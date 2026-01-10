Sport

Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto

Universitatea Craiova dispută ultimul amical din cantonamentul din Antalya. Cine a venit să-i spioneze pe ”alb-albaștri” la duelul cu echipa a doua a lui Stuttgart.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 16:02
Universitatea Craiova spionata in cantonamentul din Antalya Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II Foto
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Rivalul care a venit să o spioneze pe Universitatea Craiova la ultimul amical din cantonament din Antalya. Sursă foto: colaj Fanatik
După victoria cu Konyaspor, scor 1-0, Universitatea Craiova întâlnește Stuttgart II, în ultimul amical programat în stagiul de pregătire din Antalya. Un rival din SuperLiga a venit la meciul oltenilor.

Un rival din SuperLiga a venit să vadă Universitatea Craiova la amicalul din cantonamentul din Antalya

Mai multe formații din SuperLiga au ales să meargă în pauza de iarnă să se pregătească în Antalya, iar acest lucru a permis ca reprezentanți ai diferitelor cluburi să poată merge și să-și spioneze rivalii în timpul amicalelor.

Așa s-a întâmplat și la partida pe care Universitatea Craiova o dispută cu echipa a doua a clubului Stuttgart II. Reporterii FANATIK prezenți în Antalya l-au surprins la jocul echipei lui Filipe Coelho și pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Universitatea Craiova cantonament Antalya amical Andrei Nicolescu
Andrei Nicolescu a venit la amicalul Universității Craiova din Antalya. Sursă foto: Fanatik

În ciuda vremii urâte și a ploii pe care se desfășoară întâlnirea, șeful ”câinilor” a ținut să fie prezent pentru a vedea cum se prezintă jocul uneia dintre contracandidatele la titlu din SuperLiga. De asemenea, Andrei Nicolescu a fost prezent la meciul amical al Rapidului cu Wisla Plock.

Nicolescu, întâlnire de gală cu Mihai Rotaru în Antalya

În urmă cu 3 zile, Universitatea Craiova și Dinamo au susținut alte amicale în stagiul de pregătire din Turcia. Cele două formații au jucat pe terenuri alăturate, iar FANATIK a surprins momentul întâlnirii dintre Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru.

Președintele ”câinilor” și patronul grupării din Bănie au stat minute bune de vorbă în tribună, înainte de a merge și a urmări jocurile formațiilor lor.

Universitatea Craiova, decizie de ultimă oră

Conducerea clubului Universitatea Craiova a luat hotărârea să prelungească stagiul de pregătire din Antalya cu câteva zile. Decizia a venit în urma condițiilor meteorologice vitrege din România, care ar îngreuna procesul de pregătire.

ADVERTISEMENT

Astfel, elevii lui Filipe Coelho nu se vor mai întoarce în țară pe 12 ianuarie, așa cum era programat inițial, ci vor rămâne în Antalya până vineri, 16 ianuarie. Primul meci din SuperLiga pentru ”juveți” este programat luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00, pe terenul Petrolului.

