Universitatea Craiova, spectacol total și recorduri istorice! „Craiova Maxima este iarăși aici”. Editorial din tribuna oltenească

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și continuă să stabilească noi premiere în fotbalul românesc.

Coelho înșiră recordurile ca pe mărgele, Craiova lui e foarte „Secsi”

Menționăm pe repede înainte doar câteva dintre reușitele istorice ale Științei din ultimele săptămâni:

Golaverajul Universității în ultimele 6 meciuri de campionat e de 18-0. Aceasta n-a mai primit gol în Superliga de la meciul cu Rapid, din luna august. E prima oară în istoria lui Sepsi când aceasta pierde la 5 goluri diferență pe teren propriu.

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Covăsnenii au avut zero șuturi SPRE poartă luni seara și au atins prima oară mingea în careul advers în minutul 52. xG-ul final al meciului a fost de 0,00 la 4,63, iar în tot meciul au fost făcute doar șapte faulturi.

Elisor continuă să uimească Europa la nivel individual: are 7 goluri înscrise în ultimele 171 de minute jucate, din luna septembrie încoace, adică un gol marcat la fiecare 24 de minute petrecute pe teren. Iar Sepsi nu e nicidecum „orice echipă”. Covăsnenii au învins acasă pe U Cluj în acest sezon și au făcut egal într-un meci cu FCSB pe care l-au dominat clar.

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Splendoare-n iarbă: de ce plecarea lui Anzor e cea mai bună decizie luată de olteni

Dar ce impresionează cel mai mult la Craiova nici măcar nu sunt cifrele, ci fotbalul general pe care îl arată. Aproape orice pasă, oricât de curajoasă, e extrem de precisă. Traseele sunt ușor vizibile și cu cel mai neantrenat ochi. Iar libertatea de care se bucură fotbaliștii în teren este probabil nemaivăzută în România, cu Bancu și Mora apărând deseori ba în poziție de mijlocași sau chiar atacanți centrali. Cicâldău și Băluță cară singuri în spate un mijloc al terenului unde au de obicei trei sau chiar patru adversari direcți, iar Assad e un fotbalist care ridică deja sprâncene în ligi de top din Europa.

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Plecarea lui Anzor devine astfel, în mod straniu, cea mai bună decizie pe care a luat-o conducerea Craiovei în ultimii ani. De când face cuplu cu Cicâldău la mijloc, Băluță s-a transformat în punctul de echilibru al echipei și e constant fotbalistul cu cele mai multe recuperări din Superliga. Aseară a scos și-un penalty.

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Apărarea cu totul este de luat notițe: din 23 august 2026, de când Rus s-a accidentat grav în victoria de acasă cu Voluntari, Știința a mai primit un singur gol în 9 meciuri de campionat, în deplasare la Rapid. De altfel, Craiova a primit în total 9 goluri în acest sezon de Superliga, dintre care 5 au fost încasate în aceeași seară – noaptea neagră cu Dinamo.

Coelho experimentează și inovează cu fiecare etapă

Portughezul care se apropie de un an de la venirea la Universitatea , indiferent de formulă. Doar că în acest sezon vedem mult mai mult de-atât.

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Fotbaliștii își schimbă deseori locurile în teren, cu Mora și Bancu apărând adeseori în poziții central ofensive, la finalizare. Cu Sepsi, Bancu a jucat în premieră fundaș central după introducerea lui Mihnea Rădulescu (acesta a dat și un assist pentru Elisor), iar Heriberto Tavares, alintat în cercuri foarte restrânse și „Dembele de Bănie”, continuă să se păstreze pentru meciuri mai importante de atât.

Bonus? Oltenii continuă să joace la fiecare trei zile. Universitatea avea programate 9 meciuri în 28 de zile, între octombrie și noiembrie, și a jucat deja cinci dintre acestea: 4 victorii (Ciuc, Farul, Escalades, Sepsi) și un egal cu Getafe. O putem spune deja oficial, deci: Craiova Maxima este iarăși aici!