tot ce putem pentru victorie. Focusul meu va fi pe cei 21 de jucători pe care îi voi avea la dispoziție”, a declarat antrenorul oltenilor.

Forma bună de pe teren propriu a Craiovei îl îngrijorează pe Brian Priske, antrenorul cehilor. „Craiova n-a pierdut acasă de mulți ani în Europa. Nu contează unde jucăm, trebuie să câștigăm. Craiova are o echipă tare în România și se pare că și în Europa. Ne-am uitat la meciul cu Mainz, au câștigat împotriva unei echipe din Bundesliga aici. Acasă sunt buni, într-o formă bună și trebuie să ne concentrăm bine pe partea defensivă. De asemenea, nu uităm de ofensivă, trebuie să marcăm. Nu știu dacă e vreo favorită. Mergem la victorie. Nu venim pentru egal aici. Respect Craiova, performează în acest sezon, dar noi vrem să câștigăm clar”, a declarat acesta.

Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga din etapa 5 de Conference League

Universitatea Craiova – Sparta Praga se vede în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 19:45, singurele care transmit partida pe teritoriul românesc.

Cum poți vedea live stream online Universitatea Craiova – Sparta Praga. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul din Bănie poate fi urmărit și live stream, pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, platforme care retransmit online conținutul posturilor tv amintite.

Pentru românii din diaspora există posibilitatea să vadă Conference League în țara de reședință. Lista canalelor tv care transmit competiția în fiecare țară este disponibilă pe

Cote pariuri Universitatea Craiova – Sparta Praga în Conference League

La o primă vedere aruncată asupra cotelor la pariuri, meciul din Bănie se anunță echilibrat, cu un ușor avantaj pentru oaspeți. U Craiova are cotă 3,20 la victorie, Sparta Praga – 2,32, iar remiza – 3,25.

Toate meciurile din grupă ale oltenilor au fost de cel mult două goluri. Pentru cei care cred că această serie trebuie să se rupă la un moment dat, trebuie spus că „peste 2,5 goluri în meci” are cotă 2,18. Și „ambele marchează” vine cu o cotă bună, de 1,85.

Live Blog: Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci din etapa 5 de Conference League

FANATIK îți aduce toate informațiile despre Universitatea Craiova – Sparta Praga din etapa 5 de Conference League. Formații de start, meciul fază cu fază, statistici și analize, totul la un click distanță.

Iar la finalul meciului, pe site-ul nostru găsești reacțiile și declarațiile antrenorilor și jucătorilor.

Programul Universitatea Craiova în Conference League

U Craiova este foarte aproape de o calificare în primăvara europeană. Ba mai mult, prin jocul rezultatelor, ar putea să o obțină cu o victorie contra Spartei Praga.