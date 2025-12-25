Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”. Video

Universitatea Craiova a avut în acest sezon o strategie foarte clară cu privire la atragerea suporterilor mai aproape de echipă, iar punctul culminant a fost meciul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 19.
Oltenii continuă însă cu o strategie de marketing bine pusă la punct și de data aceasta au avut un clip filmat special cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care i-au implicat inclusiv pe jucători. Un tânăr fan al echipei din Bănie îi scrie o scrisoare lui Moș Crăciun prin care îi cere rezultate bune pentru formația pe care o susține el și tatăl său. „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”, este o parte din scrisoare.
Odată gata, scrisoarea este preluată de către părinte, care se duce să i-o ducă lui Moș Crăciun, însă un moment de neatenție îl face pe acesta să o scape în fața blocului. Norocul a făcut ca toată faza să fie văzută de Nicușor Bancu, aflat în autocarul echipei, care era în trecere tocmai în acel moment.
Căpitanul oltenilor nu a ezitat și a coborât din autocar, a citit scrisoarea și după s-a întâlnit cu copilul, iar ce a urmat au fost momente de neuitat pentru tânărul suporter. Acesta a fost invitat de către Bancu să vină și să-i vadă pe jucători, iar Filipe Coelho a fost și el surprins în cadrele filmate, antrenorul Craiovei fiind numai un zâmbet.
A urmat o experiență de neuitat pentru tânărul fan al Universității Craiova, iar clipul se încheie cu un mesaj adresat tuturor suporterilor formației din Bănie: „Magia începe cu cei care cred. Universitatea Craiova vă urează sărbători fericite!”.
Universitatea Craiova a reușit să termine anul 2025 pe primul loc și visează cu ochii deschiși la titlu, unul care nu a mai fost câștigat din 1991. Victoria cu Csikszereda, 5-0, a dus-o pe trupa lui Coelho peste Rapid, Botoșani și Dinamo, iar eșecul din Conference League, contra celor de la AEK Atena, a fost dat uitării.
Primul meci oficial din 2026 pentru olteni va fi contra celor de la Petrolul Ploiești, în deplasare.