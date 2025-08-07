Sport

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, în căutarea unei noi victorii în cupele europene

Universitatea Craiova - Spartak Trnava va avea loc în prima manșă a turului 3 preliminar UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Bănie.
Iulian Stoica
07.08.2025 | 18:40
Universitatea Craiova Spartak Trnava live video turul 3 preliminar UEFA Conference League Oltenii in cautarea unei noi victorii in cupele europene
Universitatea Craiova și Spartak Trnava se vor duela în turul 3 preliminar UEFA Conference League. Sursă foto: colaj Fanatik

Primul meci din turul 3 preliminar al UEFA Conference League, între Universitatea Craiova și Spartak Trnava, va avea loc joi, 7 august, pe „Ion Oblemenco”. Meciul începe de la ora 21:30, iar oltenii speră să decidă calificarea încă din această partidă.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, cu gândul la un nou succes

Universitatea Craiova încearcă să se să continue seria bună de rezultate și să obțină o victorie în fața lui Spartak Trnava, în turul 3 preliminar UEFA Conference League.

Visul patronului Mihai Rotaru, dar și al jucătorilor de la „Știința”, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. În ultimele sezoane, Universitatea Craiova a participat constant în preliminariile europene, însă fără vreo calificare reușită în grupe.

Când este programat meciul tur Universitatea Craiova – Spartak Trnava și unde va avea loc

UEFA a anunțat în cursul zilei de luni, 21 iulie, datele exacte ale „dublei” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava din cadrul turului 3 preliminar al UEFA Conference League.

Astfel, primul meci va avea loc acasă pentru Universitatea Craiova, joi, 7 august, de la ora 21:30. Stadionul „Ion Oblemenco” va fi gazda meciului tur.

Returul va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30, la Trnava. Stadionul cu pricina este „City Arena Trnava”. Oltenii vor încerca să tranșeze calificare încă din tur, partida din Slovacia fiind mult mai dificilă decât cea din Bănie.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Spartak Trnava din manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Conference League

Digi Sport 2 și Prima Sport 2 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Universitatea Craiova – Spartak Trnava, prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Conference League.

În plus, partida de joi, 7 august, de la ora 21:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Universitatea Craiova va încerca să câștige turul, pentru ca partida de la Trnava să fie mult mai ușoară.

Care este diferența de valoare dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava

Universitatea Craiova domină, ca valoare, și în faza turului 3 din preliminariile UEFA Conference League. Echipa patronată de Mihai Rotaru are un lot de aproape 4 ori mai valoros față de Spartak Trnava.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Slovacia, conform Transfermarkt, ajunge la 6,68 milioane de euro, în timp ce lotul oltenilor este evaluat la 22,78 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Spartak Trnava sunt Michal Tomic (fundaș dreapta, 600.000 de euro), Cedric Badolo (mijlocaș ofensiv, 500.000 de euro) și Milos Kratochvil (mijlocaș central, 450.000 de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Bănie

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Universitatea Craiova. Victoria oltenilor este cotată cu 1,82, în timp ce un succes al lui Spartak Trnava are cota 4,05 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,80. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,85.

Vezi live video Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Conference League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la Universitatea Craiova, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

