Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto

După victoria cu Konyaspor, scor 1-0, Universitatea Craiova întâlnește Stuttgart II, în ultimul amical programat în stagiul de pregătire din Antalya. Un rival din SuperLiga a venit la meciul oltenilor.

Mai multe formații din SuperLiga au ales să meargă în pauza de iarnă să se pregătească în Antalya, iar acest lucru a permis ca reprezentanți ai diferitelor cluburi să poată merge și să-și spioneze rivalii în timpul amicalelor.

Așa s-a întâmplat și la . Reporterii FANATIK prezenți în Antalya l-au surprins la jocul echipei lui Filipe Coelho și pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

În ciuda vremii urâte și a ploii pe care se desfășoară întâlnirea, șeful ”câinilor” a ținut să fie prezent pentru a vedea cum se prezintă jocul uneia dintre contracandidatele la titlu din SuperLiga. De asemenea, Andrei Nicolescu a fost prezent la meciul amical al Rapidului cu Wisla Plock.

Nicolescu, întâlnire de gală cu Mihai Rotaru în Antalya

În urmă cu 3 zile, Universitatea Craiova și Dinamo au susținut alte amicale în stagiul de pregătire din Turcia. Cele două formații au jucat pe terenuri alăturate, iar FANATIK a surprins .

Președintele ”câinilor” și patronul grupării din Bănie au stat minute bune de vorbă în tribună, înainte de a merge și a urmări jocurile formațiilor lor.

Universitatea Craiova, decizie de ultimă oră

Conducerea clubului Universitatea Craiova a luat hotărârea cu câteva zile. Decizia a venit în urma condițiilor meteorologice vitrege din România, care ar îngreuna procesul de pregătire.

Astfel, elevii lui Filipe Coelho nu se vor mai întoarce în țară pe 12 ianuarie, așa cum era programat inițial, ci vor rămâne în Antalya până vineri, 16 ianuarie. Primul meci din SuperLiga pentru ”juveți” este programat luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00, pe terenul Petrolului.