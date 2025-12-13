Sport

Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Cât costă deplasarea fanilor în capitala Greciei

Universitatea Craiova va întâlni AEK Atena în jocul decisiv pentru calificarea din grupa de Conference League. Cât trebuie să plătească fanii pentru a merge în capitala Greciei.
Traian Terzian
13.12.2025 | 11:00
Universitatea Craiova suna adunarea inaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League Cat costa deplasarea fanilor in capitala Greciei
Cât îi costă pe fanii Universității Craiova deplasarea pentru meciul cu AEK Atena. Sursă foto: colaj Fanatik
Învinsă acasă de Sparta Praga, scor 1-2, Universitatea Craiova se deplasează la Atena pentru întâlnirea cu AEK. Fanii olteni au aflat câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru a-și susține favoriții.

Cât trebuie să plătească fanii Universității Craiova pentru partida cu AEK Atena

Duelul din etapa a 6-a, ultima a grupei unice din Conference League, se va disputa joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, iar oltenii trag speranțe că vor reuși un rezultat pozitiv care să le asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Conducerea clubului din Bănie așteaptă o susținere masivă din partea suporterilor la Atena, la meciul cu echipa lui Răzvan Marin, și a anunțat că a pus în vânzare bilete pentru acest joc, iar prețul acestora se ridică la suma de 105 lei.

”Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Atena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 46 și 48 din OPAP Arena pentru duelul din UEFA Conference League cu AEK Atena. Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achiziționat online.

Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Tichetele vor putea fi cumpărate și de la magazinul nostru din Electroputere Mall începând de luni”, se arată pe pagina de Facebook a grupării oltene.

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara Conference League

Înaintea partidei cu AEK Atena din ultima etapă a grupei unice a Conference League, Universitatea Craiova este pe locul 23, cu 7 puncte. O victorie sau un rezultat de egalitate ar însemna calificarea sigură în play-off-ul pentru optimile de finală.

Trupa lui Filipe Coelho poate merge mai departe chiar și în cazul unei înfrângeri în Grecia, dar are nevoie și de jocul rezultatelor. Mai exact, oltenii se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă.

Zrinski are un meci ușor acasă cu ultima clasată Rapid Viena, iar Lincoln joacă în deplasare Legia Varșovia, echipă deja eliminată. În schimb, KuPS va avea o partidă extrem de dificilă în deplasare cu Crystal Palace, în timp ce Breidablik va evolua pe terenul lui Strasbourg, singura formație care și-a asigurat deja calificarea direct în optimi.

