Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”. Video

Universitatea Craiova a avut în acest sezon o strategie foarte clară cu privire la atragerea suporterilor mai aproape de echipă, iar punctul culminant a fost meciul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 19.

Moment special pentru un fan al Universității Craiova cu ocazia Crăciunului

Oltenii continuă însă cu o strategie de marketing bine pusă la punct și de data aceasta au avut un clip filmat special cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care i-au implicat inclusiv pe jucători. Un tânăr fan al echipei din Bănie îi scrie o scrisoare lui Moș Crăciun prin care îi cere rezultate bune pentru formația pe care o susține el și tatăl său. „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”, este o parte din scrisoare.

Odată gata, scrisoarea este preluată de către părinte, care se duce să i-o ducă lui Moș Crăciun, însă un moment de neatenție îl face pe acesta să o scape în fața blocului. Norocul a făcut ca toată faza să fie văzută de Nicușor Bancu, aflat în autocarul echipei, care era în trecere tocmai în acel moment.

Mesajul Universității Craiova pentru suporteri cu ocazia sărbătorilor

Căpitanul oltenilor nu a ezitat și a coborât din autocar, a citit scrisoarea și după s-a întâlnit cu copilul, iar ce a urmat au fost momente de neuitat pentru tânărul suporter. Acesta a fost invitat de către Bancu să vină și să-i vadă pe jucători, iar Filipe Coelho a fost și el surprins în cadrele filmate, antrenorul Craiovei fiind numai un zâmbet.

A urmat o experiență de neuitat pentru tânărul fan al Universității Craiova, iar clipul se încheie cu un mesaj adresat tuturor suporterilor formației din Bănie: „Magia începe cu cei care cred. Universitatea Craiova vă urează sărbători fericite!”.

Craiova a terminat anul pe primul loc în SuperLiga

Universitatea Craiova a reușit să și visează cu ochii deschiși la titlu, unul care nu a mai fost câștigat din 1991. Victoria cu Csikszereda, 5-0, a dus-o pe trupa lui Coelho peste Rapid, Botoșani și Dinamo, iar eșecul din Conference League, contra , a fost dat uitării.

Primul meci oficial din 2026 pentru olteni va fi contra celor de la Petrolul Ploiești, în deplasare.