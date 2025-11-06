Universitatea Craiova, „spionată“ la meciul cu Rapid, de pe Oblemenco. Declarații impresionante în presa din Austria: „Sunt cei mai buni pe care i-am văzut!“

ADVERTISEMENT

Cu zero puncte și 1-7 golaveraj, Rapid Viena are nevoie obligatorie de victorie cu Universitatea Craiova în fața a 22.000 de suporteri pentru a mai păstra șanse la calificarea în faza următoare a Conference League. Tocmai din acest motiv, gazdele au apelat și la sfaturile unui sportiv care evoluează în SuperLiga.

Franz Stolz, portarul Rapidului, o laudă pe Universitatea Craiova în presa din Austria

Duminică, , portarul giuleștenilor, Franz Stolz, a urmărit jocul de pe banca de rezerve. Acesta a făcut pasul la Rapid București de la Genoa, sub formă de împrumut, iar acum a „dat din casă“ informații despre craioveni în presa austriacă.

„Atenție, cei de la Universitatea sunt cei mai buni pe care i-am văzut în campionatul românesc până acum. Am fost impresionat de calitatea lor, am avut adesea dificultăți reale, mai ales în prima repriză. Au o idee clară despre cum vor să joace, sunt puternici din punct de vedere tactic. Nu există meciuri normale de top aici, în România. Echipele au mereu fluctuații de formă, dar Craiova chiar joacă bine”, avertizează Franz Stolz, într-un interviu acordat publicației „Heute”.

Mirel Rădoi, „trădat” de un jucător de la Rapid după remiza din Bănie

Înaintea antrenamentului oficial, de miercuri seară, de la Viena, Mirel Rădoi (44 de ani) a susținut o conferință de presă, în care printre altele a dezvăluit și ce l-a rugat, mai în glumă mai în serios, pe Franz Stolz (24 de ani), portarul celor de la Rapid, după 2-2 în SuperLiga.

Antrenorul oltenilor nu ar fi vrut ca Stolz să le ofere prea multe detalii conaționalilor săi, înaintea meciului european, dar nu a avut succes.

„Chiar dacă l-am rugat la finalul partidei (n.r. Universitatea Craiova – Rapid 2-2) să nu împărtășească, se pare că nu s-a putut abține (n.r. a râs). Probabil a vorbit despre sentimentul pe care l-a avut la partida cu Rapid, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, sunt puține lucruri care se pot asemăna, din păcate, în acest moment. Să sperăm că nivelul fotbalului românesc va crește și atunci vom putea să găsim cât mai multe lucruri în comun între aceste partide internaționale și partidele disputate în Liga 1 (n.r. SuperLiga)”, a spus Rădoi, la întâlnirea cu mass-media.

Universitatea Craiova va juca la Viena pe un stadion ridicat în timp record

Arena echipei Rapid Wien se numește „Allianz Stadion“ și este unul dintre cele mai moderne stadioane de fotbal din Austria. , în iulie 2016, durând aproximativ 17 luni. Stadionul a fost ridicat pe locul vechii arene Gerhard-Hanappi-Stadion, care a fost demolată în 2014 pentru a face loc noii construcții.

Allianz Stadion are o capacitate de aproximativ 28.000 de locuri, dintre care peste 24.000 sunt pe scaune, iar restul în zone destinate suporterilor care preferă să stea în picioare, în special în peluza „Block West”, renumită pentru atmosfera spectaculoasă pe care o creează la meciurile Rapidului.

Arhitectura stadionului a fost realizată de biroul Populous, unul dintre cele mai renumite studiouri internaționale în domeniul infrastructurii sportive.

Stadionul este complet acoperit și dispune de facilități moderne precum loje VIP, spații pentru presă, restaurante și o zonă de muzeu dedicată istoriei clubului.

Cât de mult se aseamănă stadioanele „Allianz Arena“, „casele“ lui Rapid Viena și Bayern Munchen

Deși se află în orașe și țări diferite, Allianz Stadion din Viena și Allianz Arena din München împărtășesc o serie de asemănări care le leagă nu doar prin nume, ci și prin filosofia de design și funcționalitate. În primul rând, ambele stadioane poartă denumirea „Allianz” datorită parteneriatului cu compania germană de asigurări Allianz SE, care deține drepturile de naming pentru ambele arene.

Atât arena Rapidului din Viena, cât și cea a lui Bayern München au fost concepute exclusiv pentru fotbal, fără pistă de atletism, pentru a oferi o vizibilitate excelentă și o atmosferă intensă la fiecare meci.

Ambele arene dispun, totodată, de tribune complet acoperite, loje VIP, spații comerciale și zone dedicate presei.

Menționăm, totuși, și o diferență extrem de mare între cele două „temple“ fotbalistice. Allianz Stadion din Viena și Allianz Arena din München diferă semnificativ în dimensiune, arhitectură și scop simbolic. Arena din München este o construcție de o amploare impresionantă, cu o capacitate de aproximativ 75.000 de locuri, fiind unul dintre cele mai mari stadioane din Europa. În contrast, Allianz Stadion din Viena are o capacitate de circa 28.000 de locuri, fiind conceput ca o arenă mai compactă.