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Universitatea Craiova stă 30 de ore în Ungaria pentru meciul tur cu ML Vitebsk din Champions League. Foto

Universitatea Craiova a plecat spre Ungaria pentru duelul cu ML Vitebsk din preliminariile Ligii Campionilor. Află cum arată programul oltenilor și cât vor petrece peste graniță.
Tibi Cocora
07.07.2026 | 15:56
Universitatea Craiova sta 30 de ore in Ungaria pentru meciul tur cu ML Vitebsk din Champions League Foto
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
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Universitatea Craiova a plecat spre Ungaria pentru duelul cu ML Vitebsk din preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Ucv.
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Universitatea Craiova a plecat marți după-amiază spre Ungaria, acolo unde miercuri seară va debuta în preliminariile Ligii Campionilor, împotriva campioanei Belarusului, ML Vitebsk. Oltenii au un program stabilit până în cele mai mici detalii, de la transport și cazare până la ultimele activități dinaintea fluierului de start, iar întreaga expediție va fi una contra cronometru.

Doar 30 de ore în Ungaria! Craiova pleacă spre casă imediat după fluierul final

Programul pregătit de oficialii Universității Craiova este unul extrem de comprimat. Oltenii vor petrece doar o singură noapte în Ungaria, iar imediat după încheierea partidei cu ML Vitebsk vor porni spre casă.

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După fluierul final, delegația va urca în autocarul clubului și va pleca spre Oradea, de unde va reveni la Craiova cu același charter privat care a asigurat și deplasarea spre Ungaria. Dacă nu vor exista întârzieri, jucătorii și staff-ul vor ajunge în Bănie în jurul orei 01:00-02:00, ora României.

Practic, de la momentul plecării din Craiova și până la revenirea în oraș, întreaga expediție europeană va dura aproximativ 30 de ore, un program gândit pentru ca echipa să piardă cât mai puțin timp pe drum și să revină rapid acasă, în contextul unui calendar extrem de încărcat la începutul noului sezon.

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Conducerea Universității Craiova a ales condiții premium pentru această deplasare. Mihai Rotaru a închiriat un charter privat pentru transportul delegației până la Oradea, iar alături de costurile de cazare de la Balneo Hotel Zsóry, întreaga expediție din Ungaria se ridică la aproximativ 25.000 de euro.

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Program strict pentru Universitatea Craiova! Antrenament oficial în Bănie, în Ungaria urmează doar inspecția stadionului

Delegația Universității Craiova, formată din aproximativ 50 de persoane, a decolat marți, în jurul orei 15:00, cu un charter privat care va ateriza la Oradea. De acolo, jucătorii și staff-ul tehnic vor continua deplasarea cu autocarul clubului până la Mezőkövesd, orașul care găzduiește partida tur cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

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Înainte de plecare, elevii lui Filipe Coelho au susținut antrenamentul oficial la baza de pregătire din Craiova. Din acest motiv, odată ajunși în Ungaria, oltenii nu vor mai efectua o ședință de pregătire pe stadionul meciului, ci doar obișnuita inspecție a gazonului și a arenei pe care vor evolua miercuri seară. Tot marți, de la ora 19:30 (ora României), antrenorul Filipe Coelho și căpitanul Nicușor Bancu vor participa la conferința oficială de presă.

Universitatea Craiova este așteptată în jurul orei 18:00 (ora României) la Balneo Hotel Zsóry, locul în care delegația va fi cazată înaintea confruntării cu campioana Belarusului.

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  • 25.000 de euro îl costă pe Mihai Rotaru expediția Universității Craiova din Ungaria
  • 18.00 este ora la care echipa Craiovei va ajunge la hotelul Balneo Hotel Zsóry, în Mezokovesd
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